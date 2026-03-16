বিক্রম ঘোষের হাত ধরে ফিউশন শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের আসর, বসবে চাঁদের হাট

বিক্রম ঘোষের হাত ধরে ফিউশন শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের আসর, বসবে চাঁদের হাট
তিনদিন ধরে শহরে হবে 'নাদ' ফেস্টিভ্যাল ৷ গোটা অনুষ্ঠানের তত্ত্বাবধানে থাকবেন বিক্রম ঘোষ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 16, 2026 at 8:10 PM IST
কলকাতা, 16 মার্চ: সঙ্গীতের আসর কলকাতায় নতুন নয় । কিন্তু 'নাদ' এমন এক অভিনব উচ্চমানের মনোজ্ঞ ফিউশন শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের আসর যেখানে শ্রোতাকূল বিরল যুগলবন্দির সুর-তাল-ছন্দে নিজেদের জারিয়ে নিতে পারেন । এবারেও তার অন্যথা হচ্ছে না । ভারতীয় বিদ্যা ভবন এবং পণ্ডিত শঙ্কর ঘোষ তবলা ফাউন্ডেশনের যৌথ উদ্যোগে বসন্ত-সন্ধ্যায় বসছে 'নাদ'-এর আসর । গোটা অনুষ্ঠানের তত্ত্বাবধানে থাকছেন মায়েস্ত্রো বিক্রম ঘোষ ।
'নাদ'-এর বয়স মোটে পাঁচ । কিন্তু এই পাঁচ বছরেই কলকাতার মন জয় করে নিয়েছে এই অনুষ্ঠান । এবারে 20 থেকে 22 মার্চ এই তিনদিন ধরে জিডি বিড়লা সভাঘরে বসছে 'নাদ'-এর আসর ৷ প্রতিদিন সন্ধে 6টা থেকে । প্রত্যেক বছরের মতো এবারও শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের তাবড় তাবড় শিল্পীরাই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করছেন । ধ্রুপদী শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের সঙ্গে থাকছে ফিউশন ।
'নাদ'-এর প্রথম দিনে থাকছে 'ফেডিং ট্র্যাডিশন অ্যান্ড এমার্জিং সাউন্ড' এবং 'রাগ টু সেলুলয়েড' । এই পর্বের সূত্রধর বিক্রম ঘোষ স্বয়ং । দ্বিতীয় দিনে থাকছে পণ্ডিত কুশল দাসের সেতার লহরী । সঙ্গে থাকছে 'ডান্স অফ ইন্ডিয়া', এই পর্বে অংশগ্রহণ করবেন প্রীতি প্যাটেল, জয়া শীল ঘোষের মতো প্রখ্যাত নৃত্যশিল্পীরা । মণিপুরী থেকে ভারতনাট্যম, কথাকলি, কত্থক, ছৌ-ভারতবর্ষের সমস্ত নাচের সম্ভার উঠে আসবে এই পর্বে । তৃতীয় এবং শেষ দিনে থাকছে পণ্ডিত তরুণ ভট্টাচার্য-এর সন্তুর মূর্ছনা, সঙ্গতে মায়েস্ত্র বিক্রম ঘোষের তবলা । শেষ অনুষ্ঠান 'ক্লাসি-ফোক কোলাব' । বীনা, গায়কী, তবলা, বাঁশি, ঢোল-সহ আরও বাদ্যযন্ত্রের সংমিশ্রণ ।
এক অভিনব সুরের মূর্ছনায় ভাসবে কলকাতা । এক ঝাঁক তরুণ তুর্কি দাপিয়ে বেড়াবেন গোটা অনুষ্ঠানে । ভারতীয় বিদ্যা ভবনের তরফ থেকে জি ভি সুব্রহ্মণ্যম এবং বিক্রম ঘোষ দু'জনেই চান কলকাতার সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের ঐতিহ্যে অন্য মাত্রা আনতে । কলকাতায় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের ঐতিহ্যে 'নাদ' সেই নতুন পালক ।
বিক্রম ঘোষের কথায়, "এই বছরে গোটা ফেস্টিভ্যালটা খুব ক্রিয়েটিভলি ভাবা হয়েছে । প্রথম দিন ফেডিং ট্র্যাডিশনে যে সকল যন্ত্রগুলো যেমন সানাই, সারেঙ্গি ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে সেগুলো যুগোপযোগী করে বাজানো হবে । আবার এমার্জিং সাউন্ডে আইপ্যাডে ক্ল্যাসিক্যাল মিউজিক বাজিয়ে শোনাবেন মহেশ রাঘবন, ইন্দ্রায়ুধ মজুমদার বাজাবেন ইলেকট্রিক সরোদ, অভিষেক মল্লিক বাজিয়ে শোনাবেন ইলেকট্রিক সেতার-এইভাবে পুরনো এবং নতুন বাদ্যযন্ত্রগুলোর মধ্যে একটা মেলবন্ধন করার চেষ্টা থাকবে । এ ছাড়া সিনেমায় যেভাবে রাগসঙ্গীত ব্যবহার করা হয়েছে, এবার সেইসব রাগসঙ্গীত পরিবেশন করার পরিকল্পনা আছে । শেষ দিনে আমার তবলার সঙ্গে পণ্ডিত তরুণ ভট্টাচার্যের সন্তুরের একটা পরিবেশনা থাকবে । সব মিলিয়ে আশা করছি এবছর 'নাদ'-এ এক নতুন স্বাদের সঙ্গীত উপভোগ করতে পারবেন দর্শক ।"