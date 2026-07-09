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'ভালোবাসায় আমি দুর্ভাগা'- লকআপে আকাঙ্খা-গৌরব মুখোমুখি ! মিটবে সম্পর্কের টানাপোড়েন ?

লকআপ সিজন-2 রিয়েলিটি শোয়ে আকাঙ্খার মুখোমুখি হতে চলেছেন গৌরব খান্না ৷ দর্শকদের মধ্যে চড়ছে উত্তেজনার পারদ ৷

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লকআপে আকাঙ্খা-গৌরব মুখোমুখি ! (আইএএনএস)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 9, 2026 at 11:38 AM IST

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Updated : July 9, 2026 at 11:46 AM IST

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হায়দরাবাদ, 9 জুলাই: সত্যি-মিথ্যের মায়াজালে ক্রমশ জমে উঠেছে লকআপ সিজন-2 (Lock Upp: Sach Ya Sazaa) রিয়েলিটি শো ৷ প্রতিযোগীদের মধ্যে শো শুরু হওয়ার প্রথম দিন থেকেই আলোচনার শিরোনামে উঠে এসেছেন গৌরব খান্নার (Gaurav Khanna) স্ত্রী আকাঙ্খা চামোলা (Akanksha Chamola) ৷ লকআপ-এ নিজের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে একাধিক বোমা ফাটিয়েছেন তিনি ৷ কী হবে যখন গৌরব-আকাঙ্খা মুখোমুখি হবে ? সেই উত্তেজনাতেই ফুটছেন অনুরাগীরা ৷ কারণ নেটফ্লিক্সের রিয়েলিটি শো 'লক আপ: সচ ইয়া সাজা'-তে এক বিশেষ পর্বে উপস্থিত হতে চলেছেন অভিনেতা গৌরব খান্না। দর্শকরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন যে তাঁদের মধ্যে কোনও আন্তরিক আলাপ হবে, নাকি আরও চাঞ্চল্যকর সত্য বেরিয়ে আসবে।

নিজের এই সফরে ব্যক্তিগত নানা তথ্য প্রকাশ করার কারণে আকাঙ্ক্ষা ‘লক আপ’-এর অন্যতম আলোচিত প্রতিযোগী হয়ে উঠেছেন। তাঁর অন্যতম বড় গোপন কথা প্রথম পর্বেই ফাঁস হয়েছিল, যেখানে তিনি গৌরবের সঙ্গে তাঁর বিয়ে নিয়ে খোলামেলা কথা বলেছিলেন। তিনি বলেন, "আমার এবং গৌরবের বিচ্ছেদ হচ্ছে। আমরা গত এক বছর ধরে আলাদাভাবে থাকছি ৷ এটা কখনও প্রকাশ্যে আসেনি। আমার এবং গৌরবের মধ্যে বিষয়গুলো খারাপ নয়। আমরা এখনও একে অপরের সঙ্গে কথা বলি। আমরা মনে করি না যে আমরা পার্টনার হিসাবে একে অপরের পরিপূরক ৷ কারণ আমরা দুজনেই খুব আলাদা ভবিষ্যত দেখি। দুর্ভাগ্যবশত, সেটা একে অপরের সঙ্গে নয়।"

শুধু তাই নয়, প্রেমের বিষয়ে আকাঙ্খার ভাগ্য যে সহায় নয়, সেই বিষয়েও লকআপ-এ আলোচনা করেছেন তিনি ৷ অভিনেতা গৌরব খান্নার সঙ্গে 10 বছরের দীর্ঘ দাম্পত্য ও প্রেমের সম্পর্কের পরও, অভিনেত্রী আকাঙ্খা জানিয়েছেন যে তিনি "প্রেমের ক্ষেত্রে খুবই দুর্ভাগা"। ফারাহ খান ও রিতেশ দেশমুখ সঞ্চালিত 'লক আপ: সচ ইয়া সাজা' (Lock Upp: Sach Ya Sazaa)-র সাম্প্রতিক এক পর্বে আকাঙ্খাকে শো-তে তাঁর ঘনিষ্ঠ বান্ধবী পামেলা সেরেনা এবং প্রতিযোগী বরুণ যাদবের সঙ্গে প্রেম ও সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করতে দেখা গিয়েছে।

আকাঙ্খাকে ওই দুজনকে বলতে শোনা যায়: "আমার এক বান্ধবী আমাকে বলেছিল-দুর্ভাগ্যবশত প্রেমের ক্ষেত্রে তুমি খুব একটা ভাগ্যবান নও এবং ভবিষ্যতেও থাকবে না; আর আমি সেটা মেনেও নিয়েছি।" বরুণ তখন পাল্টা প্রশ্ন করেন, "প্রেমের ক্ষেত্রে তুমি দুর্ভাগা?" জবাবে আকাঙ্ক্ষা বলেন: "প্রেমের ব্যাপারে আমি সত্যিই খুব দুর্ভাগা।" অন্যদিকে, আকাঙ্খা যে উভকামী সেই বিষয়েও উঠে আসে এই রিয়েলিটি শোয়ে ৷ যা শুনে হতবাক হয়ে যান অনুরাগী থেকে দর্শকরা ৷ তিনি বলেন, "আমি বিয়ের আগে থেকেই উভকামী ছিলাম। কিছু মেয়ের সঙ্গে আমার সম্পর্ক হয়েছিল। খুব বেশি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ৷ না, তবে আমি কয়েকজন নারীর সঙ্গে সম্পর্কে ছিলাম।"

এমন সব তথ্য ফাঁস হওয়ার পর জনসাধারণের মাঝে গৌরব নিজের প্রতিক্রিয়াও জানান ৷ তিনি বলেন, "পরিস্থিতি এখনও আগের মতোই আছে। আমি এখনও তাঁকে আগের মতোই ভালোবাসি এবং সমর্থন করি। আমি সবসময় আকাঙ্খাকে সমর্থন করব। সে আমার স্ত্রী। একবার কাউকে ভালোবাসলে, আমি আর কখনও তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিই না।"

উল্লেখ্য, 2016 সালের 24 নভেম্বর কানপুরে এক জমকালো আয়োজনের মধ্য দিয়ে গৌরব ও আকাঙ্খা বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। এখন, গৌরব যখন ‘লক আপ: সচ ইয়া সাজা’ (Lock Upp: Sach Ya Sazaa) শো-তে একজন বিশেষ অতিথি হিসেবে প্রবেশ করছেন ৷ সবার নজর এখন এই প্রাক্তন দম্পতির দিকে। দর্শকরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন এটা দেখার জন্য যে, তাঁদের এই সাক্ষাতের ফলে কোনও চূড়ান্ত পরিণতি বা আবেগঘন পুনর্মিলন ঘটবে, নাকি আবারও কোনও চমকপ্রদ নতুন তথ্য সামনে আসবে।

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Last Updated : July 9, 2026 at 11:46 AM IST

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গৌরব খান্না আকাঙ্খা চামোলা
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