অভিষেক-ঐশ্বর্য থেকে রণবীর-আলিয়া, কীভাবে প্রেম নিবেদন এই বলি তারকাদের

বলিউডের আইকনিক কাপলদের প্রেম বা বিয়ের প্রস্তাব হার মানায় সিনেমার গল্পকেও ৷ সঙ্গীকে প্রেম নিবেদনে এই পন্থাগুলো কাজে আসতে পারে আপনারও ৷

Propose Day
আজ প্রেম নিবেদনের দিন (ফাইল চিত্র)
Published : February 8, 2026 at 3:17 PM IST

হায়দরাবাদ, 8 ফেব্রুয়ারি: ভালোবাসার উষ্ণতার পারদ চড়ছে ৷ কোকিলের ডাক ও ঝরাপাতা জানান দিচ্ছে বসন্ত এসে গেছে ৷ আকাশে-বাতাসে প্রেম প্রেম গন্ধ ৷ শুরু হয়ে গিয়েছে ভালোবাসার মরশুম অর্থাৎ প্রেমের সপ্তাহ ৷ আজ প্রেম নিবেদনের দিন (Propose Day) ৷ এই দিনে ঢুঁ মারা যাক বলিউডের কিছু আইকনিক জুটির জীবনে ৷ যাঁদের প্রেম নিবেদন সিনেমার গল্পের মতোই রোম্যান্টিক ৷

আলিয়া ভাট ও রণবীর কাপুর

কেনিয়ার মাসাই মারার মনোমুগ্ধকর পরিবেশে প্রকৃতির মাঝে হাঁটু গেড়ে বসে আলিয়া ভাটকে প্রেম নিবেদন করেছিলেন রণবীর কাপুর । কফি উইথ করণ সিজন 7-এ এসে সেই দিনের কথা সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছিলেন আলিয়া । তাঁর কথায়, রণবীর অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে পুরো প্রপোজের বিষয়টা পরিকল্পনা করেছিলেন ৷ তিনি চমকে গিয়েছিলেন ।

আলিয়া বলেন, "ও কাউকে কিছু বলেনি ৷ শুধু আংটিটা সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল ৷ মাসাই মারা জায়গাটা আমাদের দু'জনের কাছেই খুব স্পেশাল ৷ তাই ওখানে প্রেম নিবেদনটা আরও বেশি মাত্রা যোগ করে ৷" সেই আংটি দিয়ে প্রেম নিবেদন পরবর্তীকালে দু'জনকে বিয়ের পিঁড়িতে নিয়ে গিয়ে বসায় ৷ মুম্বইয়ে 2022 সালে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন রণ-লিয়া ৷

দীপিকা পাড়ুকোন ও রণবীর সিং

বলিউডের পাওয়ার কাপল দীপিকা পাড়ুকোন এবং রণবীর সিং ৷ কফি উইথ করণ 8-এ এসে তাঁরাও প্রেম নিবেদন বা বিয়ের প্রস্তাবের বিষয়টা প্রকাশ করেন ৷ রণবীর জানান যে কীভাবে তিনি এই গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তের জন্য মালদ্বীপকে বেছে নিয়েছিলেন ।

অভিনেতা বলেন, "আমরা ছুটি কাটাতে যাচ্ছিলাম এবং আমি ছুটিতে ওকে বিবাহ প্রস্তাব দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম । আমি আংটি নিয়ে গিয়েছিলাম ৷ তখন আমার পরিবার বলেছিল, তুমি কি ওঁকে বিবাহ প্রস্তাব দেবে ? আমি বলেছিলাম, হ্যাঁ । তাঁরা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তুমি কি তাঁর বাবা-মায়ের অনুমতি নিয়েছো ? আমার তখন অতো ম্যাচিওরিটি ছিল না । আমি বলেছিলাম, না, আমি দীপিকাকে বিয়ে করছি, তাই আমি ওকে জিজ্ঞাসা করব । আমি মালদ্বীপে গিয়ে ওকে বিয়ের প্রস্তাব দিই ৷"

মনোরম পরিবেশের বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি বলেন, "আমরা স্যান্ডব্যাঙ্ক অ্যাডভেঞ্চারে অংশ নিয়েছিলাম । একটি নৌকা আমাদেরকে সমুদ্রের মাঝখানে বালির একটি ছোট্ট দ্বীপে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেয় । নৌকাটি চলে যাওয়ার পর কেবল আমি আর ও ছিলাম । আমি ভাবছিলাম, এটাই সেই মুহূর্ত ৷ ওকে প্রপোজ করলাম ৷" এরপর 2018 সালে দুই পরিবার ও বন্ধু-পরিজনদের উপস্থিতিতে ইতালিতে চারহাত এক হয় তাঁদের ৷

ক্যাটরিনা কাইফ ও ভিকি কৌশল

গোপনীয়তা বজায় রেখে বিয়ে করেন ভিকি কৌশল এবং ক্যাটরিনা কাইফ ৷ রাজস্থানের সাওয়াই মাধোপুরের সিক্স সেন্সেস ফোর্ট বারোয়ারায় বসেছিল তাঁদের বিয়ে আসর । একটি অনুষ্ঠানে বিয়ের প্রস্তাব সম্পর্কে বলতে গিয়ে ভিকি বলেন, "সেটি হয়েছিল একেবারে শেষ মুহূর্তে । আমাকে সবাই সতর্ক করে দিয়েছিল যে যদি তুমি প্রেম নিবেদন না করো, তাহলে তোমাকে সারা জীবন এই বিষয়ে শুনতে হবে ৷ আমি বিয়ের একদিন আগে ক্যাটরিনাকে প্রপোজ করেছিলাম ।"

বিয়ের অনুষ্ঠানে অতিথিদের আগমনের মাঝেই ভিকি ক্যাটরিনার জন্য একটি বিশেষ নৈশভোজের আয়োজন করেছিলেন ৷ সেখানে তাঁকে প্রেম নিবেদন করেন তিনি ৷ খুবই অন্তরঙ্গ মুহূর্ত ছিল তাঁদের কাছে, যা তাঁরা সারাজীবন মনে রাখবেন ।

করিনা কাপুর ও সইফ আলি খান

ভালোবাসার শহর হিসেবে পরিচিত প্যারিসে ভ্রমণের সময় সইফ আলি খান প্রথমে করিনা কাপুরকে বিয়ের প্রস্তাব দেন । তবে, করিনা প্রথমে প্রস্তুত ছিলেন না । একটি সাক্ষাৎকারে তিনি তা প্রকাশ করেন ৷ করিনা বলেন, "আমার মনে হয় কোনও বারে আমাকে প্রপোজ করেছিল এবং তারপর আমি মনে হয় ওকে না বলেছিলাম । তারপর একই সময়ে যখন আমরা নটরডেম চার্চে ছিলাম ও আমাকে আবার প্রপোজ করে ৷ আমি এটা নিয়ে আর কিছু বলব না ।" যদিও জানা গিয়েছে, দুই দিন পর করিনা অবশেষে হ্যাঁ বলেন সইফকে এবং এখান থেকেই তাঁদের সম্পর্কের সূচনা হয় ।

অভিষেক বচ্চন ও ঐশ্বর্য রাই

অভিষেক বচ্চন এবং ঐশ্বর্য রাইয়ের প্রেমের গল্প বলিউডে বেশ চর্চিত ৷ অভিষেক দ্য অপরাহ উইনফ্রে শোতে তাঁর প্রেম নিবেদন নিয়ে বিস্তারিত জানান । তিনি বলেন, "নিউইয়র্কে যখন আমি একটি সিনেমার শুটিং করছিলাম, তখন আমি প্রায়শই আমার হোটেলের ঘরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে ভাবতাম যে, একদিন যদি আমি ওর (ঐশ্বর্য) সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হই, তাহলে খুব ভালো হয়, তাই না ?" । অভিষেক যখন ঐশ্বর্যকে প্রেম প্রস্তাব দেন, তখন সেই স্বপ্ন অবশেষে বাস্তবে পরিণত হয় ৷ যার ফলস্বরূপ বলিউডের সবচেয়ে বিখ্যাত বিবাহগুলির মধ্যে একটি ঘটে ।

প্রিয়াঙ্কা চোপড়া ও নিক জোনাস

প্রিয়াঙ্কা চোপড়া এবং নিক জোনাসের প্রেমের গল্পটি রূপকথার থেকে কম কিছু নয় । কয়েক মাস ধরে টেক্সটিং এবং ডেটিং করার পর নিক পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন । গায়ক লন্ডনের একটি দোকান থেকে নিজে খুঁজে আংটি কেনেন ৷ এরপর তিনি প্রিয়াঙ্কার জন্মদিন উদযাপনের নাম করে তাঁকে গ্রিসের ক্রিট দ্বীপে নিয়ে যান ।

জোনাস একটি ম্যাগাজিনে সাক্ষাৎকারে বলেন, "আমি হাঁটু গেড়ে বসলাম, এবং বললাম, তুমি কি আমাকে বিয়ে করে পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী পুরুষ করবে ?" তিনি আরও বলেন, "প্রিয়াঙ্কা বাকরুদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন ৷ প্রায় 45 সেকেন্ড সময় নিয়ে সে উত্তর দিয়েছিল । এরপর আমি বলি, তোমার কোনও আপত্তি না-থাকলে আমি এখনই তোমার আঙুলে এই আংটিটি পরিয়ে দিয়ে চাই ।" আর প্রিয়াঙ্কার সেই হ্যাঁ থেকেই তাঁদের নয়া জীবনের শুরু ৷ 2018 সালে ভারতে বিয়ে করেন তাঁরা ৷

