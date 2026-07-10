আকাঙ্খার সঙ্গে সত্যিই বিচ্ছেদ হচ্ছে গৌরবের ! স্ত্রী-যে উভকামী জানতেন অভিনেতা ?
আকাঙ্খা সঙ্গে বিচ্ছেদের ঘোষণার মাঝেই গৌরব খান্না বিশেষ অতিথি হিসেবে 'লক আপ 2' (Lock Upp 2)-এর সেটে উপস্থিত হন। সামনে এল আরও অনেক সত্য ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 10, 2026 at 12:00 PM IST
হায়দরাবাদ, 10 জুলাই: জমে উঠেছে রিয়েলিটি শো 'লক আপ সিজন 2' ৷ আকাঙ্খা চামোলা (Akanksha Chamola)-গৌরব খান্না (Gaurav Khanna) মুখোমুখি হলে কী হয়, তা জানতে দর্শক-অনুরাগীদের আগ্রহ ছিল তুঙ্গে ৷ সত্যিই কি বিচ্ছেদ হচ্ছে নাকি পুরোটাই নাটক, তা নিয়ে চলছিল জোর জল্পনা ৷ অবশেষে, সব সত্যি এসেছে প্রকাশ্যে ৷ আকাঙ্খার বাইসেক্সুয়াল হওয়া থেকে ডিভোর্স, প্রতিটা খবরে পড়েছে শিলমোহর ৷
আকাঙ্খা সঙ্গে বিচ্ছেদের ঘোষণার মাঝেই জনপ্রিয় টেলিভিশন অভিনেতা গৌরব খান্না বিশেষ অতিথি হিসেবে 'লক আপ 2' (Lock Upp 2)-এর সেটে উপস্থিত হন। শো-এর একটি পর্বে আকাঙ্খা জানান যে, গৌরব তাঁর যৌনতা সম্পর্কে আগে থেকেই জানতেই এবং তাঁকে সেভাবেই গ্রহণ করেছিলেন। শো-এর 'জেলর' ফারাহ খান (Farah Khan) গৌরবকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "যখন ওর দ্বিতীয় গোপন বিষয়টি সামনে এল, তখন আমি ওকে জিজ্ঞেসও করেছিলাম-গৌরব কি এ ব্যাপারে জানে?" জবাবে আকাঙ্খা জানান যে, গৌরব তাঁর সেই গোপন বিষয়টি সম্পর্কে ভালোভাবেই জানতেন।
গৌরব আরও বলেন যে, তিনি কাউকে পুরোপুরি গ্রহণ করায় বিশ্বাসী। 'বিগ বস সিজন 19'-এর বিজয়ী বলেন, "আমি সবসময়ই বলেছি যে, কাউকে পছন্দ করলে তাকে তার মতো করেই পুরোপুরি গ্রহণ করা উচিত। তাই, আমি সবসময়ই এমনটাই করে এসেছি।" গৌরবের প্রশংসা করে আকাঙ্খা বলেন যে, "ও অত্যন্ত উদারমনা ৷ ও আমার অনুভূতি ও সবকিছু বুঝতে পেরেছিল ৷ আমি যা, সেইভাবেই আমাকে গ্রহণ করেছে ৷" সম্প্রতি 'লক আপ 2' (Lock Upp 2) শো-তে আকাঙ্খা চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশ করেন যে তিনি উভকামী (bisexual) এবং গৌরবের সঙ্গে বিয়ের আগে নারীদের সঙ্গেও তাঁর সম্পর্ক ছিল।
তিনি জানান, "বিয়ের আগে আমি উভকামী ছিলাম। নারীদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিল, কিন্তু সেগুলো ঘনিষ্ঠ ছিল না।" আকাঙ্ক্ষা দাবি করেছেন যে তিনি নারীদের সান্নিধ্যে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। বলেন, "আমি মেয়েদের পছন্দ করি। আমি তাদের প্রশংসা করি, তাদের প্রতি আকৃষ্ট হই। আমার মনে হয়, তারাই আমার নিরাপদ আশ্রয়। বড় হওয়ার সময় আমি অনুভব করেছি যে এটি একটি অত্যন্ত পুরুষ-শাসিত বিশ্ব, তাই আপনি সবসময় আপনার মা এবং বোনদের কাছে যান ৷ো কোথাও না কোথাও আপনি তাদের কাছ থেকে আপনার স্বস্তির জায়গাটি খুঁজে পান।"
আকাঙ্খা আরও বলেছিলেন যে, "আমি সেই নারীসুলভ শক্তিকে ভালোবাসি, সেই স্বাচ্ছন্দ্যকে ভালোবাসি এবং তার মধ্যেই নিজেকে খুঁজে পাই ৷ আমি এমন এক সমাজে বাস করি যেখানে লোকে বলে মেয়েরা বন্ধু হতে পারে না, সেখানে ঈর্ষা বা প্রতিযোগিতা থাকে। আমার জীবনে এসব কিছুই ছিল না, আমার কাছে সব নারীই সুন্দর। এটা সমাজের দেওয়া একটা তকমা, আমার কাছে এটা বিশুদ্ধ ভালোবাসা।"
প্রসঙ্গত, এদিনের পর্বে গৌরব-আকাঙ্খার বিচ্ছেদের প্রসঙ্গও সামনে আসে ৷ যেখানে গৌরবকে আকাঙ্খাকে বলতে শোনা যায়, তাঁরা এই বিষয়ে কথা বলেছিলেন ৷ কিন্তু সিদ্ধান্ত নেওয়া বাকি ছিল ৷ গৌরব বলেন, "আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্মে তুমি বোমা ফাটিয়েছো ৷ আমরা এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করব বলেছিলাম ৷ আমি খতরো কে খিলাড়িতে যাওয়ার এক সপ্তাহ আগে তুমি বিচ্ছেদের কথা জানাও ৷ আমি বলেছিলাম, এসে এই নিয়ে কথা হবে ৷ কিন্তু তুমি তার আগেই বলে ফেললে ৷ এটা নিয়ে এখন প্রচুর কথা হচ্ছে বাইরে ৷ সকলে আমাকে প্রশ্ন করছে ৷ যাই হোক, এটা তোমার খেলা ৷ আমি তোমাকে সাপোর্ট করতে এসেছি ৷"
আকাঙ্খা এই প্রসঙ্গে বলেন, "দুটো ম্যাচিওর মানুষ আলাদা থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তাতে বাইরের লোকের বলার কী আছে ! আমরা এখনও স্বামী-স্ত্রী হিসাবে সম্পর্কে রয়েছি ৷ এই সিজন থেকে বেরোনোর পর আইনগত প্রক্রিয়া শুরু করা হবে ৷" অর্থাৎ গৌরব-আকাঙ্খার যে বিয়ে ভাঙছে, এই বিষয়ে এখন নিশ্চিত অনুরাগীরাও ৷ এই রিয়েলিটি শোয়ের প্রতিটা চরিত্রকে নতুন করে আবিষ্কার করছে দর্শক ৷ রাম কাপুর থেকে সুনীতা আহুজা-সকলেই নিজের মতো করে সেরাটা খেলছেন ৷ শনিবার এই সিজনে অতিথি হিসাবে আসতে চলেছেন হিরো নম্বর 1 গোবিন্দা ৷ এখন সুনীতা লকআপ-এ যে ধরনের বোমা ফাটিয়েছেন, সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে গোবিন্দার মুখোমুখি হলে, আর কোন সত্যি বাইরে আসে, তা জানতে উদগ্রীব হয়ে রয়েছেন অনুরাগীরা ৷