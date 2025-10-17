ETV Bharat / entertainment

আসছে ভিন্ন স্বাদের গা ছমছমে মাইক্রো সিরিজ, কবে-কোথায় দেখবেন ?

জনপ্রিয় পরিচালক-প্রযোজক একতা কাপুরকে মাইক্রো ড্রামা নিয়ে হাজির হতে দেখা গিয়েছে ৷ তবে, বাংলায় এই প্রথম। কবে-কোথায় দেখা যাবে এই মাইক্রো সিরিজ ?

আসছে দুটি নতুন স্বাদের গা ছমছমে মাইক্রো সিরিজ (Special Arrangement)
October 17, 2025

কলকাতা, 17 অক্টোবর: স্টারফিলিক্স ওটিটি অ্যাপে আসছে দুটি মাইক্রো সিরিজ। আঞ্চলিক ও জাতীয় গল্পের সেতুবন্ধনে মোজোটেল ও স্টারফেলিক্স নিয়েছে এই নতুন উদ্যোগ। উল্লেখ্য, এর আগে একতা কাপুরকেও এহেন মাইক্রো ড্রামা নিয়ে হাজির হতে দেখা গিয়েছে ৷ তবে, বাংলায় এই প্রথম। 'ফ্লোর লেফট' এবং 'দ্য লাস্ট নক' এই দুই নামের মাইক্রো সিরিজ 20 অক্টোবর আসছে দর্শকের দরবারে।

'ফ্লোর লেফট'-এর দিকে তাকালে দেখা যায় একজন মহিলা ফ্ল্যাট ভাড়া নিতে চায়। তার উদ্দেশ্যটা অন্যরকম। সে এটা দেখতে চায় যে তার আগে থেকেই সেই ফ্ল্যাটে কেউ আছে। কিন্তু তাকে দেখা যাচ্ছে না। এখানে অভিনয় করতে দেখা যাবে বৈশাখী দাম এবং কর্ণা চক্রবর্তীকে। অন্যদিকে 'দ্য লাস্ট নক' নামক ড্রামাতেও আছে বেশ একটা গা ছমছমে ব্যাপার। নিশা নামের একজন ফ্রিলান্স ইলাস্ট্রেটর অন্ধকারের মধ্যে নিজের দরজায় কেউ নক করছে শুনতে পায়। কিন্তু দেখা যায় যে কেউই নেই ওই চৌহদ্দিতে। সে ভয় পায়। কেউ তার কানের কাছে যেন ফিসফিস করে কিছু বলে চলে যায়? তারপর? জানতে হলে দেখতে হবে গল্প দুটি।

এহেসাস কাঞ্জিলাল (সিইও ও সহ-প্রতিষ্ঠাতা, মজোটেল এন্টারটেইনমেন্টস অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন) বলেন, "সিনেমা এমন এক ভাষা যা সীমান্ত ছাড়িয়ে মানুষকে একত্র করতে সক্ষম। আর ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম সেই গল্পগুলোকে আরও দূর পর্যন্ত পৌঁছে দিতে সাহায্য করেছে।" তিনি আরও বলেন, "এই সহযোগিতার মাধ্যমে দর্শকরা উপভোগ করবেন নানা ধারার কনটেন্ট ড্রামা, রোমান্স, থ্রিলার, পরীক্ষামূলক সিনেমা, ডকুমেন্টারি এবং ওয়েব সিরিজ-সহ আরও অনেক কিছু। আমরা আঞ্চলিক গল্প, কণ্ঠ, জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গি ও সাংস্কৃতিক গল্প একই ছাতার নিচে আনতে চাই।"

সুমনা কাঞ্জিলাল (প্রযোজক ও প্রতিষ্ঠাতা, মজোটেল এন্টারটেইনমেন্টস অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন) বলেন, “মোজোটেলে আমাদের লক্ষ্য সবসময় এমন কনটেন্টকে সামনে আনা যা হৃদয় থেকে কথা বলে। স্টারফেলিক্সের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আমরা ভারতের সাংস্কৃতিক ঐশ্বর্যকে আরও জোড়ালোভাবে তুলে ধরতে পারব এবং সেই সঙ্গে নতুন প্রজন্মের দর্শকদের কাছে অর্থবহ সিনেমা পৌঁছে দিতে পারব।”

নিজের মত প্রকাশ করে মহারাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠিত প্রযোজক হারিস খান (স্টারফেলিক্স ওটিটি), বলেন, “আমরা বিশ্বাস করি ভারতের আসল শক্তি তার সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যে। মোজোটেলের সঙ্গে হাত মেলানোর মাধ্যমে আমরা নিশ্চিত করছি যে বাংলা, উত্তর-পূর্ব, ভারতের হৃদভূমি ও অন্যান্য অঞ্চলের গল্পগুলোও মূলধারার কনটেন্টের সঙ্গে সমান মর্যাদায় দর্শকের কাছে পৌঁছাবে। এই যাত্রা হল ভারতের 'ইউনিটি ইন ডাইভার্সিটি‘-কে উদযাপন করা, যেখানে প্রতিভা ও গল্প এক মঞ্চে মিলবে।”

