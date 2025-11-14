সবচেয়ে বড় ইভেন্ট ! প্রিয়াঙ্কা-মহেশ-রাজামৌলির 'গ্লোব ট্রটার' লাইভ দেখুন এই ওটিটি-তে

সবচেয়ে বড় ইভেন্ট ! প্রিয়াঙ্কা-মহেশ-রাজামৌলির 'গ্লোব ট্রটার' লাইভ দেখুন এই ওটিটি-তে
ইতিমধ্যেই গ্লোব ট্রটার ইভেন্ট পাসের ভিডিয়ো ভাইরাল সোশাল মিডিয়ায় ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 14, 2025 at 1:13 PM IST
হায়দরাবাদ, 14 নভেম্বর: লাইট-ক্যামেরা রেডি ৷ 15 নভেম্বর সূর্য ডোবার পরেই শুরু হবে অ্যাকশন ৷ রামোজি ফিল্ম সিটিতে 'গ্লোব ট্রটার' (Globe Trotter Event)- এর আসর ঘিরে তুমুল উত্তেজনা দর্শকদের মধ্যে ৷ দীর্ঘসময় পর ফের ভারতীয় সিনেমায় প্রিয়াঙ্কা চোপড়া (Priyanka chopra) ৷ এবার তিনি কাজ করবেন পরিচালক এসএস রাজামৌলির (SS Rajamouli) নেতৃত্বে ৷ বিপরীতে দক্ষিণী তারকা মহেশ বাবু (Mahesh babu) ৷ সবমিলিয়ে তারকাদের গ্র্যান্ড উপস্থিতিতে ঝলমলে সন্ধ্যার সাক্ষী থাকতে চলেছে হায়দরাবাসী ৷
অ্যাডভেঞ্চার-অ্যাকশনে ভরপুর সিনেমা নিয়ে আসছে রাজামৌলি ৷ প্রিয়াঙ্কার 'মন্দাকিনী' পোস্টার তেমনই ইঙ্গিত দিচ্ছে ৷ ফলে সিনেমাকে ঘিরে ক্রমশ উদ্দীপনা দেখা দিচ্ছে দর্শক ও অনুরাগীদের মধ্যে ৷ যদিও সিনেমার শুটিং শুরু হওয়া বাকি ৷ আপাতত, 15 নভেম্বরের সন্ধ্যার জন্য অধীর আগ্রহে রয়েছেন সকলে ৷ কী হতে চলেছে এই দিন ?
Get your passports and fasten your seat belts😉— Kukatpally DHFMS (@KukatpallyMBFC) November 13, 2025
Coz this journey will be remeMBered forever🔥🦁#Globetrotter #GlobetrotterEvent @urstrulyMahesh pic.twitter.com/b1umKQKJzA
এতদিন ধরে রাজামৌলির আপকামিং সিনেমার প্রোমোশন চলছিল 'গ্লোব ট্রটার' নামে ৷ এবার সেই সম্পর্কিত নানা তথ্য এদিন আসবে সকলের সামনে ৷ গ্র্যান্ড ইভেন্টকে কেন্দ্র করে রামোজি ফিল্ম সিটি (Ramoji Film City) পুরোপুরি তৈরি ৷ অনুরাগীদের জন্য সিনেমা নির্মাতারা বিশেষ পাসেরও আয়োজন করেছে যা দেখতে অনেকটা পাসপোর্টের মতো ৷ সেই ভিডিয়ো এখন ভাইরাল সোশাল মিডিয়ায় ৷
The woman who redefined Indian Cinema on the global stage. Welcome back, Desi Girl! @priyankachopra— rajamouli ss (@ssrajamouli) November 12, 2025
Can’t wait for the world to witness your myriad shades of MANDAKINI.#GlobeTrotter pic.twitter.com/br4APC6Tb1
পাসের প্রথম পাতাতে রয়েছে মহেশ বাবুর প্রি-লুকে যে ট্রিডেন্ট দেখানো হয়েছে তার ছবি ৷ এরপর পাতা ওল্টালে নজরে আসে মহেশ বাবু, প্রিয়াঙ্কা, পৃথ্বীরাজ সুকুমরণ ও রাজামোলির ছবি ৷ পাশাপাশি, ইভেন্টে কী করণীয় আর কী করণীয় নয়, ম্যাপ ইত্যাদি দেওয়া হয়েছে ৷ শুধু তাই নয়, ইতিমধ্যেই রাজামৌলি অনুরাগীদের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে বিশেষ বার্তাও দিয়েছেন সোশাল মিডিয়ায় ৷
তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন, ইভেন্টে তাঁরাই প্রবেশ করতে পারবেন যাঁদের কাছে হলুদ রঙের এই পাস রয়েছে ৷ সোশাল মিডিয়ায়, নির্মাতাদের তরফে পৃথ্বীরাজের চরিত্র প্রকাশ করা হয়েছে ৷ এই সিনেমায় তাঁকে দেখা যাবে খলনায়ক রূপে ৷ তাঁর চরিত্রের নাম কুম্ভ ৷ প্রিয়াঙ্কার চরিত্রের নাম মন্দাকিনী ৷
After canning the first shot with Prithvi, I walked up to him and said you are one of the finest actors I’ve ever known.— rajamouli ss (@ssrajamouli) November 7, 2025
Bringing life to this sinister, ruthless, powerful antagonist KUMBHA was creatively very satisfying.
Thank you Prithvi for slipping into his chair…… pic.twitter.com/E6OVBK1QUS
কী কী হতে পারে এদিনের সন্ধ্যায় ...
1) অনুমান, এদিনের ইভেন্টে সিনেমার প্রথম গান 'সঞ্চারি'-ও আসতে পারে দর্শক তথা অনুরাগীদের সামনে ৷ এই সিনেমায় সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন অস্কারজয়ী এমএম কিরাবাণী ৷ গানটি গেয়েছেন শ্রুতি হাসান, কাল ভৈরব ৷
2) সিনেমার আসল নাম গ্লোব ট্রটার নাকি অন্য কিছু তাও আসতে পারে প্রকাশ্যে ৷
3) প্রিয়াঙ্কা চোপড়া কি প্রোমোশনের জন্য কোনও দক্ষিণী ভাষা শিখে কথা বলবেন, নজর থাকবে সেই দিকেও ৷
4) সিনেমা সংক্রান্ত নানা চমকপ্রদ তথ্য ফাঁস হতে পারে ৷
রামোজি ফিল্ম সিটির মেন গেটের সামনে বিশাল বড় ফাঁকা জায়াগায় আয়োজিত এই অনুষ্ঠান লাইভ দেখা যাবে জিও হটস্টারে ৷