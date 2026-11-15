প্রকাশ্যে ট্রেলার ! আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে সাফল্যের পর বড়পর্দায় মাশরুম
এক নির্জন পাহাড়ি অতিথিশালায় মধুচন্দ্রিমার সময় রহস্যজনকভাবে খুন হন মনোবিদ পলাশ । এই অস্বাভাবিক মৃত্যুকে কেন্দ্র করেই ক্রমশ জটিল হয়ে ওঠে ছবির কাহিনি ।
Published : November 15, 2026 at 5:07 PM IST
কলকাতা, 15 নভেম্বর: আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে একাধিক সম্মান ও পুরস্কার অর্জনের পর এবার বড়পর্দায় মুক্তির অপেক্ষায় মনস্তাত্ত্বিক থ্রিলার ‘মাশরুম’ । সম্প্রতি আনুষ্ঠানিক ট্রেলার প্রকাশ্যে আনেন পরিচালক ও চিত্রনাট্যকার শমীক রায়চৌধুরী । আগামী 4 ডিসেম্বর প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেতে চলেছে এই ছবি। পিনরিন ফিল্ম প্রোডাকশনের প্রযোজনায় এবং হোয়াইট হোল ক্রিয়েশনসের সহযোগিতায় তৈরি হয়েছে ‘মাশরুম’।
এক নির্জন পাহাড়ি অতিথিশালা । সেখানেই রহস্যজনকভাবে খুন মনোবিদ পলাশ । ঘটনাটি ঘটে তার মধুচন্দ্রিমার সময় । এই অস্বাভাবিক মৃত্যুকে কেন্দ্র করেই ক্রমশ জটিল হয়ে ওঠে ছবির কাহিনি । তদন্তের দায়িত্বে অভিজ্ঞ পুলিশ আধিকারিক বিনোদ রঞ্জন মুখোপাধ্যায় । আপাতদৃষ্টিতে সাধারণ একটি খুনের ঘটনা মনে হলেও তদন্ত যত এগোয়, ততই সামনে আসতে থাকে একের পর এক গোপন তথ্য, নিষিদ্ধ সম্পর্ক এবং অপ্রত্যাশিত সব রহস্য । কে অপরাধী, কে সাক্ষী আর কে-ই বা প্রকৃত শিকার, সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেই এগোবে ছবির গল্প ।
এই ছবির হাত ধরেই প্রথমবার পূর্ণদৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্রে অভিনয় করছেন পরিচালক শমীক রায়চৌধুরী । ছবিতে পলাশের চরিত্রে অভিনয়ের পাশাপাশি চিত্রনাট্য ও পরিচালনার দায়িত্বও সামলেছেন তিনি । চলচ্চিত্র নির্মাতা, লেখক এবং ভিজ্যুয়াল এফেক্টস শিল্পী হিসেবে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কাজের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর । ‘লাইফ অফ পাই’, ‘নাইট অ্যাট দ্য মিউজিয়াম: ব্যাটল অফ দ্য স্মিথসোনিয়ান’, ‘দ্য মামি: টুম্ব অফ দ্য ড্রাগন এম্পেরর’ এবং ‘অ্যালভিন অ্যান্ড দ্য চিপমাঙ্কস: চিপরেকড’-এর মতো আন্তর্জাতিক প্রযোজনায় কাজ করেছেন শমীক ।
সেই অভিজ্ঞতাকেই কাজে লাগিয়েছেন ‘মাশরুম’-এর ভিজ্যুয়াল উপস্থাপনায় । ছবিতে বিনোদ রঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের চরিত্রে রয়েছেন সনৎ চট্টোপাধ্যায় । নববধূ প্রত্যূষার ভূমিকায় দেখা যাবে শ্রেয়া ভট্টাচার্যকে । পাহাড়ি অতিথিশালার রহস্যময় মালকিন যামিনী বর্মণের চরিত্রে অভিনয় করেছেন পুনম গুরুং । পাশাপাশি ইন্সপেক্টর অমলজ্যোতি অধিকারীর ভূমিকায় রয়েছেন তথাগত মুখোপাধ্যায় ।
মুক্তির আগেই একাধিক দেশি-বিদেশি চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত হয়েছে ‘মাশরুম’। নিউ ইয়র্ক ইন্ডিয়ান ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল, মিলান গোল্ড অ্যাওয়ার্ডস, নিউ ইয়র্ক ইন্ডিপেন্ডেন্ট সিনেমা অ্যাওয়ার্ডস, বার্লিন ইন্ডি ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল, সুইডিশ ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল, জয়সলমের ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল, ইন্দো-ফ্রেঞ্চ ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল, দ্রুক ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল এবং ফোর্থ ডাইমেনশন ইন্ডিপেন্ডেন্ট ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল-সহ একাধিক আন্তর্জাতিক মঞ্চে স্বীকৃতি পেয়েছে ছবিটি ।
বিভিন্ন চলচ্চিত্র উৎসবে সেরা ছবি, সেরা ফিচার ফিল্ম, সেরা থ্রিলার, সেরা অভিনেতা, সেরা অভিনেত্রী, সেরা প্রযোজক, সেরা চিত্রগ্রহণ, সেরা সম্পাদনা এবং সেরা চিত্রনাট্য-সহ একাধিক বিভাগে পুরস্কৃত হয়েছে ‘মাশরুম’। এবার সেই আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির পর দেশীয় দর্শকের সামনে ছবিটি নিয়ে আসতে চলেছেন নির্মাতারা ।
ছবির প্রেক্ষাপট সম্পর্কে পরিচালক শমীক রায়চৌধুরী জানিয়েছেন, আপাতদৃষ্টিতে মনোরম একটি পরিবেশ কীভাবে মানুষের মনের গভীরে লুকিয়ে থাকা সত্য ও জটিলতাকে সামনে নিয়ে আসতে পারে, সেই বিষয়টিই ছবিতে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন তিনি । গতানুগতিক খুনের রহস্যের বাইরে গিয়ে দর্শককে ধীরে ধীরে এক দমবন্ধ করা পরিবেশে নিয়ে যাবে ‘মাশরুম’ । যেখানে স্মৃতি, পরিচয়, উপলব্ধি এবং বাস্তবতার মধ্যেকার সূক্ষ্ম সম্পর্কই হয়ে উঠবে গল্পের অন্যতম আকর্ষণ ।
বাংলা, নেপালি ও হিন্দি—তিনটি ভাষায় তৈরি হয়েছে 84 মিনিটের এই ছবি । থাকছে ইংরেজি সাবটাইটেলও । প্রেক্ষাগৃহে মুক্তির আগেই জিওহটস্টারের সঙ্গে ওটিটি চুক্তিও সম্পন্ন হয়েছে ছবিটির । ফলে বড়পর্দার পাশাপাশি পরবর্তী সময়ে ওটিটি প্ল্যাটফর্মেও দর্শকের কাছে পৌঁছবে ‘মাশরুম’ । আগামী 4 ডিসেম্বর ছবিটি কতটা সাড়া ফেলে, এখন সেটাই দেখার ।
'এক বিহারি সব পে ভারী' ! সলমন খানের 'মাত্রুভূমি' ট্রেলার দেখে কী বলছে নেটপাড়া ?