প্রয়াত 'গজনি' খ্যাত অভিনেতা প্রদীপ রাওয়াত, অভিনয়ের ছাপ রেখেছেন বাংলা সিনেমাতেও

প্রয়াত 'গজনি' খ্যাত অভিনেতা প্রদীপ রাওয়াত, অভিনয়ের ছাপ রেখেছেন বাংলা সিনেমাতেও
মঙ্গলবার সন্ধ্যায় মুম্বইয়ের এক হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন অভিনেতা ৷ মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল 74 বছর। জানেন, এই অভিনেতা কাজ করেছেন বাংলা সিনেমাতেও ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 5, 2026 at 9:18 AM IST|
Updated : August 5, 2026 at 9:24 AM IST
হায়দরাবাদ, 5 অগস্ট: বিটাউনে শোকের খবর ৷ আমির খান (Aamir Khan) অভিনীত 'গজনি' (Ghajini) সিনেমায় প্রধান খলনায়ক 'গজিনি ধর্মাৎমা'-র চরিত্রে অভিনয়ের জন্য সর্বাধিক পরিচিত প্রবীণ অভিনেতা প্রদীপ রাওয়াত (Pradeep Rawat) শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় মুম্বইয়ের এক হাসপাতালে ক্যান্সারের সঙ্গে লড়াই করছিলেন তিনি ৷ মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল 74 বছর।
অভিনেতার ম্যানেজার সিদ্ধার্থ আর তিওয়ারি এএনআই-কে জানিয়েছেন যে, রাওয়াত গত এক মাস ধরে মুম্বইয়ের কোকিলাবেন ধীরুবাই আম্বানি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। সম্প্রতি তাঁকে ভিওয়ান্ডির এক ক্যান্সার হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছিল। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী কল্যাণী রাওয়াত এবং পুত্র বিক্রমাদিত্য রাওয়াতকে রেখে গিয়েছেন। এই খবর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই সিনেমা জগতের সদস্য ও অনুরাগীরা শোক প্রকাশ করে সমবেদনা জানাতে শুরু করেন।
প্রদীপ রাওয়াতের 'লগান' সিনেমার সহ-অভিনেতা ও দীর্ঘদিনের বন্ধু যশপাল শর্মা তাঁর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন। তিনি লিখেছেন, "প্রদীপ রাওয়াত-আমাদের 'লগান'-এর গজিনি দেবা। ওঁর আত্মার শান্তি কামনা করি।" অভিনেতা গজেন্দ্র চৌহানও শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। তিনি বলেন, "ওঁ শান্তি, ওঁ শান্তি। আমাদের বন্ধু ও সহকর্মী প্রদীপ রাওয়াত-যিনি 'মহাভারত'-এ অশ্বত্থামার চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন-তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন ৷" অন্যদিকে, ‘অল ইন্ডিয়ান সিনে ওয়ার্কার্স অ্যাসোসিয়েশন’ (AICWA) প্রয়াত অভিনেতা প্রদীপ রাওয়াতের প্রয়াণে শোক প্রকাশ করেছে।
Om Shanti Om Shanti— Gajendra Chauhan (@Gajjusay) August 4, 2026
Our friend and a colleague Pradeep Rawat who played Ashwathama in Mahabharat passed away. pic.twitter.com/WnBb0BQLxa
সংগঠনটি এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, "পর্দায় বলিষ্ঠ উপস্থিতির মাধ্যমে তিনি বলিউডের অনেক কিংবদন্তি কৌতুক অভিনেতা ও অন্যান্য অভিনেতাদের পাশাপাশি বেশ কিছু অবিস্মরণীয় খলনায়কের চরিত্রে অভিনয় করেছেন। ভারতীয় সিনেমায় তাঁর অসাধারণ অভিনয় এবং অবদান সিনেপ্রেমীদের কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। তাঁর প্রয়াণের খবরে বলিউড সিনে জগতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। এমন একজন প্রতিভাবান ও শ্রদ্ধেয় শিল্পীকে হারানো সত্যিই হৃদয়বিদারক।”
তারা আরও উল্লেখ করে, "অল ইন্ডিয়ান সিনে ওয়ার্কার্স অ্যাসোসিয়েশন (AICWA)-এর পক্ষ থেকে এই কঠিন সময়ে আমরা তাঁর পরিবার, বন্ধুবান্ধব এবং অগণিত অনুরাগীর প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি। ঈশ্বর তাঁর আত্মাকে শান্তি প্রদান করুন ৷ শান্তিতে থাকুন প্রদীপ রাওয়াত জি। আপনার কর্মময় স্মৃতি চিরকাল বেঁচে থাকবে।"
ভারতীয় বিনোদন জগতের অন্যতম পরিচিত মুখ অভিনেতা প্রদীপ রাওয়াত হিন্দি, তেলুগু ও তামিল সিনেমায় তাঁর অভিনয়ের জন্য সুপরিচিত ছিলেন। 'সরফরোশ', 'লগান', 'সাই' (তেলুগু), 'নায়ক' (তেলুগু) এবং 'গজনি'-র মতো সিনেমায় তাঁর কাজ দর্শকদের স্মৃতিতে আজও রয়ে গিয়েছে। প্রয়াত এই অভিনেতার শেষ কাজের মধ্যে রয়েছে ভিকি কৌশল অভিনীত 'ছাবা' (Chhaava), যেখানে তিনি 'ইয়েসাজি কাঙ্ক'-এর চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। 1952 সালের 21 জানুয়ারি জন্মগ্রহণকারী এই অভিনেতা মূলত তেলুগু, হিন্দি ও তামিল সিনেমায় কাজ করেছেন। পাশাপাশি কাজ করেছেন বাংলা সিনেমাতেও ৷
সুজিত মন্ডল ও সৈকত নাসির পরিচালিত এবং জাজ মাল্টিমিডিয়া ও এসকে মুভিজ-এর ব্যানারে আব্দুল আজিজ ও অশোক ধানুকা প্রযোজিত 'হিরো 420' সিনেমায় কাজ করেছেন প্রদীপ ৷ এতে প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন ওম, নুসরাত ফারিয়া মাজহার ও রিয়া সেন। সিনেমাটি 2009 সালের তেলুগু চলচ্চিত্র 'মাসকা'-র রিমেক। এই সিনেমায় প্রদীপ রাওয়াতের চরিত্রের নাম ছিল অনুকূল রায় ৷