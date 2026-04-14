1লা বৈশাখে বেঁধে বেঁধে থাক পরিবার, সঙ্গী হোক মন ভালো করা এই 5 সিনেমা
নববর্ষের আবহে পরিবারকে সঙ্গে নিয়ে দেখে নিতে পারেন এই সিনেমা ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 14, 2026 at 12:48 PM IST
হায়দরাবাদ, 14 এপ্রিল: পয়লা বৈশাখ মানেই নতুন করে শুরু করার ইচ্ছা ৷ পুরনোকে বিদায় জানিয়ে নতুন প্রভাতের আলোকে গায়ে মেখে আনন্দ উৎসবের দিনে মেতে ওঠা ৷ পরিবারের সঙ্গে আড্ডা-খাওয়াদাওয়ার পাশাপাশি বিশেষ দিনে বাড়িতে থাকলে উৎসবের উদযাপনে নিখুঁত সঙ্গী হতে পারে হৃদয়স্পর্শী এই পাঁচটা বাংলা সিনেমা ৷ পারিবারিক আবহের এই পাঁচটি বাংলা সিনেমা জীবনের সেই সুখ-দুঃখের মিলিত সৌন্দর্যকে নিপুণভাবে তুলে ধরে, যা এমন একটি দিনের জন্য যথার্থ ৷
একান্নবর্তী (Ekannoborti 2021 )
মৈনাক ভৌমিক পরিচালিত এই সিনেমা মুক্তি পায় 2021 সালের নভেম্বরে ৷ অপরাজিতা আঢ্য, সৌরাসেনী মৈত্র অনন্যা সেন অভিনীত সিনেমার প্রেক্ষাপটে ঘোরে চার মহিলার জীবন ৷ 'একান্নবর্তী' সিনেমায় ধরা পড়েছে বাঙালি পরিবারের দুর্গাপূজার উৎসবমুখর আবহ। মৈনাকের এই সিনেমা পরিবারের সদস্যদের জীবনপ্রবাহকে অনুসরণ করে ৷ পুজো উপলক্ষ্যে যারা আবার একত্রিত হয়েছে ৷
উৎসবের আনন্দঘন দিন হঠাৎই 'মধুর-তিক্ত' অভিজ্ঞতায় রূপ নেয় ৷ সামনে মনের গভীরে লুকিয়ে থাকা নিরাপত্তাহীনতা, আর্থিক সংকট, আত্মসম্মানজনিত সমস্যা। আবেগ-উচ্ছ্বাসের এক রোলার-কোস্টারের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলা এই সিনেমার কাহিনি শেষমেশ এক ইতিবাচক ও আশাব্যঞ্জক পরিণতির দিকে নিয়ে যায় ৷ যেখানে জীবনের ঝড়-ঝাপ্টা পেরিয়ে শেষ পর্যন্ত জয় হয় মানুষের অদম্য মানসিক দৃঢ়তার।
বসু পরিবার (Basu Paribar)
জেমস জয়েসের ছোটগল্প ‘দ্য ডেড’ (The Dead)-এর ওপর ভিত্তি করে এই সিনেমা পর্দায় মুক্তি পায় 2019 সালে ৷ সুমন ঘোষ পরিচালিত এই ছবিতে ধরা পরে মানুষের সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা, অবদমিত শোক এবং পারিবারিক বোঝাপড়ার অদেখা দৃশ্য ৷ বসু পরিবারের ভাইবোনেরা যখন তাদের বাবা-মায়ের বিবাহবার্ষিকী উদযাপনের লক্ষ্যে একত্রিত হন, তখন উভয় প্রজন্মের মানুষই তাদের অতীতের অমীমাংসিত অধ্যায়গুলোর মুখোমুখি হন ৷ তারপর ? সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, অপর্ণা সেন, ঋতুপর্ণা সেগুপ্ত, শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়, যীশু সেনগুপ্ত অভিনীত সপরিবারে দেখার মতো সিনেমা ৷
প্রজাপতি (Projapoti)
2022 সালের ব্লকব্লাস্টার হিট সিনেমা প্রজাপতি ৷ মিঠুন চক্রবর্তী ও দেবের কেমেস্ট্রি কখনও দর্শকদের চোখে জল এনেছে আবার কখনও ফুটিয়েছে চওড়া হাসি ৷ সঙ্গে মমতা শঙ্কর, কৌশানি মুখোপাধ্যায়, শ্বেতা অভিনীত এই সিনেমা পরিবারকে সঙ্গে দেখার মতো সিনেমা ৷ অভিজিৎ সেন পরিচালিত বাবা-ছেলের মিষ্টি মধুর সম্পর্কের গভীরতা বুঝে নিতে এই সিনেমা দেখে নিতে পারেন আরও একবার ৷
বেলাশুরু (Belashuru)
সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও স্বাতীলেখা সেনগুপ্তর এই সিনেমা যতবারই দেখা হোক না কেন, তা কখনও পুরনো হয় না ৷ সত্য ঘটনা দ্বারা অনুপ্রাণিত শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়-নন্দিতা রায়ের উইন্ডোজ প্রোডাকশনের এই সিনেমা, 2015 সালের ছবি 'বেলা শেষে'-র তারকাদেরই ফিরিয়ে আনে ৷ তবে কাহিনি ছিল একদম আলাদা ৷ প্রবীণ অভিনেত্রী স্বাতীলেখা সেনগুপ্ত অভিনীত চরিত্রটি অ্যালঝেইমার্স রোগে আক্রান্ত হয়ে নিজের যৌবনকালে ফিরে যান ৷ তাঁর বর্তমান জীবনের স্মৃতি পুরোপুরি মুছে যায়। তিনি বর্তমানের অধিকাংশ ঘটনাই ভুলে যান, অথচ নিজের বিয়ের দিনটির কথা ঠিকই মনে রাখতে পারেন ৷ যা এক মধুর-বেদনাদায়ক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। পরিবারের সদস্যরা যখন তাঁর আরোগ্যের লক্ষ্যে একত্রিত হন, তখন তাঁর স্বামী (অভিনয়ে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়)-এর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত অসীম মানসিক সমর্থন সময়ের সঙ্গে আসা নানা পরিবর্তনের মাঝেও প্রেমের চিরন্তনতার এক উজ্জ্বল নিদর্শন হয়ে ওঠে।
গৃহপ্রবেশ (Grihapravesh)
গতবছর প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পায় ইন্দ্রদীপ দাশগুপ্ত পরিচালিত গৃহপ্রবেশ ৷ শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়, জীতু কামাল, কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়, রুদ্রনীল ঘোষ, সোহিনী সেনগুপ্ত অভিনীত এই সিনেমা ভালোবাসা-পরিবার-বন্ধন প্রতিটা শব্দকে একে অপরের পরিপূরক করে তুলেছে ৷ বনেদি বাড়ির দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে প্রতিটা দৃশ্যে তিতলি (শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়) ও মেঘদূতের (জীতু কামাল) যে রসায়ন ফুটে উঠেছে তা অপূর্ব-অসাধারণ ৷