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আঠারোতেই থামল জীবন ! দুর্ঘটনায় প্রয়াত 'গডজিলা ভার্সেস কং' খ্যাত অভিনেত্রী কেলি

কেলি শোনার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সক্ষম ছিলেন ৷ আর যে কারণেই তিনি 2021 সালের 'গডজিলা ভার্সেস কং' সিনেমায় মূল চরিত্রে অভিনয়ের সুযোগ পান ৷

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প্রয়াত 'গডজিলা ভার্সেস কং' খ্যাত অভিনেত্রী কেলি (আইএএনএস)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 22, 2026 at 10:14 AM IST

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Updated : July 22, 2026 at 10:27 AM IST

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লস অ্যাঞ্জেলেস, 22 জুলাই: সাত সকালে মর্মান্তিক খবর ৷ মাত্র 18 বছর বয়সে প্রাণ হারালেন 'গডজিলা ভার্সেস কং' খ্যাত অভিনেত্রী কেলি হটল ৷ বিদেশি সংবাদমাধ্যমের তথ্য অনুযায়ী, তাঁর বাবা জোশুয়া হটেল, ফেসবুক লাইভস্ট্রিমে আমেরিকান সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ (সাংকেতিক ভাষা) ব্যবহার করে এই খবর জানান।

তিনি জানান যে, মেরিল্যান্ডে এক গাড়ি দুর্ঘটনায় তাঁর মেয়ে মারা গিয়েছে ৷ মেয়ের মরদেহ বুঝে নিতে তিনি টেক্সাস থেকে সেখানে যাচ্ছেন। ‘টেক্সাস স্কুল ফর দ্য ডেফ’-যেখানে হটেল একজন সিনিয়র শিক্ষার্থী ছিলেন তারাও এক বিবৃতিতে এই খবর নিশ্চিত করেছে। বিভিন্ন প্রতিবেদন অনুযায়ী, হটেল ও তাঁর বাবা-উভয়েই কানে শোনার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সক্ষম ছিলেন ৷ তাঁরা এমন একটি পরিবার থেকে এসেছেন যেখানে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে সদস্যরা শোনার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সক্ষম।

টেক্সাস স্কুল ফর দ্য ডেফ (TSD)-এর এক পোস্টে বলা হয়েছে, "অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে আমরা এই মর্মান্তিক খবর জানাচ্ছি যে, আমাদের স্কুলের শেষ বর্ষের শিক্ষার্থী কেলি হটল গতকাল মেরিল্যান্ডের ফ্রেডরিকে এক পথ দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছেন ৷" বিবৃতিতে আরও বলা হয়, "এই কঠিন সময়ে কেলির পরিবার, বন্ধুবান্ধব, সহপাঠী এবং যারা তাকে চিনতেন ও ভালোবাসতেন-তাদের সবার প্রতি আমাদের গভীর সমবেদনা রইল। বর্তমানে আমাদের কাছে এ বিষয়ে খুব সীমিত তথ্য রয়েছে ৷ তাই আমরা সবার কাছে অনুরোধ করছি যেন কেলির পরিবারের গোপনীয়তার প্রতি সম্মান জানানো হয় ৷ দুর্ঘটনাটি কীভাবে ঘটেছে সে বিষয়ে কোনও জল্পনা-কল্পনা বা তথ্য ছড়ানো থেকে যেন বিরত থাকা হয়।

কাইলি মূলত 2021 সালের 'গডজিলা ভার্সেস কং' (Godzilla vs. Kong) এবং 2024 সালের 'গডজিলা এক্স কং: দ্য নিউ এম্পায়ার' (Godzilla x Kong: The New Empire) সিনেমায় ‘জিয়া’ চরিত্রে অভিনয়ের জন্য পরিচিত। সিনেমায় জিয়া ছোট থেকেই কানে ঠিকভাবে শুনতে পেত না ৷ সে একজন অনাথ শিশু ছিল ৷ জিয়া পরবর্তী সময়ে ‘কং’-এর সঙ্গে গভীর এক বন্ধুত্বের সম্পর্ক তথা বন্ধন গড়ে তোলে এবং ড. আইলিন অ্যান্ড্রুসের তত্ত্বাবধানে বেড়ে ওঠে।

জর্জিয়ার আটলান্টায় জন্মগ্রহণ করা কাইলি এমন একটি পরিবারের সদস্য যেখানে প্রত্যেকের শোনার ক্ষেত্রে সমস্যা রয়েছে ৷ যে কারণে কেলি বিশেষভাবে শ্রবণক্ষমতা সম্প্রদায়ের সহায়তামূলক প্রচারণামূলক বিজ্ঞাপনের (যেমন-ভিডিও ইন্টারপ্রেটিং পরিষেবা ‘কনভো’ বা Convo-র বিজ্ঞাপন) মাধ্যমে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন।

তিনি আমেরিকান সাইন ল্যাঙ্গুয়েজে (ASL) অত্যন্ত দক্ষ এবং 'গডজিলা'র উভয় সিনেমাতেই 'কং'-এর সঙ্গে ইশারার (সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ) মাধ্যমে যোগাযোগ করেছেন। 2017 সালে, মাত্র 9 বছর বয়সে বিজ্ঞাপনে অভিনয়ের মধ্য দিয়েই তাঁর কেরিয়ার শুরু হয় । 2021 সালের 'গডজিলা ভার্সেস কং' সিনেমার জন্য কাস্টিং ডিরেক্টর সারাহ হ্যালি ফিন 'জিয়া' চরিত্রের জন্য শোনার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সক্ষম অভিনেত্রীর খোঁজ করছিলেন। কাস্টিং ডিরেক্টর ও থিয়েটার সংশ্লিষ্টদের নেটওয়ার্কের মাধ্যমে তিনি হটলের (Kaylee Hottle) সন্ধান পান ৷ এক্ষেত্রে তাঁকে সহায়তা করেছিলেন 'কং: স্কাল আইল্যান্ড' (Kong: Skull Island) সিনেমার একজন সহকারী পরিচালক, যিনি এর আগে 'কনভো'-র এক বিজ্ঞাপনে হটলকে দেখেছিলেন।

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Last Updated : July 22, 2026 at 10:27 AM IST

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