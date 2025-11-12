ETV Bharat / entertainment

রাতে আচমকাই জ্ঞান হারান ! হাসপাতালে ভর্তি গোবিন্দার শারীরিক অবস্থা কেমন ?

বলিউডের 'হিরো নম্বর 1'-এর স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বিগ্ন অনুরাগীরা ৷

Govinda Hospitalised After fainting At Home, says his legal advisor-friend
হাসপাতালে ভর্তি গোবিন্দা (এএনআই)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 12, 2025 at 9:41 AM IST

Updated : November 12, 2025 at 9:54 AM IST

হায়দরাবাদ, 12 নভেম্বর: ধর্মেন্দ্র, প্রাণের পর এবার হাসপাতালে ভর্তি অভিনেতা গোবিন্দ ৷ 61 বছর বয়সী অভিনেতাকে চিকিৎসকদের গভীর পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে ৷

গোবিন্দের বন্ধু তথা আইনি উপদেষ্টা ললিত বিন্দাল সংবাদ সংস্থা আইএএনএসকে জানিয়েছেন যে অভিনেতা প্রথমে একজন চিকিৎসকের সঙ্গে ফোনে পরামর্শ করে একটি ওষুধ খেয়েছিলেন ৷ এরপর রাত 1টার দিকে আচমকাই তিনি জ্ঞান হারান ৷ এরপর জরুরি ভিত্তিতে অভিনেতাকে জুহুর ক্রিটিকেয়ার হাসাপাতালে ভর্তি করা হয় ৷ গোবিন্দার বন্ধু বিন্দাল জানিয়েছেন, চিকিৎসকরা বেশ কিছু পরীক্ষা-নিরিক্ষা করছেন ৷ পাশাপাশি অভিনেতা যাতে দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠেন, সেই বিষয়ে অনুরাগীদের প্রার্থনা করার অনুরোধ জানিয়েছেন গোবিন্দার আইনজীবী বন্ধু ৷

এক বছরের মধ্যে দ্বিতীয়বার গোবিন্দকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। গত বছরের অক্টোবরে, লাইসেন্সপ্রাপ্ত রিভলবার দিয়ে দুর্ঘটনাক্রমে তাঁর পায়ে গুলি লাগার কারণে অভিনেতাকে একই হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। 'হিরো নম্বর 1' অভিনেতা হাঁটুর নীচে আঘাত পান ৷ দীর্ঘ সময় অস্ত্রোপচারের পর তাঁকে বেশ কিছুদিন রাখা হয়েছিল আইসিইউতে ৷ তিনদিন পর তিনি হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছিলেন ৷

এরপর হিরো নম্বর 1 সংবাদমাধ্যমের সামনে এসে জানান, কী করে নিজের পায়ে বন্দুকের গুলি এসে লেগেছিল ৷ তিনি বলেন, "কলকাতায় একটা শোয়ের জন্য আমি বাড়িতে তৈরি হচ্ছিলাম ৷ তখন ভোর 5টা বাজে ৷ ওই সময় আলমারি থেকে হঠাৎই বন্দুকটা পরে আর গুলি বেরিয়ে আসে ৷ আমি চমকে যাই ৷ তারপর আমার পা থেকে গল গল করে রক্ত বেরোতে দেখি ৷ এরপর আমি আমার এক চিকিৎসককে ভিডিয়ো কল করি ৷ তাঁর পরামর্শ মতো হাসপাতালে ভর্তি হয়ে যাই ৷" গোবিন্দার হাসাপাতালে ভর্তির হওয়ার খবরে এখনও পর্যন্ত তাঁর স্ত্রী সুনীতা আহুজার কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি ৷

