শিলিগুড়িতে শুরু হচ্ছে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব ! থাকছে কোন-কোন সিনেমা ?

শিলিগুড়িতে শুরু হচ্ছে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব ! থাকছে কোন-কোন সিনেমা ?
এবারের চলচ্চিত্র উৎসবে থাকছে বিদেশি সিনেমাও ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 18, 2025 at 10:15 AM IST
শিলিগুড়ি, 18 নভেম্বর: গতবারের মতো এবারও কলকাতার পাশাপাশি শিলিগুড়িতে আয়োজিত হতে চলেছে শিলিগুড়ি আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব (Siliguri International Film Festival)। আগামী 19 নভেম্বর থেকে শুরু হবে ওই উৎসব চলবে 23 নভেম্বর পর্যন্ত। সোমবার শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে সাংবাদিক বৈঠক করে একথা জানান দীনবন্ধু এডভাইজারি কমিটির চেয়ারম্যান তথা শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব (Goutam Deb)। এই বছর 10টি ছবি নিয়ে শিলিগুড়ি আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের সূচনা হতে চলেছে। এবার বিদেশ থেকে আসছে বেশ কিছু সিনেমা ৷
থাকছে কী কী সিনেমা ?
প্রথমদিন বাংলা ছবি 'আপিস' (AAPISH) দিয়ে উৎসবের সূচনা হচ্ছে। উৎসবের উদ্বোধন করবেন মেয়র গৌতম দেব। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন পরিচালক সুদেষ্ণা রায় ও অভিজিৎ গুহ। এবছর ভারতের 2টো, এশিয়ার 4টে, ইউরোপের 3টে ও লাতিন আমেরিকার 1টি, মোট 10টি সিনেমা দেখানো হবে। যার মধ্যে রয়েছে নেপালের 'ক্রলিং ক্রোজ', ব্রাজিলের 'ফাইভ ইন দ্য আফটারনুন', শ্রীলঙ্কার 'দ্য অ্যাশেন ক্লাউড', মন্টেনারগোর 'অরবাজ', ইরানের 'এট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে', ভিয়েতনামের 'ইমপার্মানেট রেসিডেন্স', রাশিয়ার 'ওনেগিন হোটেল' ও পর্তুগালের 'আ স্টোন ড্রিমস টু ব্লুসম' থাকছে ।
সিনেমা দেখানোর সময়...
চলচ্চিত্র উৎসবে প্রতিদিন দুটো করে ছবি দেখানো হবে। শুধুমাত্র শনিবার তিনটি ছবি দেখানো হবে ৷ প্রতিদিনের এন্ট্রি পাস পাওয়া যাবে 19 তারিখ বিকেল থেকে।
মেয়রের বার্তা
এবিষয়ে গৌতম দেব বলেন, "এবছর 10টি ছবির মধ্যে পর্তুগালের 'এ স্টোন ড্রিম অফ ব্লুজম', দেখানো হচ্ছে । উদ্বোধনের দিন সলিল চৌধুরী ও ঋত্বিক ঘটককে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানানো হবে নাচের মাধ্যমে। প্রতিটি ছবি দর্শকরা দেখে আনন্দ পাবেন। তাই আমরা চাই সকলে আসুক এই ছবিগুলো দেখতে। কলকাতার পর আমাদের শহরের চলচ্চিত্র উৎসব সবথেকে বড় মাপের হয়। তাই এটাকে সবার সহযোগিতা করা উচিত।"
হিমালয়ান নেচার এন্ড এডভেঞ্চার ফাউন্ডেশনের সম্পাদক অনিমেষ বসু বলেন, "এইধরনের চলচ্চিত্র উৎসব উত্তরের চলচ্চিত্র প্রস্তুতকারকদের আরও বেশি উৎসাহিত করবে। আমরা চাই এবারের তুলনায় আগামী বছর আরও বেশি সিনেমা জায়গা করে নিক ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে ৷"
শিলিগুড়ি সিনে সোসাইটির পরিচালনায় ও দীনবন্ধু মঞ্চ অ্যাডভাইসারি কমিটির সহযোগিতায় 22তম চলচ্চিত্র উৎসব ঘিরে রয়েছে একাধিম চমক ৷