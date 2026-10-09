পুজোয় বাংলা ছবির মহারণ, বক্সঅফিসে জিতবে কে?

পুজোয় বাংলা ছবির মহারণ, বক্সঅফিসে জিতবে কে?
পুজোয় বাংলা সিনেমার লড়াই: ইতিহাস, রহস্য, অ্যাকশন আর প্রেমে জমজমাট বক্স অফিস। লিখছেন নবনীতা দত্তগুপ্ত।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 9, 2026 at 2:45 PM IST
কলকাতা, 9 অক্টোবর: দুর্গাপুজো মানেই বাঙালির কাছে নতুন জামাকাপড়, প্যান্ডেল হপিং, আড্ডা আর খাওয়াদাওয়ার পাশাপাশি সিনেমা দেখার হিড়িক। পুজোর ছুটিতে প্রেক্ষাগৃহে নতুন বাংলা ছবি দেখার সেই পুরনো অভ্যাস এখনও ঝেড়ে ফেলতে পারেনি বাঙালি। তাই বছরের অন্যান্য সময়ের তুলনায় পুজোর মরসুমে বাংলা ছবির বক্স অফিস নিয়ে আলাদাই প্রত্যাশা থাকে নির্মাতাদের। আর 2026-এর পুজোয় সেই লড়াইটা যে বেশ জমজমাট হতে চলেছে, তা ছবি মুক্তির তালিকা দেখলেই স্পষ্ট।
এবার একসঙ্গে একাধিক বড় বাজেটের ছবি নিয়ে হাজির টলিউড। ইতিহাস ও সাহিত্য থেকে অ্যাকশন, অপরাধ, রহস্য, প্রেম-দর্শকের পছন্দের প্রায় সব উপকরণই রয়েছে এবারের পুজোর ছবির তালিকায়। সবচেয়ে বড় বিষয়, একদিকে যেমন রয়েছে একাধিক জনপ্রিয় তারকা ও জুটি, তেমনই রয়েছে সফল ছবির সিক্যুয়েল এবং জনপ্রিয় ফ্র্যাঞ্চাইজির নতুন কিস্তি। ফলে পুজোর বক্স অফিসে লড়াই শুধু ছবির সঙ্গে ছবির নয়, লড়াই হতে চলেছে গল্প, তারকা-আকর্ষণ এবং দর্শকের প্রত্যাশারও।
শরৎচন্দ্র বনাম ব্রিটিশ সাম্রাজ্য
পুজোর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ছবি সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের ‘এম্পেরর ভার্সেস শরৎচন্দ্র’। 15 অক্টোবর মুক্তি পাচ্ছে এই ছবি। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা ‘পথের দাবী’ উপন্যাসকে কেন্দ্র করে তৈরি এই ছবির গল্পে উঠে আসবে সাহিত্য, স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা এবং ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তির সংঘাত। 1927 সালে ‘পথের দাবী’-র উপর ব্রিটিশ সরকারের নিষেধাজ্ঞার ঘটনাকে ছবির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রেক্ষাপট করা হয়েছে।
শরৎচন্দ্রের চরিত্রে রয়েছেন টোটা রায়চৌধুরী। অন্যদিকে ‘পথের দাবী’-র বিপ্লবী চরিত্র সব্যসাচী মল্লিকের ভূমিকায় আবির চট্টোপাধ্যায়। মিমি চক্রবর্তীও রয়েছেন গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে। সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর সৃষ্ট চরিত্র সব্যসাচী এবং তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতির সম্পর্ককে পর্দায় নতুনভাবে দেখার চেষ্টা করেছেন পরিচালক।
ছবিটির সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে আরও একটি বিশেষ বিষয়। ‘এম্পেরর ভার্সেস শরৎচন্দ্র’-এর মাধ্যমে সৃজিত মুখোপাধ্যায় সঙ্গীত পরিচালনার ক্ষেত্রেও নতুন ভূমিকায় এসেছেন। আর ছবির ট্রেলার প্রকাশের জন্য বেছে নেওয়া হয়েছিল দেউলটির শরৎ কুটিরকে-যে বাড়িতে শরৎচন্দ্র জীবনের শেষ বারো বছর কাটিয়েছিলেন। ফলে ছবির বিষয়বস্তুর সঙ্গে বাস্তব ইতিহাসের যোগটিও বেশ তাৎপর্যপূর্ণ।
‘বহুরূপী’-র সাফল্যের পর এবার ‘বহুরূপী: দ্য গোল্ডেন ডাকু’
পুজোয় সবচেয়ে বড় প্রত্যাবর্তনগুলির একটি ‘বহুরূপী: দ্য গোল্ডেন ডাকু’। 2024 সালের পুজোয় মুক্তিপ্রাপ্ত ‘বহুরূপী’ দর্শকের কাছে যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়েছিল। এবার সেই ছবির পরবর্তী অধ্যায় নিয়ে ফিরছেন নন্দিতা রায় ও শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।
15 অক্টোবর মুক্তির তালিকায় রয়েছে ছবিটি। শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় আবারও বিক্রম প্রামাণিক ওরফে বহুরূপীর চরিত্রে ফিরছেন। তাঁর বিপরীতে ঝিমলির চরিত্রে থাকছেন কৌশানি মুখোপাধ্যায়। নতুন পর্বে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় রয়েছেন যিশু সেনগুপ্ত ও সোহিনী সরকার। প্রথম ছবির মতোই অপরাধ জগতের গল্প থাকলেও এবার পরিসর আরও বড়। পুলিশ এবং অপরাধীর টানাপোড়েন, পরিচয় বদলে পুলিশের চোখে ধুলো দেওয়া এবং অপরাধের জগতের নানা ঘটনা ঘিরে তৈরি হয়েছে গল্প। যিশু সেনগুপ্তের পুলিশ চরিত্রটিও এই পর্বে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে।
ফলে ‘বহুরূপী’-র প্রথম পর্ব যাঁরা দেখেছেন, তাঁদের মধ্যে দ্বিতীয় ছবিকে ঘিরে স্বাভাবিকভাবেই কৌতূহল রয়েছে। প্রথম ছবির জনপ্রিয়তা কি দ্বিতীয় ছবির বক্স অফিসে সুবিধা করে দেবে? সেটাই এখন দেখার।
এবারের পুজোর অন্যতম বড় আকর্ষণ দেব ও শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়ের জুটি। দীর্ঘ প্রায় এক দশক পর ফের একসঙ্গে পর্দায় দেখা যাবে এই জনপ্রিয় জুটিকে। আর শুধু অভিনয় নয়, ‘DeSu7’-এর মাধ্যমে পরিচালক হিসেবেও আত্মপ্রকাশ করছেন দেব। 16 অক্টোবর মুক্তি পাচ্ছে ছবিটি। দেব, শুভশ্রী এবং অনির্বাণ ভট্টাচার্যকে ঘিরে তৈরি এই ছবিতে রয়েছে প্রেম, সম্পর্ক, আবেগ, অ্যাকশন এবং রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট। ছবির গল্পে বহু বছর পর দুই প্রেমিক-প্রেমিকার পুনর্মিলন এবং তার পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে।
দেব-শুভশ্রী জুটির জনপ্রিয়তা এই ছবির অন্যতম বড় USP। ‘চ্যালেঞ্জ’, ‘পরান যায় জ্বলিয়া রে’, ‘রোমিও’-র মতো ছবিতে তাঁদের জুটি একসময় দর্শকের মন জয় করেছিল। এত বছর পর তাঁদের আবার একসঙ্গে দেখতে পাওয়ার সুযোগ যে নস্ট্যালজিয়া তৈরি করবে, তা বলাই যায়। তার সঙ্গে রয়েছে দেবের পরিচালক হিসেবে আত্মপ্রকাশ। ফলে দর্শক শুধু অভিনেতা দেবকে নয়, পরিচালক দেবকে নিয়েও কতটা আগ্রহী, সেটাও এই ছবির সাফল্যের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে।
কেরালায় রহস্যের জট খুলবেন একেন বাবু
পুজোয় রহস্য-রোমাঞ্চের দর্শকদের জন্য রয়েছে ‘দ্য একেন: কেরালায় কুরুক্ষেত্র’। জয়দীপ মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় ছবিতে ফের একেন বাবুর চরিত্রে অনির্বাণ চক্রবর্তী। সঙ্গে রয়েছেন সুহোত্র মুখোপাধ্যায়, সোমক ঘোষ, ঋত্বিক চক্রবর্তী, কমলেশ্বর মুখোপাধ্যায়, রাইমা সেন-সহ একাধিক পরিচিত মুখ। জনপ্রিয় এই গোয়েন্দা ফ্র্যাঞ্চাইজির এবারের গল্পের পটভূমি কেরালা। এক উচ্চ প্রোফাইল ব্যক্তির নিখোঁজ হওয়াকে কেন্দ্র করে রহস্যের সূত্রপাত। সেই রহস্যের সমাধান করতে কেরালায় পৌঁছে যায় একেন বাবু।
একেন বাবুর গল্পের বিশেষত্ব হল রহস্যের সঙ্গে হাস্যরসের মিশেল। তাই পুজোর ভিড়ে যাঁরা খুব ভারী গল্পের বদলে হালকা মেজাজে রহস্য-রোমাঞ্চ উপভোগ করতে চান, তাঁদের জন্য এই ছবি অন্যতম পছন্দ হতে পারে।
একই সময়ে একাধিক ছবি, দর্শক ভাগ হওয়ার আশঙ্কা?
এবারের পুজোর বাংলা ছবির সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ সম্ভবত এখানেই। একসঙ্গে এতগুলি পরিচিত নাম এবং বড় ছবি মুক্তি পাওয়ায় দর্শক ভাগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকছেই। ‘এম্পেরর ভার্সেস শরৎচন্দ্র’ নির্ভর করছে সাহিত্য, ইতিহাস এবং সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের নির্মাণশৈলীর উপর। ‘বহুরূপী: দ্য গোল্ডেন ডাকু’ পাচ্ছে সফল প্রথম ছবির উত্তরাধিকার। ‘DeSu7’-এর সবচেয়ে বড় শক্তি দেব-শুভশ্রী জুটি এবং দেবের পরিচালক হিসেবে নতুন যাত্রা। আর ‘দ্য একেন: কেরালায় কুরুক্ষেত্র’ ভরসা করছে জনপ্রিয় একেন বাবু ফ্র্যাঞ্চাইজির উপর।
অর্থাৎ চারটি ছবির দর্শকও এক নয়। একদিকে সাহিত্যনির্ভর ও ঐতিহাসিক ছবি দেখতে আগ্রহী দর্শক, অন্যদিকে অ্যাকশন ও অপরাধের গল্পের দর্শক। আবার কেউ হয়তো বহু বছর পর দেব-শুভশ্রীকে দেখতে প্রেক্ষাগৃহে যাবেন, কেউ বা একেন বাবুর নতুন রহস্যের টানে। সোজা কথায় 'জনতাই জনার্দন'- একথা অস্বীকার করার উপায় নেই। তাঁরা মনে মনে কী ভেবে রেখেছেন, কার জন্য তাঁরা প্রেক্ষাগৃহ ভরাবেন তাঁরাই জানেন।
শুধু তারকা নয়, গল্পও এবার লড়াইয়ের কেন্দ্রে
বাংলা ছবির পুজোর বাজারে একটা সময় তারকা-নির্ভর ছবির দাপটই ছিল বেশি। কিন্তু এবারের লাইনআপে দেখা যাচ্ছে, তারকার পাশাপাশি গল্পকেও যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।
শরৎচন্দ্রের জীবন ও ‘পথের দাবী’-র বিতর্ক, ‘বহুরূপী’-র অপরাধ জগত, ‘DeSu7’-এর প্রেম ও রাজনৈতিক আবহ কিংবা একেন বাবুর কেরালার রহস্য—চারটি ছবির গল্পের ধরন একেবারেই আলাদা। ফলে দর্শকের সামনে এবার সত্যিই পছন্দ করার মতো একাধিক বিকল্প রয়েছে।
পুজোর মূল পাঁচ দিন 17 থেকে 21 অক্টোবর। তার আগেই 15 ও 16 অক্টোবর বড় ছবিগুলি প্রেক্ষাগৃহে চলে আসছে। অর্থাৎ পুজোর ভিড় শুরু হওয়ার আগেই বক্স অফিসে ছবিগুলির ভাগ্যপরীক্ষা শুরু হয়ে যাবে। সব মিলিয়ে 2026-এর পুজো বাংলা সিনেমার জন্য নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। ইতিহাসের সঙ্গে লড়বে অপরাধ, রহস্যের সঙ্গে পাল্লা দেবে প্রেম, আর পুরনো জুটির নস্ট্যালজিয়ার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে নতুন গল্প। শেষ পর্যন্ত কোন ছবি দর্শকের মন জয় করবে, কোন ছবির শো বাড়বে এবং কোন ছবি বক্স অফিসে বাজিমাত করবে তার উত্তর মিলবে পুজোর পরেই। তবে আপাতত একটা বিষয় স্পষ্ট-এবার পুজোয় বাঙালির হাতে শুধু পুজোর প্যান্ডেল ঘোরার তালিকা নয়, সিনেমা দেখার তালিকাতেও রয়েছে বেশ কয়েকটি জোরালো নাম।