উত্তর পূর্বাঞ্চলের 'রাজপুত্র' জুবিনের জন্মদিন ! প্রয়াত স্বামীর জন্য কী প্রার্থনা গরিমার ?
Garrima Saikia Garg on Zubeen Garg:অসমের মানুষ জুবিনের প্রতি গভীর ভালোবাসা ও মায়া পোষণ করেন ৷ সেই ভালোবাসার পরিবেশে আজ যেন সকলেই আচ্ছন্ন হয়ে আছেন।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 18, 2026 at 12:48 PM IST
হায়দরাবাদ, 18 নভেম্বর: আজ ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের 'রাজপুত্র' জুবিন গর্গের জন্মদিন। শিল্পীর মৃত্যুর পর এটা তাঁর দ্বিতীয় জন্মদিন। জুবিনের জন্মদিনে তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ নানা ধরনের সামাজিক ও জনকল্যাণমূলক কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। জুবিন সবসময় দেশের জন্য কাজ করতে চেয়েছেন এবং সাধ্যমতো মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর দেখানো পথ অনুসরণ করে জুবিনের অনেক অনুরাগীও এদিন সমাজের কল্যাণে বিভিন্ন কাজ করে চলেছেন। জুবিন গর্গের জন্মদিন উপলক্ষে অসমে যে পরিবেশ তৈরি হয়েছে, তা ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন। অসমের মানুষ জুবিনের প্রতি গভীর ভালোবাসা ও মায়া পোষণ করেন ৷ সেই ভালোবাসার পরিবেশে আজ যেন সকলেই আচ্ছন্ন হয়ে আছেন।
স্বামী জুবিনের জন্মদিনে এদিন সামাজিক মাধ্যমে শুভেচ্ছা বার্তা লেখেন, স্ত্রী গরিমা সাইকিয়া গর্গ ৷ তিনি লেখেন, "আমার স্বামীর জন্মদিনে আমি তার জন্য শুভকামনা জানাই। শুভ জন্মদিন, গোল্ডি... তোমার সুখ ও শান্তির জন্য সবসময় ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি... তুমি সেরা হয়ে ওঠো! তোমার সন্তানরা তোমার, আর তোমার পরিবারও তোমার।"
পাশাপাশি, অসমের মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্ত বিশ্ব শর্মাও জুবিনকে তাঁর জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। তিনি লেখেন, "তোমার কণ্ঠস্বর, হৃদয়স্পর্শী সৃষ্টি, ব্যক্তিত্ব আর অগণিত মুগ্ধতা-তুমিই আমাদের জুবিন। জুবিন আমাদের আপনজন, আমরা তাঁকে ভালোবাসি। জুবিনের প্রতি অসমের অকৃত্রিম ভালোবাসা, স্নেহ আর আবেগ আমাদের প্রতিটি সত্তায়, প্রতিটি প্রজন্মের হৃদয়ে অনুরণিত হবে... শুভ জন্মদিন জুবিন।"
On his 53rd birth anniversary, Assam remembers not just a legendary artist, but someone who became family to millions through his music. The love Assam holds for Zubeen will continue to echo in every corner of our land. ❤️ Happy birthday, Zubeen! https://t.co/WOKGQlQz7f— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) November 18, 2026
1972 সালের 18 নভেম্বর জুবিন মেঘালয়ের তুরায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রকৃত নাম ছিল জুবিন বোরঠাকুর এবং বিশ্বখ্যাত সঙ্গীত পরিচালক জুবিন মেহতার নামানুসারে তাঁর নাম রাখা হয়েছিল। তিনি একাধারে ছিলেন সুরকার, গীতিকার, অভিনেতা, পরিচালক ও সঙ্গীতশিল্পী ৷ অসম ও উত্তর-পূর্ব ভারতের সঙ্গীত জগতের এই কিংবদন্তি শিল্পী প্রায় 40টি ভাষায় 38 হাজার-এরও বেশি গান গেয়েছেন। সঙ্গীতের পাশাপাশি তিনি তবলা, গিটার, দোতারা, হারমোনিয়াম ও ম্যান্ডোলিন-সহ 12টি ভিন্ন ভিন্ন বাদ্যযন্ত্র বাজাতে পারদর্শী ছিলেন।
1992 সালে 'অনামিকা' অ্যালবামের মাধ্যমে তাঁর পেশাদার সঙ্গীত জীবন শুরু হয়। 2000 সালে 'হিয়া দিয়া নিয়া' সিনেমায় অভিনয় ও সঙ্গীত পরিচালনার মাধ্যমে তিনি সিনেমায় আত্মপ্রকাশ করেন। 2006 সালে বলিউডের 'গ্যাংস্টার' সিনেমায় তাঁর গাওয়া 'ইয়া আলি' গানটি তাঁকে দেশ-বিদেশে তুমুল জনপ্রিয়তা এনে দেয়।
এছাড়াও 'কৃষ 3' সিনেমার 'দিল তু হি বাতা' গানটিও ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায়। টলিউডের বাংলা সিনেমাতেও তিনি অসংখ্য কালজয়ী গান উপহার দিয়েছেন। এর মধ্যে 'চোখের জলে ভাসিয়ে দিলাম', 'বোঝেনা সে বোঝেনা', 'পিয়া রে' এবং 'মন মানে না' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।