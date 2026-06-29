গৌরব-আকাঙ্খার বিচ্ছেদ ! রিয়েলিটি শোয়ে হেডলাইনে আসা না সত্যি ? কী জবাব রাখির ?

গৌরব-আকাঙ্খার বিচ্ছেদ ! রিয়েলিটি শোয়ে হেডলাইনে আসা না সত্যি ? কী জবাব রাখির ?
গৌরব খান্নার সঙ্গে আকাঙ্খা চামোলের বিচ্ছেদের খবরে সরগরম নেটপাড়া ৷ 'লক আপ' সিজন 2-এ এসে বোমা ফাটিয়েছেন আকাঙ্খা ৷ কী প্রতিক্রিয়া রাখি সাওয়ান্তের ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 29, 2026 at 12:04 PM IST
হায়দরাবাদ, 29 জুন: নেটফ্লিক্সে 'লক আপ' (Lock Upp) সিজন 2-এর প্রিমিয়ারে আকাঙ্খা চামোলা এসেই সকলকে চমকে দিয়েছেন ৷ গোপন কথা ফাঁস করার মতো টাস্কে, তিনি জানান যে, তাঁর স্বামী অভিনেতা গৌরব খান্নার সঙ্গে তাঁর বিবাহবিচ্ছেদ হতে চলেছে। এই ঘোষণা অনেকেই হতবাক করেছে ৷ কী প্রতিক্রিয়া রাখি সাওয়ান্তের ?
আকাঙ্খার কথায় বিশ্বাস নেই রাখির
'লক আপ' (Lock Upp) সিজন 2-এ আকাঙ্খা যখন জানান যে তিনি ও গৌরব আলাদা হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তখন রাখি তা বিশ্বাস করেননি। ইনস্টাগ্রামে এক শব্দের মন্তব্যের মাধ্যমে তিনি এই ঘোষণাকে উড়িয়ে দেন, যা সোশাল মিডিয়ায় আলোচনার জন্ম দিয়েছে।
রিয়েলিটি শো-এর প্রথম পর্বের একটি 'রিল'-এর প্রতিক্রিয়ায় রাখি সোজাসাপ্টা মন্তব্য করেন: 'ঝুঠি' অর্থাৎ মিথ্যাবাদী ৷ এর সঙ্গে জুড়ে দেন হাসির ইমোজি। এর মাধ্যমে তিনি স্পষ্ট করে দেন যে, আকাঙ্খার ঘোষণায় তিনি মোটেও আশ্বস্ত বা বিশ্বাসী নন। রাখির এই মন্তব্য দ্রুত সোশাল মিডিয়ায় নজর কাড়ে ৷ কেউ কেউ তাঁর সন্দেহের সঙ্গে একমত পোষণ করেন ৷ আবার অনেকে তর্ক-বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন যে আকাঙ্খার বিবাহ বিচ্ছেদের ঘোষণা আদৌ সত্য নাকি এটি কেবল শো-এর প্রচারের কৌশলেরই একটা অংশ।
নেটফ্লিক্সে 'লক আপ' (Lock Upp) সিজন 2-এর প্রিমিয়ার অনুষ্ঠানে আকাঙ্খা চামোল জানিয়েছেন যে তাঁর স্বামী, অভিনেতা গৌরব খান্নার সঙ্গে তাঁর বিবাহ বিচ্ছেদ হতে চলেছে। আকাঙ্ক্ষা বলেন, "আমি আর গৌরব বিবাহ বিচ্ছেদের পথে এগোচ্ছি। গত এক বছর ধরে আমরা আলাদা থাকছি এবং বিষয়টি এতদিন প্রকাশ্যে আসেনি।" তিনি আরও বলেন, "আমার ও গৌরবের মধ্যে সম্পর্কটা খারাপ নয়। আমাদের এখনও কথা হয়। তবে জীবনসঙ্গী হিসেবে আমরা একে অপরের জন্য উপযুক্ত নই বলে মনে করি ৷ কারণ ভবিষ্যতের বিষয়ে আমাদের দুজনের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ আলাদা। আর দুর্ভাগ্যবশত, সেই ভবিষ্যৎ একে অপরের সঙ্গে নয়।" গৌরব অবশ্য এ বিষয়ে এখনও কোনও মন্তব্য করেননি। তিনি বর্তমানে 'খতরোঁ কে খিলাড়ি 15'-এ অংশ নিয়েছেন।
গৌরব-আকাঙ্খার দাম্পত্য জীবন
আকাঙ্খা 'সন্তোষী মা', 'ইয়ে হ্যায় আশিকি' এবং 'ক্রাইম পেট্রোল'-এর মতো জনপ্রিয় টেলিভিশন শো-তে অভিনয় করেছেন। চলতি বছরের শুরুর দিকে, সোশাল মিডিয়ায় এক ইঙ্গিতপূর্ণ পোস্ট শেয়ার করার পর গৌরব ও তাঁর সম্পর্কের বর্তমান অবস্থা নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছিল।
হিন্দিতে লেখা সেই পোস্টটির মূল অর্থ ছিল—"যখন কোনও সম্পর্ক কেবল প্রয়োজনের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে, তখন সবসময় মনকেই বলিদান দিতে হয়।" সে সময় তিনি এক সাক্ষাৎকারে স্পষ্ট করে বলেছিলেন, "ওই পোস্টটির সঙ্গে গৌরবের কোনও সম্পর্ক ছিল না। আমি এমন কেউ নই যে সোশাল মিডিয়ায় ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে আলোচনা করব ৷ পোস্টটি আমার আসন্ন সিরিজের প্রচারের উদ্দেশ্যে করা হয়েছিল। এটি নিয়ে নানা রকম ব্যাখ্যা হতে পারত, কিন্তু বিষয়টিকে অহেতুক বড় করে দেখা হয়েছে।"
উল্লেখ্য, কিছুদিন প্রেমের সম্পর্কের পর 2016 সালে আকাঙ্খা- গৌরব খান্না বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হন। এরপর গৌরব যখন বিগ বস শোয়ে ছিল, তখন সেখানে আকাঙ্খা নিয়ে কথা, তাঁদের কেমিস্ট্রি মন জয় করেছিল অনুরাগীদের ৷ এখন তাঁদের বিচ্ছেদের খবর সত্যি নাকি অন্য কিছু তা সময়ের সঙ্গেই পরিস্কার হবে ৷