অসমাপ্ত প্রেমের সিক্যুয়েলে ফিরছে শ্রীমা-রাজেশ্বর, পোস্টারেই উষ্ণতা ছড়াল 'জারিয়া 2'

অসমাপ্ত প্রেমের সিক্যুয়েলে ফিরছে শ্রীমা-রাজেশ্বর, পোস্টারেই উষ্ণতা ছড়াল 'জারিয়া 2'
প্রথম ছবি ‘জারিয়া’ দর্শকের মনে যে সরল, মিষ্টি প্রেমের দাগ কেটেছিল, তার সাত বছর পরের গল্প বলবে ‘জারিয়া 2’।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 3, 2026 at 9:27 PM IST
কলকাতা, 3 সেপ্টেম্বর: কিছু প্রেম শেষ হয় না, শুধু থমকে থাকে কোনও এক পাহাড়ি বাঁকে । ঠিক তেমনই এক থমকে থাকা প্রেমের গল্প নিয়েই ফিরছেন পরিচালক সুমন মৈত্র । তাঁর বহু প্রতীক্ষিত ছবি ‘জারিয়া 2’-এর ফার্স্ট লুক পোস্টার প্রকাশ্যে এসেছে । আর পোস্টার মুক্তি পেতেই টলিপাড়ায় জোর চর্চা - ফিরছে ঋষভ আর শ্রেয়সিনীর সেই অসমাপ্ত জার্নি ।
'বেলজার ফিল্মস'-এর ব্যানারে ছবিটি প্রযোজনা করেছেন অনিমেষ গঙ্গোপাধ্যায় । প্রথম ছবি ‘জারিয়া’ দর্শকের মনে যে সরল, মিষ্টি প্রেমের দাগ কেটেছিল, তার সাত বছর পরের গল্প বলবে ‘জারিয়া 2’।
ছবির গল্প মাত্র দু’দিনের । বিচ্ছেদের সাত বছর পর দার্জিলিং-এর এক কুয়াশা মাখা ভ্যালিতে আচমকা মুখোমুখি হয় ঋষভ আর শ্রেয়সিনী । একসময় যারা ছিল একে অপরের নিঃশ্বাস, আজ তারা দুজন অপরিচিতের মতো । ভুল বোঝাবুঝি আর পরিস্থিতির চাপে তাদের পথ আলাদা হয়ে গিয়েছিল । শ্রেয়সিনী এখন বিদেশে পাড়ি দিচ্ছে, হাতে সময় মাত্র 48 ঘণ্টা ।
এই 48 ঘণ্টাতেই তারা ফিরে দেখবে তাদের পুরনো দিন । পাহাড়ের শীতল হাওয়া, ভেজা রাস্তা, কমলালেবুর বাগান আর নীরব ল্যান্ডস্কেপের মাঝে উঠে আসবে হাসি, কান্না, অভিমান আর না-বলা কথারা ।
এই ছবি নিয়ে পরিচালক সুমন মৈত্র বলেন, “‘জারিয়া’ ছিল প্রেমে পড়ার গল্প, প্রথম স্পর্শের গল্প । আর ‘জারিয়া 2’ হল প্রেমকে যাপন করার গল্প । বিচ্ছেদের পর দুটো মানুষ কীভাবে একে অন্যের দিকে তাকায়, কীভাবে মান-অভিমান আর স্মৃতি আঁকড়ে বাঁচে, সেটাই বলতে চেয়েছি । এই ছবিতে দার্জিলিং শুধু লোকেশন নয়, পাহাড় নিজেই একটা চরিত্র । তার উচ্চতা, তার শীতলতা, তার নীরবতা - সবটাই ঋষভ আর শ্রেয়সিনীর সম্পর্কের প্রতিফলন ।”
ছবিতে ঋষভের চরিত্রে দেখা যাবে রাজেশ্বরকে এবং শ্রেয়সিনীর চরিত্রে শ্রীমা ভট্টাচার্যকে । সাত বছর পরের পরিণত দুই চরিত্রকে ফুটিয়ে তুলতে দুজনের রসায়নের উপরই বাজি ধরেছেন পরিচালক । পোস্টারেও ধরা পড়েছে সেই পরিণত প্রেমের উষ্ণতা । চোখে চোখে কথা, কিন্তু মুখে নীরবতা - এই কেমেস্ট্রিই ছবির ইউএসপি হতে চলেছে ।
ছবির অন্যতম বড় স্তম্ভ আবহ সংগীত । সংগীতের দায়িত্বে রয়েছেন দেবদীপ বণিক । পাহাড়ের নিস্তব্ধতা আর চরিত্রদের না-বলা কথার ফাঁকে তাঁর সুর হয়ে উঠবে তৃতীয় ভাষা ।
‘ভালোবাসা, হারানো, বন্ধুত্ব আর সেই স্মৃতি - যা কখনও পুরনো হয় না’ - এই ভাবনাকে সামনে রেখেই তৈরি হয়েছে ‘জারিয়া 2’। যাঁরা পাহাড় ভালোবাসেন এবং যারা বিশ্বাস করেন কিছু প্রেম কখনও পুরনো হয় না, তাদের জন্য এই ছবি । 26 সেপ্টেম্বর ছবির মুক্তি ।