প্রকাশ্যে 'জান্নাত-এ টেল অফ ডেস্টিনি' টিজার, কোন গল্প বললেন গৌরব-রূপসা ?
Jannat A Tale of Destiny teaser: টিজারের ঝলকে উঠে এসেছে ভিন্ন ধর্মীয় পরিচয়, পারিবারিক আপত্তি এবং নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও ভালোবাসাকে আঁকড়ে ধরে বাঁচার এক গল্প।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 9, 2026 at 9:34 AM IST|
Updated : November 9, 2026 at 9:44 AM IST
কলকাতা, 9 নভেম্বর: ভালোবাসা, সম্পর্কের জটিলতা, পারিবারিক বাধা এবং নিয়তির অপ্রত্যাশিত পরিণতি-এই চার উপাদানকে কেন্দ্র করেই তৈরি হয়েছে আসন্ন বাংলা ছবি 'জান্নাত– এ টেল অফ ডেস্টিনি'। সম্প্রতি প্রকাশ্যে এসেছে ছবির টিজার। মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন গৌরব দাস ও রূপসা মুখোপাধ্যায়। ছবির ট্যাগলাইন, 'ভালোবাসা যখন অমর হতে চায় না, তখন সে নির্মম হতে শেখে'-যেন গল্পের আবেগ ও সংঘাতের আভাস দেয়।
ব্রাইট স্ক্রিন এন্টারটেইনমেন্টের প্রযোজনায় এবং মারিয়া আর্ট প্রোডাকশনের সহযোগিতায় নির্মিত এই ছবির কাহিনি, চিত্রনাট্য ও পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন এম. এন. রাজ। টিজারের ঝলকে উঠে এসেছে ভিন্ন ধর্মীয় পরিচয়, পারিবারিক আপত্তি এবং নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও ভালোবাসাকে আঁকড়ে ধরে বাঁচার এক গল্প।
ছবির কাহিনি আবর্তিত হয়েছে রাহুল ও জান্নাতকে ঘিরে। জান্নাতের সঙ্গে পরিচয়ের পর তাঁর প্রেমে পড়ে রাহুল। কিন্তু তাঁদের সম্পর্কের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় ধর্মীয় পরিচয়ের ব্যবধান এবং পারিবারিক আপত্তি। ভালোবাসার টানে সমস্ত প্রতিকূলতা পেরিয়ে কি এক হতে পারবে দু’টি মানুষ? নাকি নিয়তির কাছে হার মানতে হবে তাঁদের? সেই উত্তর মিলবে ছবির পর্দায়। গৌরব দাস ও রূপসা মুখোপাধ্যায় ছাড়াও ছবিতে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছেন খরাজ মুখোপাধ্যায়, সুপ্রিয় দত্ত, বিশ্বনাথ বসু ও তুলিকা বসু-সহ একঝাঁক পরিচিত অভিনেতা। ছবির সঙ্গীত পরিচালনা ও আবহসঙ্গীতের দায়িত্বে রয়েছেন আয়ুষ দাস। চিত্রগ্রহণ করেছেন বাদল সরকার এবং সম্পাদনার দায়িত্ব সামলেছেন এম. ডি. কালাম।
ভালোবাসা, বন্ধুত্ব, আত্মত্যাগ, বিচ্ছেদ এবং মানবিক সম্পর্কের নানা দিক নিয়ে তৈরি 'জান্নাত– এ টেল অফ ডেস্টিনি' কতটা প্রভাব ফেলতে পারে দর্শকের মনে, এখন সেটাই দেখার। ছবির অফিসিয়াল টিজার প্রকাশিত হয়েছে ব্রাইট স্ক্রিন এন্টারটেইনমেন্টের ইউটিউব চ্যানেলে।