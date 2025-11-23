ETV Bharat / entertainment

শহিদদের মৃত্যু যেন বৃথা না-যায় ! গ্লোবাল পিস অনার্সের আসরে আবেগী শাহরুখ-রণবীর

শনিবার রাতের গ্লোবাল পিস অনার্সের অনুষ্ঠানে সবচেয়ে বড় আকর্ষণ ছিল ভারতের বীর সেনা জওয়ানদের জন্য শাহরুখ খান এবং রণবীর সিংয়ের হৃদয়স্পর্শী বক্তৃতা ।

Global Peace Honours 2025
গ্লোবাল পিস অনার্সের মঞ্চে শাহরুখ খান ও রণবীর সিং (ছবি সূত্র: আইএএনএস)
Published : November 23, 2025

হায়দরাবাদ, 23 নভেম্বর: মুম্বইয়ে শনিবার অনুষ্ঠিত হল গ্লোবাল পিস অনার্স 2025 অনুষ্ঠান । 26/11, পহেলগাঁও হামলার শহিদ থেকে সম্প্রতি দিল্লি বিস্ফোরণে নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করলেন বলিউডের দুই তারকা শাহরুখ খান এবং রণবীর সিং ৷

ভারতে মর্মান্তিক হামলার শিকারদের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করতে দেখা গিয়েছে তাঁদের ৷ দুই অভিনেতা শহিদদের কথা বলতে গিয়ে অত্যন্ত আবেগঘন হয়ে পড়েন । দেশকে রক্ষাকারী সাহসী সেনার প্রতি গভীর ভালোবাসা প্রকাশ করেন শাহরুখ ও রণবীর । তাঁদের প্রশংসায় ভরিয়ে দেন দু'জনে ৷

গ্লোবাল পিস অনার্স অনুষ্ঠানের মঞ্চে শাহরুখ খান এক হৃদয়স্পর্শী বক্তৃতা দেন । তিনি 26/11-য় মুম্বইয়ে জঙ্গি হামলা, পহেলগাঁও হামলা এবং দিল্লিতে সাম্প্রতিক বিস্ফোরণে নিহতদের স্মরণ করে তাঁর বক্তৃতা শুরু করেন । এরপর তিনি বলেন, "26/11 জঙ্গি হামলা, পহেলগাঁও জঙ্গি হামলা এবং সাম্প্রতিক দিল্লি বিস্ফোরণে প্রাণ হারানো নিরীহ মানুষদের প্রতি আমার বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি ৷ এই হামলায় শহিদ হওয়া আমাদের সাহসী জওয়ানদের প্রতি আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি ।"

এসআরকে বলতে থাকেন । শ্রোতারা চুপ করে কিং খানের বক্তৃতা শুনতে থাকেন ৷ এরপর তিনি ভারতীয় সেনাদের উদ্দেশে একটি আবেগঘন আবৃত্তি করেন । তিনি আবৃত্তির লাইনগুলোতে সাহস, কর্তব্য এবং লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রার্থনার কথা বলেছেন । শাহরুখ বলেন, "যব কোই পুছে তুমসে কী কেয়া করতে হো, তো সিনা ঠোক কার কেহনা, ম্যায় দেশ কী রক্ষাকর্তা হু... 140 কোটি লোগোঁ কি দুয়ায়েঁ কামা লেতা হুঁ।" ৷ যার বাংলা তরজমা করলে দাঁড়ায়, "যখন কেউ তোমাকে জিজ্ঞেস করবে তুমি কী করো, তখন বুক চওড়া করে গর্বের সঙ্গে বলবে আমি দেশকে রক্ষা করি ৷ 140 কোটি লোকের প্রার্থনা অর্জন করি ৷"

শাহরুখ খান এদিন শান্তি ও ঐক্যের কথাও বলেছেন । তিনি বলেন, "আসুন আমরা সবাই একসঙ্গে শান্তির দিকে পদক্ষেপ করি ৷ আসুন আমরা আমাদের চারপাশের জাতি, ধর্ম এবং বৈষম্য ভুলে যাই এবং মানবতার পথে হাঁটি, যাতে আমাদের বীর শহিদদের মৃত্যু বৃথা না-যায় ।"

একই অনুষ্ঠানে শহিদদের অত্যন্ত আবেগঘন শ্রদ্ধাঞ্জলি জানান রণবীর সিংও । তিনি পহেলগাঁও হামলা, 26/11 হামলা এবং সাম্প্রতিক দিল্লিতে লালকেল্লার সামনে বিস্ফোরণের শিকারদের স্মরণ করেন । তিনি সেনা এবং তাঁদের পরিবারের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন । এরপর রণবীর 26/11 কাণ্ডের নায়ক ড. সদানন্দ দাতের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন, যিনি সেসময় জঙ্গিদের সঙ্গে লড়াই করার সময় গুরুতর আহত হয়েছিলেন ।

রণবীর বলেন, "জীবনকে 35 সাল ইনহোনে দেশ কো সমরপিত কর দিয়ে... আপ্যাল্যা মহারাষ্ট্র চি শান-ড. সদানন্দ দাতে জি! (জীবনের 35 সাল ইনি দেশকে সমর্পিত করে দিয়েছেন ৷ ইনি মহারাষ্ট্রের গর্ব ড. সদানন্দ দাতে) ৷" অভিনেতা ব্যাখ্যা করেছেন কীভাবে সদানন্দ দাতে QRTs, ATC-এর মতো সিস্টেম তৈরি করতে সাহায্য করেছেন এবং ATS ও NIA-এর মতো অনেক গুরুত্বপূর্ণ সংস্থার সঙ্গে কাজ করেছেন ।

এই অনুষ্ঠানে সারা তেন্ডুলকর, মনীষা কৈরালা, সুনীল শেট্টি, করিশ্মা কাপুর এবং এপি ধিলনের মতো আরও অনেক তারকা উপস্থিত ছিলেন । তবে এসবকে ছাপিয়ে যায় শনিবার রাতের ভারতের বীর সেনা জওয়ানদের জন্য শাহরুখ এবং রণবীরের হৃদয়স্পর্শী বক্তৃতা ।

