সুনীতাকে ছোট বাচ্চার সঙ্গে তুলনা ! কোন বিষয়ে স্ত্রীকে ক্ষমা 'পার্টনার' গোবিন্দার ?

সুনীতাকে ছোট বাচ্চার সঙ্গে তুলনা ! কোন বিষয়ে স্ত্রীকে ক্ষমা 'পার্টনার' গোবিন্দার ?
বিগত কয়েক মাস ধরেই গোবিন্দা-সুনীতা আহুজার বিবাহ বিচ্ছেদ নিয়ে গরম ছিল নেটপাড়া ৷ প্রথমবার বিয়ে ভাঙা নিয়ে প্রকাশ্যে কী বললেন 'হিরো নম্বর ওয়ান' ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 16, 2025 at 12:15 PM IST
হায়দরাবাদ, 16 অক্টোবর: স্বামী গোবিন্দাকে নিয়ে একের পর এক বিস্ফোরক দাবি করে খবরের শিরোনামে এসেছিলেন স্ত্রী সুনীতা আহুজা (Sunita Ahuja) ৷ এমনকী, বিচ্ছেদের মামলা আদালতে গড়িয়েছে, এমন খবরও আসে সামনে ৷ সুনীতা এর আগে পতি পত্নী অউর পাঙ্গা রিয়েলিটি শোয়ে তাঁদের বিবাহিত জীবন নিয়ে কথা বললেও গোবিন্দা (Govinda) প্রথম থেকেই ছিলেন চুপ ৷ প্রথমবার বিয়ে ভাঙা নিয়ে কাজল-টুইঙ্কল খান্নার 'টু মাচ' (Too Much) শোয়ে মুখ খুললেন 'কুলি নম্বর ওয়ান' তারকা ৷
স্ত্রীকে 'ছোট বাচ্চা' বলে সম্বোধন
এদিনের টক শোয়ে স্ত্রী সুনীতাকে পরিবারের সবচেয়ে ছোট শিশু বলে সম্বোধন করেন গোবিন্দা ৷ অভিনেতা জানান, সুনীতার সরলতা ও সততা তাঁদের একসঙ্গে আজও অটুট রেখেছে ৷ মতানৈক্য থাকলেও নানা সময়ে তিনি ক্ষমা করেছেন স্ত্রীকে ৷ গোবিন্দার কথায়, "সুনীতা একটা ছোট বাচ্চার মতো ৷ কিন্তু তাঁকে যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল..সে আমাদের ঘর সামলাতে পারত কারণ তাঁর সরলতা-সততা ৷ তবে হ্যাঁ, ও যে কথা গুলো বলেছে তা বলা উচিত হয়নি ৷ সে অনেক ভুল করেছে ৷ আমি যেমন তাঁকে ক্ষমা করেছি তেমন পরিবারের প্রতিটা সদস্যও তাঁকে ক্ষমা করেছে কোনও না কোনও সময়ে ৷"
পরিবারের শক্তি সুনীতা
একসঙ্গে অনেক গুলো বছর কাটিয়ে দিয়েছেন সুনীতা-গোবিন্দা ৷ অভিনেতার কথায়, সুনীতার ছোট্ট বাচ্চাদের মতো মনোভাব তাঁদের পরিবারকে চনমনে করে রাখে ৷ মাঝেমধ্যে ধৈর্য্য হারিয়ে ফেললেন তাঁর মন ভীষণ পরিস্কার ৷ গোবিন্দার কথায়, "কখনও কখনও আমার সুনীতার পয়েন্ট অফ ভিউ বুঝতে সমস্যা হয় ৷ আসলে পুরষ মানুষদের সমস্যা হল তাঁরা ওই পর্যায় পর্যন্ত ভাবতেই পারে না ৷ আমি সবসময় বিশ্বাস করি, একজন পুরুষ মানুষ একটা ঘর চালাতে পারে কিন্তু একজন নারী পুরো বিশ্ব চালাতে পারে ৷"
একে অপরের ভুল সংশোধন
এই রিয়েলিটি শোয়ে স্বভাবতই একে অপরের ভুল ধরা বা সংযোধন নিয়ে প্রশ্ন করেন কাজল-টুইঙ্কল ৷ গোবিন্দার কথায়, "সুনীতা নিজে অনেক ভুল করেছে ৷ আমার মতে কখনও কখনও আমরা তাঁদের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরশীল হয়ে পড়ি ৷ স্পেশালি যখন তোমার মা সঙ্গে থাকে না ৷ ফলে তখন নির্ভরতা স্ত্রীর ওপর গিয়ে পড়ে ৷ এবং সময়ের সঙ্গে স্ত্রী মায়ের মতো বকে আমার মায়ের মতোই বোঝায় ৷ যেটা তুমি বুঝতে পারো না ৷"
এই রিয়েলিটি শোয়ে নিজের বিয়ে ও ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে খোলাখুলি কথা বলেছেন গোবিন্দা ৷ বিচ্ছেদের জল্পনায় জল ঢেলেছেন পুরোপুরি ৷ এর আগে গণেশ চতুর্থীতে গোবিন্দা ও সুনীতাকে দেখা গিয়েছে এক সঙ্গে ৷ সেই সময় বিতর্কের অবসান ঘটিয়ে সুনীতা বলেছিলেন, "আজ আমরা এত কাছাকাছি... যদি বিচ্ছেদের কথা হত তাহলে কি আমরা এত কাছেকাছি থাকতাম ? আমাদের মধ্যে দূরত্ব থাকত ৷ আমাদের কেউ আলাদা করতে পারবে না ৷ ওপর থেকে ভগবান আসুক আর কোনও শয়তান, আমাদের কেউ আলাদা করতে পারবে না ৷"
বিচ্ছেদের জল্পনার সূত্রপাত
সুনীতার ভ্লগ থেকেই যত বিতর্কের সূত্রপাত হয় ৷ তিনি মুম্বইয়ের মহালক্ষ্মী মন্দিরে পুজো গিয়ে পুরোহিতের কাছে কান্নায় ভেঙে পড়েন ৷ সেখানেই তিনি গোবিন্দা বিশ্বাসঘাতকতা সম্পর্কে ইঙ্গিত করেন ৷ তিনি সেই সময় বলেন, "আমার ভগবানের ওপর পুরো বিশ্বাস রয়েছে ৷ আমি বিশ্বাস রাখি কেউ আমার ঘর ভাঙার চেষ্টা করলে মা কালী রক্ষা করবেন ৷" শুধু তাই নয়, একাধিক সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে, সুনীতা জানিয়েছিলেন তিনি ও গোবিন্দা এক ছাদের নীচে থাকেন না ৷