'যদি কোনও প্রেমের সম্পর্ক থেকেও থাকে...' ব্যক্তিগত জীবনে গুঞ্জন নিয়ে প্রতিক্রিয়া গোবিন্দার

'যদি কোনও প্রেমের সম্পর্ক থেকেও থাকে...' ব্যক্তিগত জীবনে গুঞ্জন নিয়ে প্রতিক্রিয়া গোবিন্দার
Govinda on Lalbaugcha Raja pandal visit:কোমল রানির সঙ্গে মণ্ডপ দর্শন প্রসঙ্গে গোবিন্দা জোর দিয়ে বলেন যে, তাঁর ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে কারও মাথা ঘামানো উচিত নয়।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 25, 2026 at 3:16 PM IST
হায়দরাবাদ, 25 সেপ্টেম্বর: সম্প্রতি মুম্বইয়ের বিখ্যাত 'লালবাগচা রাজা' মণ্ডপে 'রূপা' সিনেমার সহ-অভিনেত্রী কোমল রানি স্বর্ণকারের সঙ্গে উপস্থিত হয়ে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে আসেন অভিনেতা গোবিন্দা। উৎসবমুখর পরিবেশে তাঁদের সেই মুহূর্তের ছবি ও ভিডিয়ো দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে সোশাল মিডিয়ায় ৷ যা অনুরাগী ও নেটিজেনদের মধ্যে নানা জল্পনা-কল্পনার জন্ম দেয়।
সংবাদ সংস্থা এএনআই-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে গোবিন্দা তৈরি হওয়া গুঞ্জন প্রসঙ্গে কথা বলেন। তিনি বলেন, "আমি আমার সিনেমা 'রূপা'-র জন্য প্রার্থনা করতে লালবাগচায় গিয়েছিলাম। এর আগেও আমি কারিশ্মা কাপুরের সঙ্গে বিভিন্ন মন্দিরে গিয়েছিলাম ৷ আমার জন্য সৌভাগ্য বয়ে এনেছিল ৷ সিনেমা দারুণ সফল হয়েছিল। আমি রবিনা ট্যান্ডনের সঙ্গেও গিয়েছিলাম এবং এবার রানি স্বর্ণকারের সঙ্গে গেলাম। দীর্ঘ বিরতির পর নতুন করে কাজ শুরু করছি, তাই প্রার্থনা করলাম।"
#WATCH | Mumbai | On reports on him participating in a reality show, Actor Govinda says, "Nothing has been decided yet. Talks are underway. I might do a show in the future, but nothing is confirmed right now... I don't watch many reality shows. If I find something interesting, I certainly watch it."— ANI (@ANI) September 24, 2026
নিজের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে গুঞ্জনের বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে গোবিন্দা বলেন, তাঁকে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন করতে এবং তাঁর ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করার লক্ষ্যে সুপরিকল্পিতভাবে এসব করা হচ্ছে। অভিনেতা বলেন, "এতে কারও কোনও দোষ নেই। এটা অত্যন্ত সুপরিকল্পিত একটি পদক্ষেপ। এমন ঘটনা আরও ঘটতে থাকবে। আমাকে পরিবার থেকে দূরে সরিয়ে সমাজে আমার ভাবমূর্তি নষ্ট করাই সেই পরিকল্পনার অংশ। আমি আমার কাজ ছাড়া অন্য কোনও কিছুর দিকেই মনোযোগ দিইনি... আমি কেবল কাজ করে গিয়েছি। অনেকেই আমার প্রশংসা করতেন।" গোবিন্দা জোর দিয়ে বলেন যে, তাঁর ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে কারও মাথা ঘামানো উচিত নয়। তিনি বলেন, "এটি কারও আলোচনার বিষয় নয়, এমনকী, যদি কোনও প্রেমের সম্পর্ক থেকেও থাকে, তবুও নয়। আমি কাজ করছি এবং পেশাদার সম্পর্ক বজায় রেখে চলছি।"
এই সপ্তাহের শুরুর দিকে, গোবিন্দা মুম্বইয়ের বিখ্যাত 'লালবাগচা রাজা' দর্শনে যান ৷ তাঁর সঙ্গে ছিলেন সহ-অভিনেত্রী কোমল রানি স্বর্ণকার। এর আগে, আমেরিকা থেকে ফেরার পর তিনি পরিবারের সঙ্গে গণেশ চতুর্থীর উদযাপনেও অংশ নিয়েছিলেন। গোবিন্দা তাঁর সন্তান টিনা ও যশবর্ধনের সঙ্গে উৎসবে সামিল হন এবং গণপতি দর্শনের সময় প্রার্থনা করেন।গোবিন্দাকে শীঘ্রই নবাগতা অভিনেত্রী রানি স্বর্ণকারের বিপরীতে 'রূপা' সিনেমায় দেখা যাবে। এদিকে, গোবিন্দার ছেলে যশবর্ধন আহুজা 'হিরো কি হররিন' (Hero Ki Horrorine) সিনেমার মাধ্যমে বলিউডে পা রাখতে চলেছেন ৷ ছবিটি 2027 সালের 7 জানুয়ারি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে। সিনেমায় ছেলে যশবর্ধনের পাশাপাশি রয়েছেন স্ত্রী সুনীতা আহুজাও ৷ এছাড়াও রয়েছেন নিতাংশি গোয়েল, জেমি লেভার, চাঙ্কি পান্ডে, ব্রিজেন্দ্র কালা এবং সিমরত কৌর রানধাওয়া।