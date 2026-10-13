বিগ বসের ঘর থেকে মানসিকভাবে আরও শক্তিশালী হয়ে ফিরলাম: দীপেন্দু বিশ্বাস

বিগ বসের ঘর থেকে মানসিকভাবে আরও শক্তিশালী হয়ে ফিরলাম: দীপেন্দু বিশ্বাস
Dipendu Biswas on Bigg Boss Bangla:40 দিনে অনেক কিছু শিখেছেন, কেমন ছিল বিগ বস বাংলার জার্নি, শোনালেন ভারতীয় অবসরপ্রাপ্ত পেশাদার ফুটবলার ৷ শুনলেন নবনীতা দত্তগুপ্ত৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 13, 2026 at 3:24 PM IST
কলকাতা, 13 অক্টোবর: জনতার ভোটে টানা 40 দিন বিগ বসের ঘরে টিকে থেকেও মিড উইক এভিকশনে বিদায় নিতে হয়েছে প্রতিদ্বন্দ্বীদের ভোটে। তবে তাতে কোনও আক্ষেপ নেই। খেলার মাঠের মানুষ, তাই হার-জিতকে খেলারই অঙ্গ বলে মনে করেন দীপেন্দু বিশ্বাস। মেয়ের আবদারেই বিগ বসের ঘরে পা রাখা দীপেন্দু জানালেন, এই 40 দিনে অনেক কিছু শিখেছেন, মানসিকভাবে আরও শক্তিশালী হয়েছেন, এমনকী নিজেকে ফিটও করে তুলেছেন। মুম্বই থেকে কলকাতায় ফিরেই যুবভারতীতে শিল্ড কাপের ডার্বি দেখতে হাজির হয়েছিলেন তিনি। বিগ বসের ঘরের অভিজ্ঞতা থেকে শুরু করে ফুটবল, পরিবার ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা-সবকিছু নিয়েই খোলামেলা আড্ডায় মাতলেন বসিরহাটের ভূমিপুত্র।
বাংলার ফুটবলপ্রেমীদের কাছে দীপেন্দু বিশ্বাস এক পরিচিত নাম। বাংলার তিন প্রধানের জার্সিতে দাপিয়ে ফুটবল খেলা থেকে শুরু করে জাতীয় দলের অধিনায়কত্ব-মাঠে তাঁর দীর্ঘ অভিজ্ঞতা। ঠান্ডা মাথা, সংযত আচরণ এবং ব্যক্তিত্বই তাঁর পরিচিতি। সেই দীপেন্দুকে যখন 'বিগ বস বাংলা'র ঘরে দেখা গেল, স্বাভাবিকভাবেই চমকে উঠেছিলেন অনেকে। খেলার মাঠের সঙ্গে সম্পূর্ণ আলাদা এক পরিবেশে টানা 40 দিন কাটিয়েছেন তিনি। কিন্তু ৭ অক্টোবরের মিড উইক এভিকশনে জনতার ভোটে নয়, ঘরের অন্যান্য সদস্যদের ভোটে শেষ হয় তাঁর বিগ বসের সফর। বিদায়ের সময়েও অবশ্য মেজাজ হারাননি তিনি। বরং হাসিমুখেই বেরিয়ে এসেছেন সেই ঘর থেকে।
ইটিভি ভারত: ফুটবলের মাঠ থেকে একেবারে অন্য রকম একটা পরিসরে 40 দিন কাটিয়ে এলেন। কেমন ছিল অভিজ্ঞতা?
দীপেন্দু বিশ্বাস: খুব ভালো। অনেক কিছু শিখেছি। মানসিকভাবে আরও শক্তিশালী হয়েছি। টানা 40 দিন ফোন, ঘড়ি-কিছুই ছিল না সঙ্গে। বাইরের জগতের সঙ্গে কোনও যোগাযোগ ছিল না। এভাবেও মানুষ দিন কাটাতে পারে, সেটা শিখে এলাম। ঘরে গান শুনে বুঝতাম সকাল হয়েছে। আবার ঘরের আলো ধীরে ধীরে নিভে গেলে বুঝতাম রাত নামছে। যেদিন ঢুকেছিলাম, সেদিন থেকেই তারিখ গুনে হিসেব রাখতাম। ব্রাজিলের ম্যাচটার কথাও মাথায় ছিল। দাদাই (সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়) আমাকে ব্রাজিলের ম্যাচের কথা বলেছিলেন। ওঁর কাছ থেকেই জানতে পেরেছিলাম, ব্রাজিল ভালো খেলেছে।
ইটিভি ভারত: বিগ বসের ঘরে গিয়ে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে কি নতুন করে চিনলেন?
দীপেন্দু বিশ্বাস: দাদা নিঃসন্দেহে ভাল সঞ্চালক। এটা অবশ্য নতুন করে বলার কিছু নেই। তাঁকে বহুদিন ধরে চিনি। আমার সঙ্গে ফুটবল নিয়েও কথা হয়েছে। তবে, ঘর থেকে বেরনোর সময় দাদার সঙ্গে দেখা হয়নি। আমি তো হঠাৎই বেরিয়ে এসেছি।
ইটিভি ভারত: যাঁদের সঙ্গে এতগুলো দিন কাটালেন, তাঁদের মধ্যে কারও সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছে?
দীপেন্দু বিশ্বাস: ওখানে সবাই জিততে গিয়েছে। যেহেতু খেলাটা ব্যক্তিগত, তাই সেখানে বন্ধুত্ব তৈরি হওয়া কঠিন। প্রত্যেকেই জিততে চায়। তবে যাঁদের আগে থেকে চিনতাম, তাঁদের মধ্যে দুর্নিবার একজন। ও বারাসতের ছেলে, আমি বসিরহাটের। ওর সঙ্গে ইস্টবেঙ্গল নিয়ে অনেক কথা হয়েছে। আগেও ফোনে কথা হলে খেলা নিয়েই আলোচনা করতাম। অনিন্দ্য যতদিন ছিল, ওর সঙ্গেও ফুটবল নিয়ে কথা হয়েছে। আমরা একসঙ্গে কমেন্ট্রিও করেছি। তাই আগে থেকেই পরিচয় ছিল।
আমাদের কথা বলতে দেখে অনেকে হয়তো ভাবত, বিগ বসের ঘরের নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করছি। কিন্তু তা নয়। ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান, মহামেডান-এই সব নিয়েই আমাদের আলোচনা হত। এর বাইরে বিশেষ কিছু নয়।
আর মনামী বসিরহাটের মেয়ে। আমাদের স্কুলের এক শিক্ষকের মেয়ে। সেই স্যারকে খুব শ্রদ্ধা করতাম। ছোট থেকেই মনামীকে চিনি। ও যখন ক্যাপ্টেন হওয়ার জন্য দাঁড়িয়েছিল, আমি ওকে ভোটও দিয়েছিলাম। তখন হয়নি, হয়তো এখন হবে।
ইটিভি ভারত: ঘরের কাউকে কি 'খতরনাগ' প্রতিদ্বন্দ্বী বলে মনে হয়েছে?
দীপেন্দু বিশ্বাস: না, কাউকেই তেমন মনে হয়নি। কেউ কেউ অকারণে রাগ করত, চিৎকার করত, ঝগড়া করত। কিন্তু আমি সেসবের মধ্যে থাকতাম না। চুপচাপ দেখতাম। কেউ কোনও বিষয়ে পরামর্শ চাইলে নিজের মতো করে ভালো পরামর্শ দেওয়ার চেষ্টা করতাম।
ইটিভি ভারত: বিগ বসের ঘরে আপনার ব্যক্তিত্বই ছিল আপনার ইউএসপি। জনতার ভোটে টানা 40 দিন টিকে থাকার পর সপ্তাহের মাঝেই হঠাৎ বিদায়। রাগ বা আক্ষেপ হয়নি?
দীপেন্দু বিশ্বাস: দেখুন, আমরা খেলার মাঠের মানুষ। সবসময় জিততে চাই। একইসঙ্গে একবার হারলেই ভেঙে পড়ি না। এটাও একটা খেলা। হার-জিত থাকবে, সেটা জেনেই গিয়েছিলাম। জানতাম, এখানে জনতার ভোটই শেষ কথা বলবে। আমি ভাগ্যবান যে দর্শক তাঁদের ভোটের মাধ্যমে আমাকে এত দিন ঘরে রেখেছিলেন। অবাক লেগেছে একটাই বিষয়-জনতার ভোট আমাকে বেরোতে দেয়নি, অথচ অন্য প্রতিযোগীদের ভোটে আমাকে বেরিয়ে আসতে হল। তবে আমি হাসতে হাসতেই বেরিয়েছি। সবাইকে বলেছি, তোমরা ভাল থেকো। কোনও রাগ বা আক্ষেপ নেই। বরং অনেক কিছু শিখে ফিরেছি। এই কয়েক দিনে নিজেকে অনেকটা ফিটও করে নিয়েছি। সময়মতো স্বাস্থ্যকর খাবার খেয়েছি, শরীরচর্চা করার সুযোগ পেয়েছি। বাড়িতে থাকলে তেল-মশলাযুক্ত খাবার বেশি খাওয়া হয়ে যায়। ওখানে নিয়ম মেনে চলতে পেরেছি।
ইটিভি ভারত: ঘরের কাউকে মিস করছেন?
দীপেন্দু বিশ্বাস: আসলে ঘরটাকেই মিস করছি। কাল টেলিকাস্ট দেখছিলাম। মনে হচ্ছিল, দু'দিন আগেও তো ওই ঘরেই ছিলাম আমি।
ইটিভি ভারত: এত দিন পর মাঠে ফিরছেন?
দীপেন্দু বিশ্বাস: না, এখন তো মাঠ বন্ধ।
ইটিভি ভারত: নতুন সরকার আসার পর বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি ও খেলার জগতের উন্নয়নে নানা উদ্যোগের কথা শোনা যাচ্ছে। কীভাবে দেখছেন বিষয়টা?
দীপেন্দু বিশ্বাস: টলিপাড়া থেকে শুরু করে খেলার জগৎ-সব ক্ষেত্রেই উন্নতি হলে আমি খুশি হব। সবকিছুরই উন্নতি হওয়া দরকার।
ইটিভি ভারত: নতুন সরকার আসার পর প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথা হয়েছে?
দীপেন্দু বিশ্বাস: না, কথা হয়নি। আশা করি, আগামী দিনে সব ভালোই হবে। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার একসঙ্গে কাজ করলে এই রাজ্যেরও ভাল হবে।
ইটিভি ভারত: রাজনৈতিক দলবদলের কোনও পরিকল্পনা রয়েছে?
দীপেন্দু বিশ্বাস: না, না। এখন সেই ভাবনা নেই। সবে বিগ বস থেকে ফিরলাম। আগে পুজোটা ভাল করে কাটাই। আমি ফিরে আসায় মেয়ে ও বউ খুব খুশি। বাবা বসিরহাটে থাকেন। কলকাতা আর বসিরহাট-দু'জায়গাই সামলাতে হয় আমাকে। এই 40 দিন আমার দুই বাড়ি সামলেছেন দুই জায়গার বন্ধুরা। পুজোর সময় আমি বসিরহাটে চলে যাই। সেখানেই পুজো কাটাই।
ইটিভি ভারত: আপনাকে নিয়ে যে সিনেমাটি আসার কথা, তার কী খবর?
দীপেন্দু বিশ্বাস: পরিচালকের সঙ্গে এখনও কথা হয়নি। আশা করছি, আগামী দু'-এক দিনের মধ্যে জানতে পারব ছবিটি কবে মুক্তি পাবে।
বিগ বসের ঘরে 40 দিনের সফর শেষ হলেও দীপেন্দুর কাছে এই অভিজ্ঞতা শুধুই একটি রিয়্যালিটি শোয়ের অধ্যায় নয়। নতুন পরিবেশে নিজেকে চেনা, মানসিকভাবে আরও দৃঢ় হওয়া এবং প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও নিজের ব্যক্তিত্ব বজায় রাখা—এই শিক্ষাগুলিই সঙ্গে নিয়ে ফিরেছেন তিনি। ফুটবল মাঠের মতোই জীবনেও হার-জিতকে সহজভাবে গ্রহণ করাই তাঁর মন্ত্র। আর আপাতত তাঁর লক্ষ্য, পরিবারের সঙ্গে পুজোর আনন্দে মেতে ওঠা।