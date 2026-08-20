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হতে পারে যে মেয়েটির সঙ্গে সম্পর্কে জড়ালাম তাঁকে বিয়ে করলাম- গোবিন্দা

সাক্ষাৎকারে গোবিন্দা নিজের জন্মকুন্ডলী নিয়ে কথা বলতে গিয়ে বলেছিলেন, তাঁর ভাগ্যে নাকি দুটো বিয়ে লেখা রয়েছে ৷ যার জন্য সুনীতার প্রস্তুত থাকা উচিত ৷

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গোবিন্দা (এএনআই)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 20, 2026 at 10:47 AM IST

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হায়দরাবাদ, 20 অগস্ট: বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা তুলে নিলেও সুনীতা আহুজা (Sunita Ahuja) ও গোবিন্দার (Govinda) সম্পর্ক নিয়ে জলঘোলা থামেনি নেটপাড়ায় ৷ জনসমক্ষে সুনীতার গোবিন্দার বিরুদ্ধে অন্য সম্পর্কে জড়ানোর অভিযোগ থেকে 'সুগার ড্যাডি' হওয়া নিয়ে, নানা কথা বলেছেন ৷ গোবিন্দাও মুখ খুলেছেন ৷ এরই মাঝে গোবিন্দার দ্বিতীয় বিয়ে করা নিয়ে পুরোনো ভিডিয়ো ভাইরাল সোশাল মিডিয়ায় ৷ কী বলেছিলেন 'হিরো নম্বর 1' অভিনেতা ?

একসময়ে বিখ্যাত এক ম্যাগাজিনে গোবিন্দার দেওয়া সাক্ষাৎকারের অংশ ঘুরে বেড়াচ্ছে নেটিজেনদের দেওয়ালে ৷ যেখানে গোবিন্দা নিজের জন্মকুন্ডলী নিয়ে কথা বলতে গিয়ে বলেছিলেন, তাঁর ভাগ্যে নাকি দুটো বিয়ে করা লেখা রয়েছে ৷

গোবিন্দার দ্বিতীয় বিয়ে নিয়ে বক্তব্য

অভিনেতা সেই সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, "কে বলতে পারে আগামীকাল আমি অন্য কোনও মেয়ের সঙ্গে সম্পর্কে জড়াবো না... হতে পারে যে মেয়েটির সঙ্গে সম্পর্কে জড়ালাম তাঁকে বিয়ে করলাম ৷ কিন্তু এর জন্য সুনীতাকে আগে থেকে প্রস্তুত থাকতে হবে ৷ তাহলে আমি হাল্কা মনে এই সিদ্ধান্ত নিতে পারব ৷ আমার কুন্ডলিতে দ্বিতীয় বিয়ের যোগ লেখা আছে ৷" সেই একই সাক্ষাৎকারে গোবিন্দা তাঁর সহ-অভিনেত্রী জুহি চাওলা ও দিব্যা ভারতীকে নিয়েও তাঁর অনুরাগের কথা জানিয়েছিলেন ৷ যেখানে তিনি প্রয়াত অভিনেত্রী দিব্যাকে আকর্ষণীয় বলে আখ্যা দিয়েছিলেন ৷ পাশাপাশি, এও স্বীকার করেছিলেন, এই কথা শুনে কষ্টও পেতে পারেন সুনীতা ৷

গোবিন্দা বলেছিলেন, "আমি আসলে ডেস্টিনি-তে বিশ্বাস করি ৷ যেটা ঘটার সেটা ঘটবেই ৷ হ্যাঁ, আমি জুহিকে ভীষণ পছন্দ করি, এমনকী দিব্যা ভারতীকেও ৷ তবে দিব্যা ভীষণ মোহময়ী নায়িকা ৷ কোনও পুরুষের পক্ষে তাঁকে উপেক্ষা করা খুব চাপের ৷ আমি জানি সুনীতা এইগুলো শুনে কষ্ট পাবে ৷ কিন্তু ওর বোঝা উচিত আমি এখনও দিব্যার চার্ম উপেক্ষা করে রয়েছি ৷ এখনও পর্যন্ত এই টেম্পটেশনে আমি ডুব দিইনি ৷"

গোবিন্দার বহু পুরোনো এই সাক্ষাৎকার ফের একবার আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে এসে গিয়েছে ৷ বুধবারই, বান্দ্রা ফ্যামিলি কোর্টে ছেলে যশবর্ধনের সঙ্গে দেখা গিয়েছিল সুনীতাকে ৷ প্রথমে অনেকেই মনে করছিলেন, বিচ্ছেদ জল্পনা সত্যি হতে চলেছে ৷ কিন্তু পরবর্তী সময়ে, গোবিন্দা ম্যানেজার জানান, 2024 সালে করা বিচ্ছেদ মামলা প্রত্যাহার করতেই আদালতে গিয়েছিলেন সুনীতা ৷

উল্লেখ্য, 1987 সালে সুনীতার সঙ্গে বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হন গোবিন্দা ৷ সেই সময়ে বলিউড ইন্ডাস্ট্রিতে গোবিন্দার কেরিয়ার ছিল শিখরে ৷ যে কারণে, সুনীতার সঙ্গে বিয়ে গোপন রেখেছিলেন ৷ 1988 সালে প্রথম মেয়ে টিনার জন্মের পর গোবিন্দা-সুনীতার বৈবাহিক সম্পর্কের কথা জনসমক্ষে আসে ৷ এরপর 1997 সালে তাঁদের দ্বিতীয় সন্তান যশবর্ধন পৃথিবীর আলো দেখে ৷

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