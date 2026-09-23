সুনীতার পর 'লালবাগচা রাজা'-র দর্শনে গোবিন্দা-কোমল, নেটপাড়ায় বিয়ের গুঞ্জন

সুনীতার পর 'লালবাগচা রাজা'-র দর্শনে গোবিন্দা-কোমল, নেটপাড়ায় বিয়ের গুঞ্জন
Govinda-Komal Rani's Lalbaugcha Raja Visit: ফের একবার গোবিন্দার সঙ্গে দেখা গিয়েছে কোমল রানিকে ৷ লাল বাগচা রাজা দর্শনে এই জুটির ভিডিয়ো ভাইরাল ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 23, 2026 at 2:50 PM IST
হায়দরাবাদ, 23 সেপ্টেম্বর: ফের একবার বিনোদন জগতে খবরের শিরোনামে পর্দার 'হিরো নম্বর 1' গোবিন্দা ৷ মুম্বইয়ের বিখ্যাত 'লালবাগচা রাজা'-র দর্শনে গোবিন্দার সঙ্গে দেখা গিয়েছে তাঁর আসন্ন ছবি 'রূপা'-র সহ-অভিনেত্রী কোমল রানি স্বর্ণকারকে ৷ আর তাতেই গুঞ্জন নেটপাড়ায় ৷ গণেশোৎসব চলাকালীন তিনি আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন এবং শেষ আরতিতেও অংশ নেন। এর কয়েক ঘণ্টা আগেই তাঁর স্ত্রী সুনিতা আহুজাকে একা ওই প্যান্ডেলে দেখা যায় ৷ দম্পতির দাম্পত্য সম্পর্ক নিয়ে চলতে থাকা জল্পনা-কল্পনার মাঝে তাঁদের এই আলাদা-আলাদা গণপতি দর্শন সোশাল মিডিয়ায় আলোচনার জন্ম দিয়েছে।
বাপ্পার আশীর্বাদ নিলেন গোবিন্দা ও কোমল রানি
লালবাগচা রাজায় গোবিন্দা সাদা কুর্তা-পাজামা পরে উপস্থিত হয়েছিলেন ৷ অন্যদিকে কোমল বেছে নিয়েছিলেন লাল ও হলুদ রঙের ঐতিহ্যবাহী পোশাক। দর্শনের সময় পাপারাৎজ্জিজের ভিডিয়োতে তাঁদের ভগবান গণেশের সামনে প্রার্থনা করতে দেখা যায়। প্যান্ডেলের ভেতর দিয়ে যাওয়ার সময় গোবিন্দাকে 'গণপতি বাপ্পা মোরিয়া' ধ্বনি দিতেও দেখা গিয়েছে। পরে তিনি আরতিতে অংশ নেন এবং প্যান্ডেলের বাইরে আলোকচিত্রীদের জন্য পোজ দেন। গোবিন্দা ও কোমলের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে চলতে থাকা আলোচনার কারণে তাঁদের এই গণপতি দর্শন দ্রুত আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে।
কোমল রানির মাথায় সিঁদুর নিয়ে গুঞ্জন
গোবিন্দা ও কোমলের 'লালবাগচা রাজা' দর্শনের ছবি ও ভিডিয়ো ঘিরে সোশাল মিডিয়ায় তাঁদের গোপনে বিয়ে করার বিষয়ে জল্পনা শুরু হয়। কিছু পোস্টে দাবি করা হয় যে, কোমলের কপালে সিঁদুর দেখা গিয়েছে। তবে ভিডিয়োতে প্যান্ডেলে প্রবেশের সময় তাঁকে সিঁদুর পরা অবস্থায় দেখা যায়নি। গণপতি দর্শনের সময় ধর্মীয় রীতির অংশ হিসেবে ভক্তদের কপালে সিঁদুর বা টিকা দেওয়া হয়। কোমলকেও সেই আশীর্বাদ গ্রহণ করতে দেখা যায় এবং পরে তাঁর সিঁথিতে কিছুটা সিঁদুর দেখা যায়। বিয়ে বা প্রেমের সম্পর্ক নিয়ে গোবিন্দা বা কোমল-কারও পক্ষ থেকেই কোনও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা বা নিশ্চিতকরণ পাওয়া যায়নি।
সুনিতার একা 'লালবাগচা রাজা' দর্শন
একই দিনে গোবিন্দার আগে সুনিতা আহুজা 'লালবাগচা রাজা' দর্শনে গিয়েছিলেন। তাঁর এককভাবে যাওয়ার পর গোবিন্দার সঙ্গে কোমলের সেখানে উপস্থিত হওয়া-দম্পতির ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে নতুন করে আলোচনার জন্ম দিয়েছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিভিন্ন সময়ে গোবিন্দা ও সুনিতার দাম্পত্য জীবনে টানাপড়েন নিয়ে নানা গুঞ্জন শোনা গিয়েছে। অতি সম্প্রতি, সুনিতা গোবিন্দার সঙ্গে কোমলের সম্পর্ক নিয়ে অভিযোগ তুলেছেন। তিনি এমন একজন নারীর সঙ্গে গোবিন্দার প্রকাশ্যে দেখা করার বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন, যাকে তিনি গোবিন্দার মেয়ের বয়সী বলে উল্লেখ করেছিলেন।
গোবিন্দার আসন্ন সিনেমা 'রূপা'
গত জুলাই মাসে গোবিন্দা 'রূপা' সিনেমাতে তাঁর সহ-অভিনেত্রী হিসেবে কোমলের সঙ্গে সংবাদ মাধ্যমের পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। এই সিনেমার মাধ্যমে তিনি ফের একবার অভিনয়ে ফিরছেন ৷ তবে, পেশাগত পরিকল্পনার পাশাপাশি তাঁর ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে মানুষের আগ্রহ অব্যাহত ৷ বিশেষ করে কোমলের সঙ্গে তাঁর সাম্প্রতিক উপস্থিতি আবারও অনলাইনে আলোচনার হট টপিক হয়ে উঠেছে।