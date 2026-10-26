'কারও মুখোশ খুলে দেওয়া আমার স্বভাব নয়'- কেন এমন বললেন গোবিন্দা ?

'কারও মুখোশ খুলে দেওয়া আমার স্বভাব নয়'- কেন এমন বললেন গোবিন্দা ?
Govinda on wife Sunita Ahuja allegations: স্ত্রী সুনীতা আহুজার সঙ্গে বিচ্ছেদ বিতর্কের মাঝে ফের একবার নিজের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে প্রকাশ্যে মুখ খোলেন 'হিরো নম্বর 1'৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 26, 2026 at 12:35 PM IST
হায়দরাবাদ, 26 অক্টোবর: সাম্প্রতিক সময়ে অভিনেতা গোবিন্দ এবং তাঁর স্ত্রী সুনিতা আহুজার দাম্পত্য জীবন বারবার এসেছে খবরের শিরোনামে ৷ একদিকে যখন সুনিতা, গোবিন্দার বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ তুলেছেন তখন অন্যদিকে, বলিউডের হিরো নম্বর 1 দাবি করেছেন, কেউ তাঁর স্ত্রীকে প্ররোচনা দিচ্ছেন ৷ সম্প্রতি, এক সাক্ষাৎকারে, কারোর নাম উল্লেখ না করে, ফের একবার এই বিষয়ে মুখ খুলেছেন গোবিন্দা ৷
'কারও মুখোশ খুলে দেওয়া আমার স্বভাব নয়'
সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে গোবিন্দা, নিজের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে কথা বলেন ৷ তিনি অভিযোগ করেন যে, তাঁর পরিবার কোনও চক্রান্তের শিকার ৷ গোবিন্দা বলেন, "কারও মুখোশ খুলে দিয়ে তাঁকে বিব্রতকর অবস্থায় ফেলাটা আমার স্বভাব নয়। সাত-আট বছর আগেই আমি বলেছিলাম যে, আমাকে এমন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যেতে হতে পারে। এখন আমরা সবাই সেই একই চক্রে আটকে পড়েছি। আমার নামের সঙ্গে বরাবরই দুর্নাম জড়িয়ে আছে। বছরের পর বছর ধরে মানুষ আমাকে বলে এসেছে যে, একদিন না একদিন আমি পরিবারের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করব।"
অভিনেতা দাবি করেছেন যে, তাঁকে ও সুনিতাকে নিয়ে একটি 'খেলা' চলছে এবং ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, সুনিতা হয়তো অন্য কারও দ্বারা প্রভাবিত বা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছেন। তবে, তিনি তাঁর জীবন ও কেরিয়ারে সুনিতার অবদানের কথাও স্বীকার করেন ৷ যা থেকে বোঝা যায় যে, তাঁদের মধ্যে মতপার্থক্য থাকা সত্ত্বেও তিনি সুনিতাকে হেয় করতে চান না।
গোবিন্দ এই সাক্ষাৎকারে আরও বলেন, "যারা সুনীতাকে প্রভাবিত করছে যতক্ষণ না তারা শান্ত হচ্ছে আমি তাদের কথা এড়িয়ে যাব। তখনই তারা বুঝতে পারবে যে তারা গোবিন্দের সঙ্গে তালগোল পাকিয়েছে। তিক্ততা কখনই মিষ্টির দিকে নিয়ে যাবে না। একবার এই পর্বটি চলে গেলে, লোকেরা বলবে আমি সম্মানের সঙ্গে আচরণ করেছি। আমি তাদের ফাঁদে পা দিচ্ছি না।"
গোবিন্দা ও সুনীতা আহুজাকে কেন্দ্র করে বিতর্ক
1987 সালে গোবিন্দা ও সুনীতা আহুজা চুপিসারে বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হন। গোবিন্দা তখন সাফল্যের মধ্যগগনে ৷ কিন্তু তাঁদের এই বিয়ের কথা ইন্ডাস্ট্রির কেউ জানতেন না ৷ এরপর যখন তাঁদের প্রথম সন্তান জন্ম নেয়, তখন গোবিন্দার বিয়ের খবর প্রকাশ্যে আসে ৷ তারকা দম্পতির দুই সন্তান রয়েছে- মেয়ে টিনা ও ছেলে যশবর্ধন। গোবিন্দার বিরুদ্ধে সুনীতার অবিশ্বস্ততার অভিযোগের কারণে তাঁদের সম্পর্ক বারবার জনসমক্ষে আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে। সাম্প্রতিক মাসগুলোতে সুনীতা 'রূপা' (Roopa) সিনেমায় গোবিন্দার সহ-অভিনেত্রী কোমল রানি স্বর্ণকারের সঙ্গে তাঁর বিবাহ বর্হিভূত সম্পর্কের বিষয়ে কথা বলেছেন।
গণেশ চতুর্থী উৎসবের সময় গোবিন্দাকে মুম্বইয়ের বিখ্যাত 'লালবাগচা রাজা' প্যান্ডেলে কোমলের সঙ্গে দেখা গিয়েছিল। ওই দিনই সুনীতা একা সেই প্যান্ডেলে গিয়েছিলেন। তাঁদের সম্পর্ক নিয়ে নানা জল্পনা-কল্পনার মাঝে গোবিন্দা ও কোমলের একসঙ্গে উপস্থিতি সামাজিক মাধ্যমে সমালোচনার জন্ম দেয়। জনসমক্ষে আসার বেশ কিছুদিন পর, কোমল ইনস্টাগ্রামে এক রহস্যময় বার্তা শেয়ার করেন, যেখানে তিনি সুনিতার নাম উল্লেখ না করে বিতর্কিত মন্তব্য করেন ৷ তাঁর বার্তার একটি অংশে লেখা ছিল, "যে স্ত্রী তাঁর স্বামীকে হত্যার চেষ্টা করেছেন বলে অভিযোগ রয়েছে, তাঁর অভিশাপ তো আর কাজ করবে না! আগে থেকেই ভেঙে থাকা কোনও সংসারে অন্য কেউ আর নতুন করে ভাঙন ধরাতে পারে না। আমাদের দেশের মানুষ এতটাও বোকা নয় যে, কেউ এসে বলল 'কাক তোমার কান নিয়ে গিয়েছে' আর অমনি তারা সেই কাকের পেছনে ছুটতে শুরু করবে!"
অন্যদিকে, বলিউড অভিনেতা গোবিন্দা, স্ত্রী সুনীতা আহুজার সঙ্গে বিচ্ছেদের জল্পনা উড়িয়ে দিয়ে স্পষ্ট জানিয়েছেন যে তাঁদের মধ্যে কোনও ডিভোর্স হচ্ছে না। 2024 সালের ডিসেম্বর মাসে সুনীতা আহুজা আদালতে ডিভোর্সের আবেদন করেছিলেন বলে খবর রটেছিল। তবে গত অগস্ট মাসে গোবিন্দার ম্যানেজার নিশ্চিত করেন যে সুনীতা তাঁর ডিভোর্সের মামলা প্রত্যাহার করে নিয়েছেন ৷ সাময়িক ভুল বোঝাবুঝি ও আলাদা বাড়িতে থাকার পরেও, গোবিন্দা জানিয়েছেন যে সুনীতা সন্তানদের ভালোর জন্যই সবকিছু করছেন এবং তিনি এখনও তাঁর স্ত্রীর সিদ্ধান্তকে সম্মান জানান।