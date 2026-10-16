'থাকিলে ডোবা খানা' গাওয়ার চেষ্টা কখনও করব না ! দুর্গাপুজোর আবহে গানে-গল্পে একান্তে শিমলী বসু

'থাকিলে ডোবা খানা' গাওয়ার চেষ্টা কখনও করব না ! দুর্গাপুজোর আবহে গানে-গল্পে একান্তে শিমলী বসু
Interview of Singer Shimlli Basu:ছোটবেলায় পুজোয় বাবা ব্যস্ত থাকলে অভিমান করতেন ৷ এখন দুর্গা পুজো কেমন কাটে স্বপন বসু কন্যা শিমলীর ? শুনলেন পারমিতা কামিলা৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 16, 2026 at 10:07 AM IST|
Updated : October 16, 2026 at 10:28 AM IST
হায়দরাবাদ, 16 অক্টোবর: বাবা, কিংবদন্তিতুল্য এবং প্রখ্যাত বাঙালি লোকসঙ্গীত শিল্পী, সুরকার ও লোকসংস্কৃতি গবেষক। গত চার দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি বাংলার চিরাচরিত লোকগানকে নিজস্ব ধারায় সাধারণ মানুষ এবং নতুন প্রজন্মের কাছে জনপ্রিয় করে তুলেছেন। মা-ও রবীন্দ্রসঙ্গীত ও লোকসঙ্গীত শিল্পী ৷ বাবা স্বপন বসু ও মা সোহিনী বসুর কাছ থেকে পাওয়া লোকগানের সেই ঐতিহ্য গর্বের সঙ্গে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন মেয়ে তথা অভিনেত্রী, সঙ্গীতশিল্পী এবং থিয়েটার ব্যক্তিত্ব শিমলী বসু।
শিমলী কর্মসূত্রে থাকেন মুম্বইতে ৷ হিন্দুস্তানি শাস্ত্রীয় সঙ্গীত, বাংলা লোকগান এবং জ্যাজ শৈলীতে বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত। 2021 সালে ভাবনা রেকর্ডস থেকে তাঁর বাংলা লোকগানের একক অ্যালবাম 'কাঁচা সোনা' (Kancha Sona) শ্রোতা দরবারে বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। বাংলার বাইরে শিমলীর কেমন কাটে দুর্গা পুজো ? জীবনে প্রেম এসেছে ? শিল্পী শিমলীর সঙ্গে গানে-গল্পে আড্ডায় জমে উঠল 'তারকাদের পুজো' ৷
মুম্বইয়ের ঐতিহ্যবাহী থিয়েটার স্কুল 'দ্য ড্রামা স্কুল মুম্বাই' (DSM) থেকে নাট্যকলার প্রশিক্ষণ নিয়েছেন শিমলী। মুম্বই থিয়েটার সার্কিটে তিনি বেশ সক্রিয় ৷ পাশাপাশি, পৃথ্বী থিয়েটারে 'ডেড পোয়েটস সোসাইটি'-সহ বেশ কিছু নাট্য প্রযোজনায় অভিনয়ও করেছেন। তবে, পুজো আসলে, কাজ থেকে একটু বিরতি নেন শিল্পী ৷ বিশেষ করে অষ্টমীর দিন ৷ কেন ? শিমলী বলেন, "আমি কাজের জায়গায় সকলকে বলে রাখি এই দিন ফার্স্ট হাফ-এ আমাকে পাবে না ৷ আমি অঞ্জলি দেব, ভোগ খাব ৷ এই নিয়মের কখনও পরিবর্তন হয় না ৷" ছোটবেলার পুজোকে মিস করলেও, এখন পুজো আসলেই শো-রিহার্সাল নিয়ে ব্যস্ত থাকেন শিমলী ৷ গান বা থিয়েটারের জন্য এই পুজোয় কখনও কখনও যেতে হয় বিদেশেও ৷
সম্প্রতি, প্রখ্যাত ভারতীয় থিয়েটার পরিচালক ও নাট্যকার পূর্বা নরেশের লেখা ও পরিচালনায় হিন্দি মিউজিক্যাল নাটক 'চাঁদনি রাতিন' (Chandni Raatein)-তে অভিনয় করেছেন শিমলী ৷ টি মূলত বিখ্যাত রুশ লেখক ফিওদর দস্তয়েভস্কির ১৮৪৮ সালের ক্ল্যাসিক ট্রাজিক-রোমান্টিক উপন্যাস 'হোয়াইট নাইটস' (White Nights)-এর একটি আধুনিক ভারতীয় নাট্যরূপ বা থিয়েটার অভিযোজন।
এই নাটকে শিমলী একাধারে অভিনয় ও সঙ্গীত-দুই মাধ্যমেই তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। । ভারতের অত্যন্ত সম্মানজনক থিয়েটার পুরস্কার 'মহিন্দ্রা এক্সেলেন্স ইন থিয়েটার অ্যাওয়ার্ডস' (META 2026)-এ তিনি এই নাটকের জন্য 'সেরা পার্শ্ব অভিনেত্রী' (Best Actor in a Supporting Role - Female) হিসেবে মনোনীতও হন।
ছোটবেলায় বাবার কোন গান বেশি ভালো লাগত ? এই প্রশ্নের উত্তরে শিমলীর জবাব, "আমার দুঃখের গান বেশি ভালো লাগে ৷ বাবার 'এত রাইতে কেনে ডাক দিলি প্রাণ' গানটা আমার ভীষণ পছন্দের ৷" এরপর গানটি দু-কলিও শোনান সঙ্গীতশিল্পী ৷ অভিনেত্রীর কথায়, বাবার কখনও সুরেলা কণ্ঠ টানেনি ৷ সাধারণ মানুষের কণ্ঠ, তাঁদের গল্প, অনুভব, লোকগান বাবাকে আকৃষ্ট করত ৷
লোকশিল্পী স্বপন বসুর 'থাকিলে ডোবা খানা' বা 'বলো কী নন্দলাল' অত্যন্ত জনপ্রিয় গান ৷ সেই গান প্রসঙ্গে শিমলী জানান, এই গান মজার লাগলেও তিনি গাইতে পছন্দ করেন না ৷ কারণ হিসাবে জানান, এই গান শুধুমাত্র বাবা-শিল্পী স্বপন বসুর গলাতেই মানায় ৷ এই গানের সঙ্গে জাস্টিস তিনিই একমাত্র করতে পারেন ৷ ফলে, মেয়ে তথা শিল্পী হিসাবে সেই গান গাওয়ার চেষ্টা কোনওদিনও করবেন না বলে জানান শিমলী ৷
দুর্গা পুজো আর প্রেম যেন একে অপরের পরিপূরক ৷ এই সময়ে বাতাসেও যেন মোহ লাগা প্রেমের আভা জড়িয়ে থাকে ৷ এমন এক মুহূর্তে প্রেম করছেন শিমলী বসু ? খুঁজে পেয়েছেন মনের মানুষকে ? কবে বিয়ে করতে চান ? এই প্রশ্নের কী জবাব দিলেন শিল্পী শিমলী, তা জানতে হলে সাক্ষাৎকারের ভিডিয়ো দেখতে হবে শেষপর্যন্ত ৷ সঙ্গে উপরি পাওনা, শিমলীর খোলা গোলায় মন পাগল করা লোকগান ৷