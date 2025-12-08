19তম সিজনে Bigg Boss গৌরব খান্না, কী বললেন অভিনেতা ?
'বিগ বস' শুরুর দিন থেকে আশা ছিলই ৷ ফাইনালের দিন তা প্রমাণিত ৷ সিজন 19-এর বিগ বস গৌরব খান্না ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 8, 2025 at 9:29 AM IST|
Updated : December 8, 2025 at 9:44 AM IST
হায়দরাবাদ, 8 ডিসেম্বর: বিনোদন আর ভরপুর নাটকের পর রবিবার রাতে 19তম সিজনের বিগ বস (Bigg Boss) খেতাব জিতে নেলেন টেলিভিশনের জনপ্রিয় মুখ গৌরব খান্না (Gaurav Khanna) ৷ অনুপমা অভিনেতা ট্রফির পাশাপাশি জিতে নিলেন 50 লাখ টাকা নগদ পুরস্কার ৷
এই মরশুমের সেরা দুই প্রতিযোগীর মধ্যে থাকা ফারহানা ভাট প্রথম রানার-আপ এবং প্রণিত মোরে দ্বিতীয় রানার-আপ হয়েছেন। ফাইনালের রাতে, গায়ক অমল মালিক ছিলেন শীর্ষ 5 জনের মধ্যে প্রথম প্রতিযোগী যিনি ছিটকে যান প্রতিযোগিতা থেকে ৷ এই সিজনের অন্যতম আলোচিত প্রতিযোগী অমলের পর, তানিয়া মিত্তলও হেরে যান প্রতিযোগিতায় ।জেতার পর গৌরব বলেন, "আমি এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না ৷ চারমাস পর যখন এমন ভালোবাসা পেলাম, তখন ভীষণ ভালো লাগছে ৷ আমার সবচেয়ে বেশি ভালো লেগেছে, যে এই শোয়ের জন্য আমি নিজেকে এতটুকু পরিবর্তন করিনি ৷ যেমনভাবে আমি ভিতরে গিয়েছি, তেমন ভাবেই বাইরে এসেছি ৷ আর এটাই দর্শক-অনুরাগীদের ভালো লেগেছে ৷"
VIDEO | Bigg Boss 19 champion Gaurav Khanna speaks to PTI, “I feel really good that I came out exactly the way I went in, and people liked that. I didn’t change, I wasn’t fake, and I didn’t act inside according to what people thought. This is how I am. I don’t get overly happy or… pic.twitter.com/RWzhnfiutQ— Press Trust of India (@PTI_News) December 7, 2025
তিনি আরও বলেন, "আমি ভিতরে না কোনও অভিনয় করেছি, না ফেক কিছু করেছি, আমি এমনই ৷ না অনেক খুশি, না অনেক দুঃখ ৷ সবকিছুতে 100 শতাংশ দেওয়া, এটাই আমার জীবনের মূল উদ্দেশ্য ৷" রানার-আপ ফারহানা সমর্থনের জন্য অনুরাগীদের ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, "আমি আমার অনুরাগীদের ধন্যবাদ জানাই যারা আমাকে অনেক সমর্থন করেছেন। আপনাদের সমর্থনে আমি অভিভূত। আপনাদের ভালোবাসা আমার কাছে বিগ বস ট্রফির চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ ৷"
#WATCH | Mumbai | #BiggBoss19 Runner Up, Farrhana Bhatt says, " ...i thank my fans who supported me a lot. i am overwhelmed by your support. your love means more to me than the bigg boss trophy..." pic.twitter.com/HQO54KugZu— ANI (@ANI) December 7, 2025
অভিনেতা কার্তিক আরিয়ান এবং অনন্যা পান্ডে এই সিজনের গ্র্যান্ড ফিনালেতে সলমন খানের সঙ্গে বিগ বস-এর খেলায় যোগ দান করেন। অভিনেতারা তাঁদের আসন্ন ছবি, 'তু মেরি ম্যায় তেরা ম্যায় তেরা তু মেরি'-র প্রোমোশন করেন এই ঘরে ৷ এই সিনেমা মুক্তি পাচ্ছে আগামী 25 ডিসেম্বর ৷
Apni simplicity aur shaant swabhaav se #GauravKhanna bane Bigg Boss 19 ke winner ✨— JioHotstar (@JioHotstar) December 7, 2025
বিগ বস-এর শেষ দিন আবেগতাড়িত সলমন
জনপ্রিয় রিয়েলিটি শোয়ের শেষ দিন, ভাবুক হয়ে পড়েন সলমন খান ৷ 24 নভেম্বর প্রয়াত হয়েছেন বলিউড হি-ম্যান ধর্মেন্দ্র ৷ বিগ বস-এর শোয়ের প্রতিটা সিজনেই দেখা যেত তাঁকে ৷ এই বার তিনি অনুপস্থিত ৷ সেই দুঃখে নিজেকে সামলে রাখতে পারেন না ভাইজান ৷
তিনি বলেন, " তিনি (ধর্মেন্দ্র) 24 নভেম্বর আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছেন ৷ সেদি আমার বাবার জন্মদিন ছিল ৷ আবার 8 তারিখ ওঁনার জন্মদিন ৷ সেদিন আমার মায়েরও জন্মদিন ৷ ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন, ধরমজি। যদি আমার এমন অনুভূতি হয়, তাহলে সানি, ববি আর ওঁনার গোটা পরিবার কেমন অনুভব করছে..., ৷" তিনি আরও বলেন, "দুটি শেষকৃত্য যা সর্বকালের সেরা ভাবে সম্পন্ন হয়েছে। একটি ছিল সুরজ বরজাতিয়ার মা এবং দ্বিতীয়টি ছিল ধরমজির। তারা প্রার্থনা সভাটি কত সুন্দরভাবে পরিচালনা করেছিলেন। এত মর্যাদা। প্রতিটি শেষকৃত্য এত মর্যাদাপূর্ণভাবে সম্পন্ন করা উচিত ৷"
VIDEO | Big Boss 19 Grand Finale: Third runner-up Tanya Mittal says, “I didn’t come here to win the trophy… I came to give people love, and now I am getting more love and support. I have earned a lot more than a trophy.”#BB19 #BB19GrandFinale— Press Trust of India (@PTI_News) December 7, 2025
উল্লেখ্য, 'বিগ বস 19' শুরু হয়েছিল 24 অগস্ থেকে ৷ আশনুর কৌর, জিশান কাদরি, আওয়েজ দরবার, নাগমা মিরাজকার, নেহাল চুদাসামা, বাসির আলি, অভিষেক বাজাজ, নাটালিয়া জনোসজেক, নীলম গিরি, কুনিক্কা সদানন্দ, এবং মিস্টার তিওয়ারি সহ-16 জন প্রতিযোগিদের নিয়ে শুরু হয়েছিল এই সিজনের সফর ৷ সিজনে শেহবাজ বাদেশা এবং মালতি চাহারকে দেখা গিয়েছে, ওয়াইল্ড-কার্ড এন্ট্রিতে ৷