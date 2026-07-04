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দুর্নীতি, রাজনীতি ও ন্যায়বিচারের লড়াই নিয়ে আসছে 'দ্য ক্যালকাটা ফাইলস', সম্পন্ন মহরত

এটি একটি শক্তিশালী সামাজিক-রাজনৈতিক ক্রাইম থ্রিলার, যা দুর্নীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার এবং ন্যায়বিচারের লড়াইকে কেন্দ্র করে নির্মিত।

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আসছে 'দ্য ক্যালকাটা ফাইলস' (সংগৃহীত)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 4, 2026 at 5:07 PM IST

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কলকাতা, 4 জুলাই: 'দ্য বেঙ্গল ফাইলস'-এর পর এবার আসছে 'দ্য কলকাতা ফাইলস'। পরিচালক সৌভিক দে। এটি একটি শক্তিশালী সামাজিক-রাজনৈতিক ক্রাইম থ্রিলার, যা দুর্নীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার এবং ন্যায়বিচারের লড়াইকে কেন্দ্র করে নির্মিত।

গল্পের কেন্দ্রে রয়েছে তরুণী চিকিৎসক ডাঃ আরোহী সেন, যে সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থার দুর্নীতির বিরুদ্ধে সাহসিকতার সঙ্গে প্রতিবাদ করে। তার রহস্যজনক হত্যাকাণ্ড গোটা শহরকে নাড়িয়ে দেয়। তদন্তের দায়িত্ব পায় সৎ ও নির্ভীক ক্রাইম ব্রাঞ্চ অফিসার আদিত্য সেন এবং তার সহকারী চয়ন। তদন্তের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সামনে আসে ক্ষমতা, রাজনীতি ও অপরাধের এক গভীর চক্রান্ত।

gaurav-roychowdhury-rajatava-dutta-starrer-the-calcutta-files-movie-releasing-soon
'দ্য ক্যালকাটা ফাইলস' সিনেমার কাস্ট (সংগৃহীত)
gaurav-roychowdhury-rajatava-dutta-starrer-the-calcutta-files-movie-releasing-soon
'দ্য ক্যালকাটা ফাইলস' সিনেমার কাস্ট (সংগৃহীত)

একজন মায়ের ন্যায়বিচারের সংগ্রাম এবং একজন পুলিশ অফিসারের সত্য উদঘাটনের লড়াই সব মিলিয়েই 'দ্য কলকাতা ফাইলস'। ছবির প্রযোজনায় এগিয়ে এসেছেন তাপসী দাস। গল্প ও পরিচালনা সৌভিক দে'র। চিত্রনাট্য লিখছেন সৌভিক দে, অর্ণব ভৌমিক, অভিষেক ভট্টাচার্য। সঙ্গীত পরিচালক দেব সেন এবং সৌম্যদীপ চক্রবর্তী। ক্যামেরায় সুমন গিরি। ছবিতে বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করতে দেখা যাবে গৌরব রায়চৌধুরী, রজতাভ দত্ত, পায়েল দাস, চন্দন সেন, লাবনী সরকার, স্বাগতা মুখোপাধ্যায়, অনিন্দ্য পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়, যুধাজিৎ সরকারকে।

gaurav-roychowdhury-rajatava-dutta-starrer-the-calcutta-files-movie-releasing-soon
'দ্য ক্যালকাটা ফাইলস' সিনেমার কাস্ট (সংগৃহীত)
gaurav-roychowdhury-rajatava-dutta-starrer-the-calcutta-files-movie-releasing-soon
'দ্য ক্যালকাটা ফাইলস' সিনেমার কাস্ট (সংগৃহীত)

প্রসঙ্গত, একের পর এক ছবিতে ভিন্নতার স্বাদ দিয়ে চলেছেন পরিচালক সৌভিক দে। একাধিক শর্ট ফিল্ম বানিয়ে হাত পাকিয়ে ফেলেছিলেন তিনি। তারপরেই বানান 'বিজয়া দশমী' এবং '60-এর পরে'। 2022 সালে এই দুটি ছবির জন্যই 'দাদাসাহেব ফালকে' পুরস্কারে সম্মানিত হন তিনি। হিন্দিতে বানিয়েছেন 'ওয়ার্ল্ড ইজ মাইন'। বানিয়েছেন 'বরফি', 'ব্রহ্মার্জুন', 'অন্তরাল'। এবার 'দ্য ক্যালকাটা ফাইলস'।

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TAGGED:

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দ্য ক্যালকাটা ফাইলস
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