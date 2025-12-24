ETV Bharat / entertainment

Yearender 2025: আইএমডিবির জনপ্রিয়তার নিরিখে টপ 10 ওটিটি সিরিজ

এই বছর ওটিটি প্ল্যাটফর্মে এসেছে একের পর এক মন মাতানো ওয়েব সিরিজ ৷

টপ 10 ওটিটি সিরিজ (পোস্টার)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 24, 2025

হায়দরাবাদ, 24 ডিসেম্বর: বিনোদন দুনিয়ায় বিপ্লব আনা ওটিটি প্ল্যাটফর্ম (OTT Platform) নিত্য দিনের অঙ্গ হয়ে গিয়েছে ৷ নিজের সুযোগ-সুবিধা ও সময় মতো প্রিয় সিনেমা-সিরিজ দেখার আনন্দ ও স্বাধীনতা উপভোগ করেন প্রতিটা দর্শক তথা সিনেপ্রেমী ৷ প্রতিবারের মতো এই বছরও বিভিন্ন ওটিটি প্ল্যাটফর্ম নানা স্বাদের গল্প উপহার দিয়েছে দর্শকদের ৷ আইএমডিবি (IMDB)-র জনপ্রিয়তায় র‍্যাঙ্কিং অনুসারে দেখে নেওয়া যাক, কোন সিনেমা-সিরিজ রয়েছে এগিয়ে ৷

1) দ্য ব্যাডস অফ বলিউড

আইএমডিবি-র জনপ্রিয়তার ব়্যাঙ্কিং অনুসারে, এক নম্বরে রয়েছে সদ্য পরিচালনার পথে পা রাখা শাহরুখ পুত্র আরিয়ান খানের 'দ্য ব্যাডস অফ বলিউড'। এই সিরিজটি বছরের সবচেয়ে বড় ওটিটি চমক । সিরিজ মুক্তির আগে থেকেই দর্শকরা এটা নিয়ে উৎসুক ছিলেন। যেখানে সিরিজে তুলে ধরা হয়েছে বিনোদন ইন্ডাস্ট্রির অন্দরের নানা গল্প ৷ পাশাপাশি, শাহরুখ খান, সলমন খান এবং আমির খানের ক্যামিও অনুরাগীদের চমকে দেয়। নেটফ্লিক্সে স্ট্রিমিং হওয়া এই সিরিজ আইএমডিবি-তে, প্রায় 39 হাজার ভোটের উপর ভিত্তি করে 10-এর মধ্যে 7.6 রেটিং পেয়েছে।

2) ব্ল্যাক ওয়ারেন্ট

জানুয়ারিতে নেটফ্লিক্সে মুক্তি পাওয়া এই সিরিজটি প্রথম পর্ব থেকেই দর্শকদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। এতে প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন জহান কাপুর, যিনি শশী কাপুরের নাতি। গল্পটি তিহার জেলের প্রেক্ষাপটে নির্মিত। একজন নতুন জেল সুপার সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে সিস্টেমে যোগ দেন। তিনি শীঘ্রই বুঝতে পারেন যে দুর্নীতির শিকড় অনেক গভীর পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছে ৷ যেখানে সিরিজের প্রতিটি পর্বে কঠিন সিদ্ধান্ত এবং নৈতিক দ্বন্দ্ব দেখানো হয়েছে। আইএমডিবি-তে প্রায় 7 হাজার 800 ভোটের ভিত্তিতে 'ব্ল্যাক ওয়ারেন্ট'-এর রেটিং 7.9।

3) পাতাল লোক সিজন 2

প্রথম সিজনের পাঁচ বছর পর অবশেষে মুক্তি পায় পাতাল লোক সিজন 2। প্রত্যাশা ছিল আকাশছোঁয়া। নির্মাতারা হতাশ করেননি। এবার বিপদটা আরও ব্যক্তিগত মনে হয়েছে। সিরিজটি আবারও অপরাধ, রাজনীতি এবং মানুষের দুর্বলতাকে তুলে ধরেছে। চিত্রনাট্য আগের মতোই শক্তিশালী । 74 হাজার ভোটের ভিত্তিতে এই সিজনটি আইএমডিবি-তে 8.3 রেটিং পেয়েছে।

4) পঞ্চায়েত সিজন 4

পঞ্চায়েত সিরিজ অ্যামাজন প্রাইমে ও নেটপাড়ায় ঝড় তোলা অন্যতম চর্চিত সিরিজ ৷ প্রত্যেকবারের মতো এই বারও ফুলেড়া গ্রামের মানুষরা দর্শকদের প্রত্যাশা পূরণে সফল হয়েছে ৷ ফলে সিরিজটি ফের হিট ৷ আইএমডিবি-তে পঞ্চায়েত সিজন 4, 1 লক্ষ 15 হাজারেরও বেশি ভোটের সমর্থনে 9.0 রেটিং পেয়েছে ৷

5) খউফ

প্রাইম ভিডিয়োতে মুক্তি পাওয়া'খউফ' সিরিজে ভয় এবং আবেগের এক মিশ্রণ রয়েছে ৷ গল্পটি দিল্লির একটি হোস্টেলের একটি ঘরকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে। যে ঘরের মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে ভয়ঙ্কর অতীত ৷ সেখানে থাকা এক তরুণী অদ্ভুত সব ঘটনার সম্মুখীন হতে শুরু করে। দর্শকরা এর ধীরগতির কাহিনি নির্মাণের প্রশংসা করেছেন। আইএমডিবি-তে 'খউফ' 5 হাজার 400 ভোটের ভিত্তিতে 7.4 রেটিং অর্জন করেছে।

6) স্পেশাল অপস সিজন 2

স্পেশাল অপস সিজন 2 ছিল বছরের অন্যতম প্রতীক্ষিত একটি সিরিজ। কেকে মেনন গোয়েন্দা হিম্মত সিং চরিত্রে ফের একবার সকলের মন জয় করে নেন ৷ পুরো সিরিজ জুড়েই উত্তেজনা ছিল তুঙ্গে। জিওহটস্টারে স্ট্রিমিং হওয়া এই সিরিজটি 43 হাজার-এরও বেশি ভোটের মাধ্যমে আইএমডিবি-তে 8.6 রেটিং পেয়েছে।

7) খাকি: দ্য বেঙ্গল চ্যাপ্টার

'খাকি: দ্য বেঙ্গল চ্যাপ্টার' সিরিজটি 2000-এর সালের শুরুর দিকে বাংলার অপরাধ এবং রাজনীতিকে তুলে ধরেছে ৷ সিরিজটি বাস্তব ঘটনার উপর ভিত্তি করে নির্মিত। নেটফ্লিক্সে স্ট্রিমিং হওয়া এই সিরিজটি দর্শকের ভালোবাসা পায় ৷ প্রায় 6 হাজার 100 ভোটের ভিত্তিতে এটি আইএমডিবি-তে 7.5 রেটিং পেয়েছে।

8) দ্য ফ্যামিলি ম্যান সিজন 3

মনোজ বাজপেয়ী আবারও শ্রীকান্ত তিওয়ারির চরিত্রে যখন পর্দায় ফিরলেন তখন অনুরাগীরা ভালো না বেসে যাবে কোথায় ৷ প্রতিবারের মতো এবারও অসাধারণ মনোজ বায়পেয়ী ৷ পাল্লা দিয়ে টক্কর দিয়েছেন, জয়দীপ আহলাওয়াত ও নিমরত কৌর ৷ 1 লক্ষ 10 হাজারেরও বেশি ভোটের সমর্থনে সিরিজটি আইএমডিবি-তে 8.7 রেটিং অর্জন করেছে।

9 ) ক্রিমিনাল জাস্টিস- এ ফ্যামিলি ম্যাটার

এই তালিকা জায়গা করে নিয়েছে পঙ্কজ ত্রিপাঠির কোর্ট রুম ড্রামা 'ক্রিমিনাল জাস্টিস- আ ফ্যামিলি ম্যাটার'। গল্পটি পারিবারিক গোপন রহস্যের সঙ্গে জড়িত হত্যা মামলাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে। প্রতিটি পর্বেই নতুন নতুন মোড় এসেছে। 9 হাজার 600 ভোট পেয়ে এই সিরিজের রেটিং 10-এ 7.7 ৷

10 ) মন্ডালা মার্ডারস

এই সিরিজটি যশ রাজ ফিল্মসের প্রযোজনায় নির্মিত হয়েছে ৷ জুলাই মাসে নেটফ্লিক্সে মুক্তি পায় এই সিরিজ। গল্পটি একটি শান্ত শহরে অদ্ভুত হত্যাকাণ্ডকে ঘিরে এগোতে থাকে। পুরোনো বিশ্বাস, আচার-অনুষ্ঠান এবং গোপন রহস্যগুলো ধীরে ধীরে সামনে আসতে থাকে। এটি প্রায় 6 হাজার 100 ভোটের ভিত্তিতে আইএমডিবি-তে 6.5 রেটিং পেয়েছে।

