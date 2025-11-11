ETV Bharat / entertainment

'শোলে' থেকে 'আপনে', ধর্মেন্দ্রর এই সিনেমা একবার না দেখলে বড় মিস...

ধর্মেন্দ্র অভিনীত এই সিনেমা আজও দর্শকরা মুগ্ধ হয়ে দেখেন ৷

From Sholay to Apne, Dharmendra's most iconic movies, the last one creates buzz and controversy
ধর্মেন্দ্রর এই সিনেমা একবার না দেখলেই নয়... (সিনেমার পোস্টার)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 11, 2025 at 3:37 PM IST

হায়দরাবাদ, 11 নভেম্বর: বিগত বেশ কিছুদিন ধরে হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন বর্ষীয়ান অভিনেতা ধর্মেন্দ্র ৷ বলিউডের হি-ম্যানের অবস্থা আচমকাই অবনতির দিকে যেতে থাকে ৷ এমনকী, মঙ্গলবার সকালে তাঁর মৃত্যুর খবরও ছড়িয়ে পড়ে ৷ তবে পরিবার ধর্মেন্দ্রর অনুরাগী তথা দেশবাসীকে আশস্ত করে জানান, ভালো আছেন অভিনেতা ৷ আগের থেকে শারীরিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে ৷ 89 বছর বয়সী অভিনেতার বিনোদন জগতে অবদান অনস্বীকার্য ৷ স্মৃতির পাতায় ঢুঁ মেরে ঝালিয়ে নেওয়া যাক, সেই সব সিনেমার মুহূর্ত যা আজও দর্শকদের দেয় অনাবিল আনন্দ আর ভরপুর বিনোদন ৷

হকিকত (1964)

ধর্মেন্দ্রের প্রথম যুদ্ধ-ভিত্তিক সিনেমা ছিল হকিকত ৷ এই সিনেমার প্রেক্ষাপট 1962 সালের ভারত-চিন যুদ্ধের সময় একজন ভারতীয় সেনার কাহিনি । প্রথমবার ধর্মেন্দ্রকে অন-স্ক্রিন কোনও সেনার চরিত্রে অভিনয় করতে দেখা যায় ৷

ফুল অউর পাথ্থর (1966)

ফুল অর পাথ্থর-কে ধর্মেন্দ্রর প্রথম হিট ছবি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বলা যায়, এই সিনেমা দিয়েই ধর্মেন্দ্রর অ্যাকশন অবতার দেখতে পায় দর্শক ৷ নায়িকা ছিলেন মীনা কুমারী ৷

সত্যকাম (1969)

এই সিনেমা পুরোপুরি ফ্যামিলি ড্রামায় ভরপুর ৷ এই সিনেমা ধর্মেন্দ্রর বিপরীতে ছিলেন অভিনেত্রী শর্মিলা ঠাকুর ৷

মেরা গাঁও মেরা দেশ (1971)

ধর্মেন্দ্র অভিনীত এই ছবিটি গানের জন্য সুপারহিট হিসেবে দর্শক মনে রয়ে গিয়েছে। ধর্মেন্দ্রর সঙ্গে এই সিনেমায় দেখা যায় আর এক শক্তিশালী অভিনেতা বিনোদ খান্নাকে ৷ ধর্মেন্দ্র এই ছবিতে একজন পুলিশ অফিসারের ভূমিকায় অভিনয় করেন আর ডাকাতের চরিত্রে অভিনয় করেন বিনোদ খান্না।

সীতা অউর গীতা (1972)

ধর্মেন্দ্র সীতা অউর গীতা ছবিতেও অসাধারণ অভিনয় করেন। তাঁর স্ত্রী হেমা মালিনী দ্বৈত চরিত্রে অভিনয় করেন ৷ ধর্মেন্দ্রর সঙ্গে হিরো হিসাবে ছিলেন সঞ্জীব কুমারও ৷ রমেশ সিপ্পি পরিচালিত যমজ বোনের এই গল্পটি আজও হিন্দি সিনেমায় মাস্টারপিস হিসাবে রয়ে গিয়েছে।

চুপকে চুপকে (1975)

কমেডি-ড্রামা এই সিনেমায় হাসতে হাসতে চোখে জল আসতে বাধ্য ৷ ধর্মেন্দ্র কমেডি টাইমিং এই সিনেমায় দুর্দান্ত ৷ যোগ্য সঙ্গত দিয়েছেন অমিতাভ বচ্চন, শর্মিলা ঠাকুর, জয়া বচ্চন, আসরানি ও ওম প্রকাশ।

শোলে (1975)

ধর্মেন্দ্রর ক্যারিয়ারের সবচেয়ে বড় হিট বলা যেতে পারে এই সিনেমাকে ৷ যা হিন্দি সিনেমায় চিরস্মরনীয় হয়ে থাকবে ৷ 'শোলে'-তে বীরুর ভূমিকায় ধর্মেন্দ্রকে কে ভুলতে পারে !

ধরমবীর (1977)

মনমোহন দেশাই পরিচালিত 'ধরমবীর' ছবিতে ধর্মেন্দ্রর অভিনয় মুগ্ধ করে দর্শকদের ৷ অভিনেতা জিতেন্দ্রও ছবিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। অ্যাকশন-ড্রামায় ভরপুর এই সিনেমা বক্সঅফিসে ছিল ব্লকবাস্টার ম্যাজিক দেখিয়েছিল ৷

আপনে (2007)

দেওল পরিবারের সবচেয়ে বড় হিট এই সিনেমা ৷ 2007 সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ধর্মেন্দ্রর ছবিটি বক্স অফিসে সাড়া ফেলেছিল। এই স্পোর্টস ড্রামা ছবিতে ধর্মেন্দ্র, সানি দেওল, ববি দেওল, শিল্পা শেঠ্ঠি এবং ক্যাটরিনা কাইফও অভিনয় করেছিলেন।

রকি অউর রানি কি প্রেম কাহানি (2023)

87 বছর বয়সে এই ছবিতে ধর্মেন্দ্রর অভিনয় শোরগোল ফেলে দিয়েছিল নেটপাড়ায় ৷ একদিকে অভিনয় অন্য়দিকে অনস্ক্রিন চুম্বন, সব মিলিয়ে তিনি যে বলিউডের হি-ম্যান, তা যেন প্রমাণিত হয়েছিল আরও একবার ৷ রণবীর সিং, আলিয়া ভাট, টোটা রায়চৌধুরী, শাবানা আজমি, চুর্ণী গঙ্গোপাধ্যায় অভিনীত ও করণ জোহর পরিচালিত এই সিনেমা ধর্মেন্দ্রর কেরিয়ারের অন্যতম চর্চিত সিনেমা বলা যায় ৷

