3 হাজার কোটি টাকার ফ্র্যাঞ্চাইজি থেকে 1 নম্বর হিরো ! 'ধুরন্ধর' রণবীর ছুঁয়েছেন একাধিক রেকর্ড

3 হাজার কোটি টাকার ফ্র্যাঞ্চাইজি থেকে 1 নম্বর হিরো ! 'ধুরন্ধর' রণবীর ছুঁয়েছেন একাধিক রেকর্ড
'ব্যান্ড বাজা বারাত' দিয়ে বলিউডে পা রাখা রণবীর আজ বক্সঅফিসের অন্যতম রাজা যিনি বদলেছেন বিনোদনের সংজ্ঞা ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 6, 2026 at 3:48 PM IST
হায়দরাবাদ, 6 জুলাই: রণবীর সিং (Ranveer Sing) আজ, তাঁর 41তম জন্মদিন উদযাপন করছেন। বক্সঅফিসের ইতিহাস পরিবর্তন করা থেকে শুরু করে বলিউডের বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতি প্রসারিত করা পর্যন্ত, রণবীর প্রতিটি মাইলফলকের সঙ্গে বিনোদনের মানদণ্ডকে আরও উন্নত করেছেন। তাঁর এই সফর যেন নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার, ধারাবাহিক উন্নতি এবং রেকর্ড-ভাঙা সাফল্যের এক গল্প, যা তাঁকে এই প্রজন্মের অন্যতম সেরা অভিনেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। চলুন দেখে নেওয়া যাক সেই মাইলফলক, যা রণবীর সিংকে ভারতীয় সিনেমার সত্যিকারের 'ধুরন্ধর' অভিনেতা হিসেবে পরিচিতি দিয়েছে।
1. হাজার কোটি হিন্দি নেট ক্লাবের সূচনা
'ধুরন্ধর: দ্য রিভেঞ্জ' দিয়ে রণবীর সিং শুধু একটি ব্লকবাস্টার ছবিই উপহার দেননি, বরং তিনি সাফল্যের এক সম্পূর্ণ নতুন মানদণ্ডও তৈরি করেছেন । ভারতে নেট কালেকশনে 1 হাজার কোটির অঙ্ক অতিক্রম করা প্রথম হিন্দি সিনেমা হয়ে এই সিনেমা নতুন মাইলফলক তৈরি করেছে যা আগে কেউ অর্জন করতে পারেনি। এটা বক্সঅফিসে সিনেমার আয়ের ধারণাকেই নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করেছে।
2. ভারতীয় সিনেমার সবচেয়ে বড় ফ্র্যাঞ্চাইজি
ফ্র্যাঞ্চাইজি হতে কয়েক বছর সময় লাগে, কিন্তু এই স্তরে টেকসই সাফল্য বিরল। প্রধান ভূমিকায় রণবীর সিং অভিনীত 'ধুরন্ধর' ফ্র্যাঞ্চাইজি বিশ্বব্যাপী বক্স অফিসে 3 হাজার কোটিরও বেশি আয় করেছে, যা প্রমাণ করে যে রণবীরের এমন চরিত্র এবং গল্প তৈরি করার ক্ষমতা রয়েছে যা দর্শকরা বারবার দেখার জন্য আকৃষ্ট হয়।
3. বিদেশে নতুন আঙ্গিকে প্রসার
রণবীর সিং ভারতীয় সিনেমার অন্যতম শক্তিশালী বিশ্ব তারকা হিসেবে প্রথম স্থানে জায়গা দখল করে নিয়েছেন। 'পদ্মাবত', 'রকি অউর রানি কি প্রেম কাহানি', 'ধুরন্ধর' এবং 'ধুরন্ধর: দ্য রিভেঞ্জ'-এর মতো ছবিগুলো উত্তর আমেরিকায় 10 মিলিয়ন ডলারের বেশি আয় করে রণবীর এমন এক ধারাবাহিকতা দেখিয়েছেন যা অন্য কোনও ভারতীয় অভিনেতার মধ্যে নেই। এই সফর আরও বড় হচ্ছে, কারণ 'ধুরন্ধর' এখন জাপানে মুক্তি পেতে চলেছে।
4. হিন্দি সিনেমাকে সর্বকালের সেরা ওপেনিং
রণবীর সিং অভিনীত 'ধুরন্ধর: দ্য রিভেঞ্জ' বলিউডের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় ওপেনিং ডে-র রেকর্ডটি ধরে রেখেছে। এই শক্তিশালী অ্যাকশন ব্লকবাস্টারটি ভারতে তার প্রথম দিনে সমস্ত ভাষা মিলিয়ে 102 কোটিরও বেশি নেট কালেকশন করেছিল।
5. ভারতীয় সিনেমার জন্য সবচেয়ে বড় স্ট্রিমিং ডেবিউ
থিয়েটারের ইতিহাস ভেঙে দেওয়ার পর, রণবীর সিং-এর রেকর্ড-ভাঙা দৌড় ওটিটি প্ল্যাটফর্মেও অব্যাহত ছিল। 'ধুরন্ধর: দ্য রিভেঞ্জ' স্ট্রিমিং-এর প্রথম সপ্তাহে সবচেয়ে বেশি দেখা ভারতীয় সিনেমা হয়ে ওঠে, যা তার ওপেনিং উইকেন্ডে ওটিটি-তে রেকর্ড-ভাঙা 50 মিলিয়ন দর্শককে আকর্ষণ করেছে।
গত জন্মদিন থেকে এই জন্মদিন পর্যন্ত, রণবীর সিং তার কেরিয়ারের সবচেয়ে ঐতিহাসিক বছর কাটিয়েছেন ৷ বক্সঅফিসের রেকর্ড নতুন করে লেখা এবং হিন্দি সিনেমার জন্য নতুন মাইলফলক স্থাপন করা থেকে শুরু করে, মেয়ে দুয়ার প্রথম জন্মদিন উদযাপন এবং 'দ্বিতীয় সন্তান' আসার ঘোষণা পর্যন্ত-পেশাগত ও ব্যক্তিগত উভয় ক্ষেত্রেই এটা তার জন্য সাফল্যের একটা বছর ছিল। এখন যেহেতু তিনি আরও একটি জন্মদিন উদযাপন করছেন, এতে কোনও সন্দেহ নেই যে এটাও রণবীর সিংয়ের সেরা জন্মদিনের মধ্যে একটি ৷