সঙ্গীতের হাত ধরে আত্মপরিচয়ের সন্ধান, পাঁচ নারীর জীবনের গল্প বলবে গুল বাহার সিংয়ের 'পরশমণি'

সঙ্গীতের হাত ধরে আত্মপরিচয়ের সন্ধান, পাঁচ নারীর জীবনের গল্প বলবে গুল বাহার সিংয়ের 'পরশমণি'
Parashmani Cinema: ছবির কাহিনি আবর্তিত হয়েছে মধ্যবিত্ত পরিবারের পাঁচ শিক্ষিত তরুণীকে ঘিরে। জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা, সামাজিক অবিচার, শোষণ-সম্পর্কের তিক্ত অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছে তারা।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 30, 2026 at 4:08 PM IST
কলকাতা, 30 অক্টোবর: নারীর স্বাধীনতা, আত্মপরিচয়, বন্ধুত্ব, প্রতিবাদ ও ভালোবাসার গল্প নিয়ে নতুন ছবি 'পরশমণি' তৈরি করতে চলেছেন ছয়বারের জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারজয়ী পরিচালক গুল বাহার সিং। সঙ্গীতনির্ভর এই ছবিতে পাঁচ নারীর জীবনসংগ্রাম, স্বপ্ন, সম্পর্কের টানাপোড়েন এবং নিজেদের শর্তে বাঁচার আকাঙ্খা উঠে আসবে। সিন অ্যান্ড সোল এন্টারটেইনমেন্টের ব্যানারে প্রযোজক প্রতীক বাসওয়ানির প্রযোজনায় তৈরি হতে চলেছে ছবিটি। 'পরশমণি'র পাঁচ প্রধান নারীচরিত্রে অভিনয় করছেন শ্রীতমা মিত্র, অঙ্কিতা ব্রহ্ম, ঐশিকী ঘটক, অদিতি বিষ্ণু ও ইপ্সিতা নাগ। গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে রয়েছেন রাহুল গঙ্গোপাধ্যায়, খরাজ মুখোপাধ্যায় ও কৌশিক সেন। ছবির সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্ব সামলাচ্ছেন সুরজিৎ চট্টোপাধ্যায়, ঋজু রায় ও চন্দন রায়চৌধুরী।
ছবির কাহিনি আবর্তিত হয়েছে মধ্যবিত্ত পরিবারের পাঁচ শিক্ষিত তরুণীকে ঘিরে। জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা, সামাজিক অবিচার, শোষণ ও সম্পর্কের তিক্ত অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছে তারা। সেই অভিজ্ঞতা থেকে জন্ম নিয়েছে ক্ষোভ, অভিমান এবং নিজেদের মতো করে বাঁচার তীব্র ইচ্ছা। প্রতিকূলতার মধ্যেও পাঁচজনকে একসূত্রে বেঁধে রাখে সঙ্গীতের প্রতি গভীর ভালোবাসা। সেই ভালোবাসাকে সম্বল করেই তারা গড়ে তোলে নিজেদের মিউজিক্যাল ব্যান্ড 'পরশমণি'। ধীরে ধীরে জনপ্রিয়তা পেতে শুরু করে তাদের গান। মঞ্চের আলো ও দর্শকদের ভালোবাসা তাদের ফিরিয়ে দেয় আত্মবিশ্বাস এবং স্বতন্ত্র পরিচয়।
তবে একসঙ্গে পথচলার শুরুতেই নিজেদের জন্য একটি কঠিন শর্ত বেছে নেয় তারা। কেউ প্রেমে পড়বে না, বিয়ে করবে না কিংবা কোনও সম্পর্কের জন্য নিজের স্বাধীনতা বিসর্জন দেবে না। কিন্তু মানুষের অনুভূতিকে কি এভাবে নিয়মের বেড়াজালে বেঁধে রাখা সম্ভব? ভালোবাসা কি কোনও প্রতিজ্ঞার সীমারেখা মেনে চলে? এই প্রশ্নগুলিকে কেন্দ্র করেই এগিয়ে যাবে ছবির গল্প।
'পরশমণি'তে সঙ্গীত নিছক বিনোদনের মাধ্যম নয়, বরং আত্মপ্রকাশ ও প্রতিবাদের ভাষা। কখনও গানের সুরে ধরা পড়বে প্রেম, আবেগ ও আকাঙ্ক্ষা, আবার কখনও তা হয়ে উঠবে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার হাতিয়ার। পাঁচ নারীর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, ক্ষত, ক্ষোভ এবং নিজেদের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকবে সঙ্গীত।
নতুন প্রজন্মের অভিনয়শিল্পীদের সঙ্গে খরাজ মুখোপাধ্যায় ও কৌশিক সেনের মতো অভিজ্ঞ অভিনেতাদের উপস্থিতি ছবির অন্যতম আকর্ষণ। পাঁচ নারীর বন্ধুত্ব, ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত এবং জীবনের নানা ওঠাপড়ার মধ্য দিয়ে সমকালীন সমাজ ও সম্পর্কের বিভিন্ন দিক তুলে ধরতে চাইছেন পরিচালক। নির্মাতাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী, চলতি বছরের অক্টোবরের শেষদিকে ছবির শুটিং শুরু হওয়ার কথা। 2027 সালের প্রথম দিকে ছবিটি মুক্তির পরিকল্পনা রয়েছে। সঙ্গীত, নারীস্বাধীনতা, আত্মপরিচয় ও ভালোবাসার মেলবন্ধনে 'পরশমণি' পাঁচ নারীর নিজেদের মতো করে জীবনকে আবিষ্কার করার গল্প হয়ে উঠতে চলেছে।