পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ, মাতৃ দিবস উদযাপনে আর কী লিখলেন সেলেবরা
অনুপম খের, সঞ্জয় দত্ত, চিরঞ্জীবী, বিবেক ওবেরয় এবং কাজল-সহ বলিউড ও দক্ষিণ ভারতীয় তারকারা নিঃশর্ত ভালোবাসাকে উদযাপন করে মাতৃ দিবসে আবেগঘন বার্তা দিয়েছেন ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 10, 2026 at 6:15 PM IST
হায়দরাবাদ, 10 মে: যদিও প্রত্যেকটা দিন মায়েদেরই ৷ তবু খাতায় কলমে আজ মাতৃ দিবস ৷ এই দিনেও মায়েদের উদযাপন করতে আপত্তি কোথায় ! তাই তো সাধারণ মানুষ থেকে সেলেবরা, গা ভাসিয়েছেন এই উদযাপনে ৷ মাতৃ দিবসে বলিউড এবং দক্ষিণ ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতের তারকারা সোশাল মিডিয়ায় তাঁদের মা, স্ত্রী এবং তাঁদের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ নারীদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে আবেগঘন পোস্ট করেছেন ।
হৃদয়স্পর্শী স্মৃতি থেকে শুরু করে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা, তারকারা মায়েদের নিঃশর্ত ভালোবাসা ও আত্মত্যাগকে মনে করিয়ে দিয়েছেন এবং মাতৃ দিবস উদযাপন করে ব্যক্তিগত বার্তাও শেয়ার করেছেন । যেমন অভিনেতা সঞ্জয় দত্ত একটি আবেগঘন বার্তার মাধ্যমে তাঁর প্রয়াত মা নার্গিসকে স্মরণ করেছেন, যা অনলাইন অনুরাগীদের মন ছুঁয়ে গিয়েছে । তিনি লিখেছেন, "মা, তোমাকে খুব মনে পড়ে । আজ যদি তুমি আমার সঙ্গে থাকতে ভালো হত । যদিও তোমার ভালোবাসা আর আশীর্বাদ সবসময় আমার সঙ্গে আছে । তোমায় ভালোবাসি মা ।" এই আবেগঘন পোস্টটি অনুরাগীদের কাছ থেকে ভালোবাসা খুব পেয়েছে, তাদের মধ্যে অনেকেই মাকে হারানোর মতো কষ্ট অনুভব করেছেন ।
মা তনুজার সঙ্গে একটি ছবি পোস্ট করে বলিউড অভিনেত্রী কাজল লিখেছেন, "আমরা দু'জনেই মাদার্স ক্লাব-এর সদস্য, কিন্তু উনিই(তনুজা) হলেন সভাপতি এবং প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা..আমার একমাত্র মায়ের চরণে শতকোটি প্রণাম ! উনি আমার কালী, দুর্গা, লক্ষ্মী এবং সরস্বতী-সবই একই অঙ্গে । স্বয়ং দেবীও তা জানেন ।"
সারা আলি খানও মা অমৃতা সিং-এর প্রশংসা করে বলেছেন, "আমার মা, আমার পৃথিবী । এর থেকে বের হতে পারছি না । মা যেমন নারী, তার এককণা যদি হতে পারি তাহলেও আমি তা হওয়ার জন্য সবসময় চেষ্টা করব ।"
প্রবীণ অভিনেতা অনুপম খেরও তাঁর মা দুলারিকে নিয়েও একটি আবেগঘন পোস্ট করেছেন ৷ প্রায়শই তাঁর জনপ্রিয় সোশাল মিডিয়া ভিডিয়োগুলিতে #DulariRocks ট্যাগ দিয়ে দেখা যায় ৷ অনুপম সন্তানদের জন্য মায়েদের প্রতিদিনের নীরব আত্মত্যাগের কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন । তিনি লিখেছেন, "একজন মা শুধু জন্মই দেন না, বরং প্রতিদিন একজন মানুষ হিসেবে তাকে গড়ে তুলতে সাহায্য করেন ।"
অভিনেতা আরও বর্ণনা করেছেন কীভাবে মায়েরা নীরবে তাঁদের সন্তানদের জন্য নিজেদের ঘুম, সুখ, স্বপ্ন এবং কখনও কখনও এমনকি পুরো জীবনটাই উৎসর্গ করে দেন । তিনি মা ও সন্তানের মধ্যকার মানসিক বন্ধন নিয়েও কথা বলেছেন এবং বলেছেন যে, যখন সারা বিশ্ব সন্তানকে বুঝতে ব্যর্থ হয়, তখন একজন মা কোনও কথা ছাড়াই তার নীরব অনুভূতিগুলোও বুঝতে পারেন ।
অভিনেতা বিবেক ওবেরয় একটি দীর্ঘ আবেগঘন নোটে বলেছেন, মায়েরা শুধু সন্তানই লালন-পালন করেন না, বরং প্রজন্মও গড়ে তোলেন । "আমার মা-ই সেই শক্তি যা আমাকে ও আমার বোনকে গড়ে তুলেছে," বিবেক লিখেছেন । জীবনে ভালোত্বই যে টিকে থাকে, এই শিক্ষা দেওয়ার জন্য তিনি তাঁর মাকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন । তাঁদের সন্তান ভিভান ও আমেয়ার একজন শক্তিশালী ও স্নেহময়ী মা হওয়ার জন্য অভিনেতা তাঁর স্ত্রী প্রিয়াঙ্কার প্রশংসা করেছেন । তিনি জানিয়েছেন, তাঁর স্ত্রীকে ধৈর্য ও দয়ার সঙ্গে সন্তানদের লালন-পালন করতে দেখে তিনি এখন মাতৃত্বকে ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বোঝেন । বিবেক তাঁর বোন মেঘনারও প্রশংসা করেছেন ৷
অভিনেতা ববি দেওল তাঁর মা প্রকাশ কৌরের সঙ্গে একটি আন্তরিক ছবি পোস্ট করে লিখেছেন, "আমার বয়স যতই হোক না কেন, আমি চিরকাল তোমার ছোট্ট ছেলেই থাকব ।" এশা দেওল তাঁর মা হেমা মালিনীর সঙ্গে শৈশবের একটি ছবি শেয়ার করে শুধু লিখেছেন, "ভালোবাসি, মাম্মা ।" সোহা আলি খান মেয়ে ইনায়ার সঙ্গে একটি আদুরে মুহূর্ত পোস্ট করে রসিকতা ও আবেগের সঙ্গে মাতৃত্বের আট বছর পূর্তি উদযাপন করেছেন । অভিনেতা অর্জুন রামপাল তাঁর প্রয়াত মা গোয়েন রামপালকে একটি আবেগঘন বার্তায় স্মরণ করে বলেছেন, "দিন দিন তোমাকে আরও বেশি ভালোবাসছি । খুব মনে পড়ে, মা ।"
মেগাস্টার চিরঞ্জীবী তাঁর মায়ের সঙ্গে একটি পুরোনো ছবি শেয়ার করে তাঁকে আশীর্বাদস্বরূপ বলে অভিহিত করেছেন, যিনি জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে নীরবে তাঁর সন্তানদের পাশে থাকেন । তাঁর বার্তায় তিনি মায়েদেরকে ঈশ্বরের উপস্থিতির প্রতিচ্ছবি হিসেবে বর্ণনা করেছেন । মহেশ বাবুর মেয়ে সিতারাও তাঁর মা নম্রতা শিরোদকরের জন্য একটি মিষ্টি বার্তা দিয়ে অনলাইনে সবার মন জয় করেছেন । তিনি লিখেছেন, "শুধু আমার মা-ই নয়, সবকিছুর মধ্যেও আমার সেরা বন্ধু হওয়ার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ ।"
অভিনেত্রী কাজল আগরওয়াল একটি গভীর কৃতজ্ঞতাপূর্ণ বার্তায় তাঁর জীবনের দুজন গুরুত্বপূর্ণ নারীকে সম্মান জানিয়েছেন । তাঁদের ভালোবাসা, প্রজ্ঞা এবং অবিরাম সমর্থনের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি বলেন, তাঁদের শক্তি ও মূল্যবোধ তাঁকে প্রতিদিন অনুপ্রাণিত করে চলেছে । রাকুল প্রীত সিং বলেন, "আমার মা এবং আমার শাশুড়িকে, শুভ মাতৃ দিবস । একজন আমাকে জীবন দিয়েছেন, অন্যজন আমাকে নিজের বলে ডাকার মতো আরেকটি সুন্দর পরিবার দিয়েছেন । নিঃশর্ত ভালোবাসা, পথনির্দেশনা এবং অপার শক্তি ও মর্যাদার সঙ্গে সবসময় আমাদের পাশে থাকার জন্য আপনাদের দুজনকেই ধন্যবাদ । ভালোবাসার এবং অনুসরণ করার মতো দুজন মা পাওয়া সত্যিই জীবনের অন্যতম সেরা আশীর্বাদ ।"
মালাইকা অরোরা লিখেছেন, "সেই নারীকে মাতৃ দিবসের শুভেচ্ছা যিনি আমাকে শক্তি, সৌন্দর্য ও নিঃশর্ত ভালোবাসা শিখিয়েছেন...চিরকাল তোমার ছোট্ট মেয়ে হয়ে থাকব । শুভ মাতৃ দিবস, মা ।" আরও অনেক তারকাও সোশাল মিডিয়ায় হৃদয়স্পর্শী পোস্টের মাধ্যমে দিনটি উদযাপন করেছেন ।