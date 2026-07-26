এক সপ্তাহ আগেই জামিনে মুক্ত, সোশালে ফের সক্রিয় স্বরূপ

এক সপ্তাহ আগেই জামিনে মুক্ত, সোশালে ফের সক্রিয় স্বরূপ
জামিনে মুক্ত হয়ে আগের মতোই উলটোরথ, মহানায়ক উত্তম কুমারের প্রয়াণ বার্ষিকী থেকে কার্গিল দিবসে বার্তা দিয়েছেন সোশাল মিডিয়ায় ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 26, 2026 at 4:07 PM IST
কলকাতা, 26 জুলাই: জামিনে মুক্ত প্রাক্তন ফেডারেশন সভাপতি স্বরূপ বিশ্বাস । সূত্রের খবর, এক সপ্তাহ আগেই জামিনে মুক্ত হয়েছেন তিনি । তবে, ঘরে ফিরে ইন্ডাস্ট্রির কারও সঙ্গেই তিনি যোগাযোগ করেননি বলে জানা গিয়েছে ।
বরাবরই সমাজ মাধ্যমে সক্রিয় থাকতে দেখা গিয়েছে স্বরূপকে । যে কোনও উৎসব অনুষ্ঠান থেকে শুরু করে বিশেষ ব্যক্তির জন্ম বা প্রয়াণ দিবস, সোশাল মিডিয়ায় তাঁর পোস্ট ছিল নিশ্চিত । এহেন স্বরূপ গ্রেফতার হওয়ার আগে শেষ পোস্ট করেন 3 জুন । মাঝখানে অনেকটা সময় তাঁর কেটে গিয়েছে সংশোধনাগারে ।
এরপর গত দু'দিন ধরে ফের সামাজিক মাধ্যমে সক্রিয় তিনি । উলটোরথ, মহানায়ক উত্তম কুমারের প্রয়াণ বার্ষিকী থেকে কার্গিল দিবসে ফের সামাজিক মাধ্যমে বার্তা দিয়েছেন তিনি ।
বিশ্বস্ত সূত্রে খবর, 18 জুলাই জামিনে মুক্তি পেয়েছেন স্বরূপ । শুধু তাই নয়, এক সপ্তাহ আগে তাঁকে নাকি টেকনিশিয়ান স্টুডিয়োর সামনে দিয়ে গাড়িতে চেপে যেতেও দেখেছেন ইন্ডাস্ট্রির অনেকে । তবে, জামিনে মুক্ত হওয়ার পর এখনও টলিউডের কারও সঙ্গেই যোগাযোগ করেননি তিনি ।
ফেডারেশনের প্রাক্তন সভাপতির বিরুদ্ধে তোলাবাজি, হুমকি, আর্থিক তছরুপ, অনৈতিক আচরণ-সহ বহু বিষয় নিয়ে নানা সময়ে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন কলাকুশলীরা । বিগত তৃণমূল সরকারের আমলে 'ব্যান' সংস্কৃতি চালু করার নেপথ্য নায়ক ছিলেন তিনি । তবে, পালাবদলের পর এক মহিলা রূপসজ্জাশিল্পীর আনা অশ্লীলতার অভিযোগে তাঁকে গ্রেফতার করে পুলিশ । প্রায় এক মাস সংশোধনাগারে কাটানোর পর তিনি জামিন পেয়েছেন বলে খবর ।
রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের প্রভাব পড়ে টলি ইন্ডাস্ট্রিতেও । ফেডারেশন-সহ ইমপা এবং টলিউডের একাধিক সংগঠনের সভাপতি পদে বদল আনতে তৎপর হয় টলিউডের একাংশ । এই পরিস্থিতিতে নিজে থেকেই ফেডারেশনের সভাপতির পদ থেকে সরে যান স্বরূপ। সেই সময় সংবাদমাধ্যমকে তিনি স্পষ্ট জানান, 2025 সালের শেষে তাঁর সভাপতিত্বের মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছিল । নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন সভাপতি বেছে নেবে সংগঠন ।
টলিউডের অন্দরে আবার জল্পনা, তা হলে কি সংগঠনের দায়িত্বে ফিরবেন স্বরূপ ? ফের ভোট হলে তিনিও কি লড়বেন? আপাতত প্রশ্নই সম্বল ।