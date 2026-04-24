দ্বিতীয়বার ভারতের মাটিতে পা রিহানার ! নেপথ্যের কারণ কী ?

দু'বছর পর ভারতের মাটিতে পা রাখলেন পপ আইকন রিহানা ৷ কেন, তিনি ভারত সফরে, তা জানতে উদগ্রীব অনুরাগী থেকে নেটিজেনরা ৷

দ্বিতীয়বার ভারতের মাটিতে পা রিহানার (আইএএনএস)
Published : April 24, 2026 at 2:33 PM IST

হায়দরাবাদ, 24 এপ্রিল: বিশ্বখ্যাত পপ তারকা রিহানা ফের একবার পা রেখেছেন ভারতের মাটিতে। মুম্বইয়ে তাঁর আচমকাই উপস্থিত হওয়া নিয়ে অনুরাগীদের মধ্যে ব্যাপক উত্তেজনা ও কৌতূহলের সৃষ্টি করেছে। ছত্রপতি শিবাজি মহারাজ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে দেখা যায় গায়িকাকে ৷ কিন্তু কী কারণে মুম্বইয়ে এসেছেন সেনসেশনাল তারকা ?

এদিন, রিহানার মুম্বই বিমান বন্দর থেকে বেরিয়ে আসার ভিডিয়ো ভাইরাল ৷ সম্পূর্ণ কালো রঙের পোশাকে ধরা দেন এই গায়িকা ৷ চোখে ছিল গাঢ় রঙের সানগ্লাস। তিনি পাপারাজ্জিদের উদ্দেশ্যে হাসেন, হাত নেড়ে অভিবাদন জানান ৷ এমনকি, 'ফ্লাইং কিস'ও ছুড়ে দেন ৷ যা দেখে স্পষ্ট বোঝা যায়, ফের একবার ভারতে এসে তিনি যে উষ্ণ অভ্যর্থনা পেয়েছেন তা বেশ উপভোগ করেছেন।

মুম্বই বিমানবন্দরে পপ তারকা (এএনআই)

2024 সালের শুরুতে ভারতের মাটিতে রিহানার বহুল আলোচিত সফর হয়েছিল জামনগরে, অনন্ত আম্বানি ও রাধিকা মার্চেন্টের প্রাক-বিবাহ উদযাপনে সঙ্গীত পরিবেশন অনুষ্ঠানে ৷ এই নিয়ে তাঁর দ্বিতীয়বার ভারতে আগমন। 24-এর সেই সফর ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছিল নেটপাড়ায় ৷ ভাইরাল হওয়া ভিডিয়োগুলোতে তাঁকে বলিউড তারকাদের সঙ্গে নাচতে দেখা গিয়েছিল ৷ পাশাপাশি তাঁর কেরিয়ারের অন্যতম জনপ্রিয় গানও পরিবেশন করতে দেখা গিয়েছিল। স্বাভাবিকভাবেই, তাঁর এই আকস্মিক প্রত্যাবর্তনের ফলে অনুরাগীদের মনে এখন একটাই প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে-এবার ঠিক কী কারণে তিনি ভারতে এসেছেন?

তাঁর ভারতে আসার ভিডিয়োগুলো প্রকাশ্যে আসার পর থেকেই গুঞ্জন চলছে। এক নেটিজেন লিখেছেন, "রিহানা ভারতে! আচ্ছা, এবার আবার কার বিয়ে হচ্ছে?" আরেকজন পোস্টে লিখেছেন, "এই মুহূর্তে রিহানা কেন ভারতে এসেছেন?" আরেক অনুরাগী মন্তব্য করেছেন, "তিনি কোথায় যাচ্ছেন?" অর্থাৎ অনুরাগীদের মধ্যে কৌতুহল-গুঞ্জন-আলোচনা চলছেই৷ শুরুতে নানা জল্পনা-কল্পনা চলছিল ৷ কেউ ভাবছিলেন হয়তো কোনও বড় তারকার বিয়ে উপলক্ষে রিহানা এসেছেন ৷ আবার কেউ ভাবছিলেন, কোনও ব্যক্তিগত অনুষ্ঠানে পারফর্ম করতেই তিনি এসেছেন। তবে খবর, রিহানা তাঁর বিশ্বজুড়ে সফল প্রসাধনী ব্র্যান্ড 'ফেন্টি বিউটি'-র সঙ্গে সম্পর্কিত একটি বিশেষ আয়োজনে অংশ নিতে বর্তমানে মুম্বইতে উপস্থিত হয়েছেন ৷

জানা গিয়েছে, এই আয়োজনটির শিরোনাম রাখা হয়েছে 'ফেন্টি বিউটি কি হাভেলি' ৷ এতে ব্র্যান্ডটির সর্বশেষ পণ্যসামগ্রী প্রদর্শন করা হবে ৷ ভারতে যাতে এই ব্র্যান্ডের ব্যবসা বাড়ে সেই দিকে নজর দিতেই রিহানা হাজির হয়েছেন এখানে ৷ যদিও রিহানা নিজে আনুষ্ঠানিকভাবে এই আয়োজনের বিস্তারিত তথ্য শেয়ার বা নিশ্চিত করেননি ৷

