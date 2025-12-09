ETV Bharat / entertainment

রহস্য ঘনাচ্ছে গৌরব-শ্যামৌপ্তির ঘরে ! উদ্ধারে কে?

কোন ওটিটিতে আসছে এই সিরিজ ?

gourab-roy-chowdhury-shyamoupti-mudly-starrer-ronkini-bhavan-series-coming-soon-on-this-ott-platform
'রঙ্কিনী ভবন'এ রহস্যের জট (Special Arrangement)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 9, 2025 at 1:43 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 9 ডিসেম্বর: এবার রহস্যের মোড়কে বাঁধা পড়তে চলেছেন গৌরব রায়চৌধুরী এবং শ্যামৌপ্তি মুদলি। নতুন থ্রিলার আসছে ওটিটিতে, 'রঙ্কিনী ভবন' (Ronkini Bhavan)। সেখানেই দম্পতির ভূমিকায় গৌরব এবং শ্যামৌপ্তি। দর্শক থ্রিলার ভালোবাসে। প্রেমের গল্প দেখলেও খোঁজে থ্রিলার। সেদিকে নজর রাখছে ওটিটি ৷ তাই থ্রিলারের অভাব নেই এই প্ল্যাটফর্মে। পরিচালনায় অভ্রজিৎ সেন।

ভরপুর রহস্যের সঙ্গে থাকবে এক মিষ্টি প্রেমের কাহিনি। মূলত সাইকোলজিক্যাল থ্রিলার এটি। একটি প্রত্যন্ত গ্রামের গোপন রহস্য, প্রাচীন আচার-অনুষ্ঠান এবং প্রজন্ম-বাহিত ভয়কে কেন্দ্র করেই এই সিরিজের বুনন। গল্পের কেন্দ্রে রয়েছে এক তরুণী সে বাড়িতে পা রাখতেই ঘটে একটি মৃত্যু। মৃত্যু এই বাড়ির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। গল্পের 'রঙ্কিণী ভবন'-এ রয়েছে দর্শকের পছন্দের অভিনেতাদের সমাহার। গল্পে প্রথমবার দেখা যাবে গৌরব রায়চৌধুরী ও শ্যামৌপ্তি মুদলির জুটিকে। সিরিজে 'যূথিকা'র চরিত্রে রয়েছেন শ্যামৌপ্তি। আদিত্যনাথের চরিত্রে রয়েছেন গৌরব‌। তাঁদের সঙ্গে পদ্মাবতীর চরিত্রে থাকছেন বিদীপ্তা চক্রবর্তী। জানা গিয়েছে, এই পদ্মাবতীর উপস্থিতিই ওই বাড়িতে জটিলতা যোগ করে।

শ্যামৌপ্তি বলেন, "ওটিটি জগতে আমার নতুন যাত্রা শুরু ৷ নতুন মাধ্যমে এই অধ্যায় শুরু করতে পেরে আমি সৌভাগ্যবান। আসন্ন এই সিরিজে দর্শকরা আমাকে একজন নববিবাহিতা নারী যূথিকার চরিত্রে দেখতে পাবেন। প্রথম লুকে রহস্য, ভৌতিকতা এবং সাসপেন্সের উপাদান রয়েছে ৷ যা দর্শকদের ভালো লাগবে ৷ সিরিজটিতে অন্যান্য বিশিষ্ট অভিনেতাদেরও ভূমিকা দেখে চমকে যাবেন দর্শক । আশা করি আকর্ষণীয় গল্প এবং অভিনয়, আসন্ন ওয়েব সিরিজ 'রঙ্কিনী ভবন' মুগ্ধ করবে সকলকে ৷"

অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে রয়েছেন আভেরী সিংহ রায়, সিদ্ধার্থ ঘোষ, অনিরুদ্ধ গুপ্ত, ঈশানী সেনগুপ্ত। এছাড়াও পুলিশ ইন্সপেক্টর 'মানস মাহাতো'র চরিত্রে অভিনয় করেছেন সুহোত্র মুখোপাধ্যায়। প্রসঙ্গত, ওয়েব সিরিজে এবারই অভিষেক ঘটতে চলেছে শ্যামৌপ্তির। তাঁর আগের ধারাবাহিকটি ছিল 'অমরসঙ্গী'। ওদিকে 'পুবের ময়না'য় গৌরবকে শেষ দেখা গিয়েছিল। এবার এই সিরিজে দেখা যাবে বাংলা টেলিভিশনের এই দুই মুখকে।

TAGGED:

GGOURAB ROY CHOWDHURY
SHYAMOUPTI MUDLY
RONKINI BHAVAN ON OTT
রঙ্কিনী ভবন
RONKINI BHAVAN SERIES

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.