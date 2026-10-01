ছুটির দিন গান্ধি জয়ন্তীতে কোন সিনেমা দেখবেন প্রেক্ষাগৃহে ?

ছুটির দিন গান্ধি জয়ন্তীতে কোন সিনেমা দেখবেন প্রেক্ষাগৃহে ?
Films release on October 2:সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য মুক্তি হল অজয় দেবগন অভিনীত 'দৃশ্যম: দ্য কনক্লুশন'। পাশাপাশি মুক্তি পাবে হলিউড সুপারস্টার টম ক্রুজের ব্ল্যাক কমেডি ড্রামা 'ডিগার'।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 1, 2026 at 4:42 PM IST
হায়দরাবাদ, 1 অক্টোবর: আগামীকাল অর্থাৎ 2 অক্টোবর গান্ধি জয়ন্তী উপলক্ষে সকলেই ছুটির আনন্দ উপভোগ করবেন ৷ তারপরেই উইকেন্ড ৷ ফলে বিনোদনের জন্য অত্যন্ত উপযুক্ত একটা হলিডে উইকেন্ড ৷ এই বিশেষ দিনগুলোকে সামনে রেখে অনেক পরিচালকই তাঁদের সিনেমা মুক্তি দিচ্ছেন। ভারত থেকে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য মুক্তি হল অজয় দেবগন অভিনীত 'দৃশ্যম: দ্য কনক্লুশন'। পাশাপাশি মুক্তি পাবে হলিউড সুপারস্টার টম ক্রুজের ব্ল্যাক কমেডি ড্রামা 'ডিগার'। এছাড়াও তালিকায় আছে বাংলা সিনেমাও ৷ জেনে নেওয়া যাক, শুক্রবার, জাতীয় ছুটির দিনে কোন কোন ছবি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাচ্ছে ৷ পাশাপাশি নজর দেওযয়া যাক, প্রথম দিনে সেগুলোর সম্ভাব্য আয়ের পরিমাণ কত হতে পারে।
ভুতু আয়া ভাগো
এটি একটি হরর-কমেডি-থ্রিলার ঘরানার বাংলা সিনেমা। আরিয়ান ভৌমিক এবং দেবরাজ ভট্টাচার্য অভিনীত ছবিতে আছে ভয়, হর্ষ, বিষাদ, প্রেম ৷
দেবীপক্ষ
উষসী রায় এবং অপরাজিতা আঢ্য অভিনীত এই রহস্য ও ড্রামা ঘরানার এই সিনেমাও মুক্তি পাচ্ছে এই দিন ৷
'দৃশ্যম 3'-এর অগ্রিম বুকিং এবং প্রথম দিনের আয়
অজয় দেবগন অভিনীত 'দৃশ্যম: দ্য কনক্লুশন' (দৃশ্যম 3) এই ফ্র্যাঞ্চাইজির চূড়ান্ত পর্ব হতে চলেছে। এতে অজয়কে আবারও তাঁর সেই বলিষ্ঠ 'বিজয় সালগাঁওকর' চরিত্রে দেখা যাবে। স্যাকনিল্ক (SACNILC)-এর তথ্য অনুযায়ী, ছবিটি অগ্রিম বুকিং থেকে ইতিমধ্যেই 37.38 কোটি টাকা আয় করেছে। সংরক্ষিত বা ব্লক করা আসনগুলো বাদ দিলে এই আয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় 28.49 কোটি টাকায়। এখন পর্যন্ত ছবিটির 3 লাখেরও বেশি টিকিট বিক্রি হয়েছে। মুক্তির দিনেই এটি 10.4 কোটি টাকার আয়ের মাইলফলক ছাড়িয়ে যাওয়ার পথে রয়েছে। ছবিটি ইতিমধ্যে অজয় দেবগনের সর্বোচ্চ আয়কারি প্রথম দিনের (ওপেনার) তালিকার শীর্ষ 10-এ জায়গা করে নিয়েছে ৷ আগামী 24 ঘণ্টার মধ্যে এই তালিকায় আরও উপরের দিকে উঠে আসতে পারে। উল্লেখ্য, 'দৃশ্যম 2' মুক্তির দিন 15.38 কোটি টাকা আয় করেছিল ৷ 'দৃশ্যম 3' সেই রেকর্ড ভেঙে দিতে পারে বলে মনে করছেন সিনেমা বিশেষজ্ঞরা।
অজয় দেবগনের সর্বোচ্চ আয়কারী প্রথম দিনের (ওপেনার) তালিকা
সিংঘম এগেইন - 43.70 কোটি টাকা
রেইড 2: 19.71 কোটি টাকা
ধামাল 4: 15.5 কোটি টাকা
দৃশ্যম 2: 15.38 কোটি টাকা
শয়তান: 15.21 কোটি টাকা
ভোলা: 11.2 কোটি টাকা
দে দে প্যায়ার দে 2: 9.45 কোটি টাকা
দৃশ্যম 3: 8.8 কোটি টাকা.... (অগ্রিম বুকিং চলছে)
থ্যাঙ্ক গড: 8.1 কোটি টাকা
ময়দান: 7.25 কোটি টাকা
সন অফ সর্দার 2: 7.25 কোটি টাকা
টম ক্রুজের 'ডিগার'-এর অগ্রিম বুকিং ও প্রথম দিনের আয়
হলিউড তারকা টম ক্রুজকে শেষ দেখা গিয়েছিল 2025 সালে 'মিশন: ইম্পসিবল - দ্য ফাইনাল রেকনিং'-এ। এবার তিনি অনুরাগী জন্য নিয়ে এসেছেন ভিন্ন ঘরানার সিনেমা 'ডিগার' ৷ যেখানে তাঁকে একজন বৃদ্ধের চরিত্রে দেখা যাবে। ছবিটি বিশ্বজুড়ে 2 অক্টোবর মুক্তি পাবে। 'স্যাকনিল্ক' (SacNilk)-এর তথ্য অনুযায়ী, ভারতে অগ্রিম বুকিং থেকে টমের এই ছবিটি 76.23 লাখ টাকা আয় করেছে। ব্লক করা আসন বাদে ছবিটির আয় দাঁড়িয়েছে 31.20 লাখ টাকায় ৷ ধারণা করা হচ্ছে, ভারতে ছবিটি 2 থেকে 3 কোটি টাকা দিয়ে যাত্রা শুরু করবে।
অন্যান্য সিনেমার মুক্তি ও প্রথম দিনের আয়ের অনুমান
'দৃশ্যম 3' (Drishyam 3) ও 'ডিগার' (Digger) ছাড়াও 2 অক্টোবর প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেতে যাচ্ছে বীর পাহাড়িয়া ও অপারশক্তি খুরানার রোমান্টিক কমেডি ছবি 'প্রেম কিমানু' (Prem Keemanu) ৷ প্রথম দিনে এই সিনেমা 90 লাখ থেকে 1 কোটি টাকা আয় করতে পারে ৷ অ্যান হ্যাথাওয়ে, ডাকোটা জনসন ও জশ হার্টনেট অভিনীত হলিউড সাইকোলজিক্যাল থ্রিলার ছবি 'ভেরিটি' (Verity) প্রথম দিনে 30 থেকে 35 মিলিয়ন ডলার আয় করতে পারে ৷ এছাড়াও ফাহাদ ফাসিলের তেলেগু ফ্যান্টাসি-কমেডি ছবি 'ডোন্ট ট্রাবল দ্য ট্রাবল' (Don't Trouble the Trouble) প্রথম দিনে 1.5 কোটি থেকে 2 কোটি টাকা আয় করতে পারে।