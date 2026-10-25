এবার ঘরের লক্ষ্মীকে কেমন সাজালেন অপরাজিতা? প্রকাশ্যে দেবীর ফার্স্ট লুক
Aparajita Adhya House Lakshmi Puja: দেবীর সাজের পাশাপাশি ভোগের আয়োজনেও কোনও খামতি রাখেন না অপরাজিতা আঢ্য । এবারও থাকছে নানা পদের আয়োজন ।
Published : October 25, 2026 at 12:59 PM IST
কলকাতা, 25 অক্টোবর: প্রতি বছরের মতো এবারও ঘরের লক্ষ্মীকে নিজের হাতে সাজিয়ে তুলেছেন অভিনেত্রী অপরাজিতা আঢ্য । কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো উপলক্ষে সেরে ফেলেছেন যাবতীয় প্রস্তুতি ।
দেবী লক্ষ্মীর পরনে রয়েছে জরি পাড়ের গাঢ় গোলাপি পোশাক । মাথায় সোনার মুকুট, গায়ে গয়না ৷ কানে দুল ৷ কপালে কলকা-টিপ, মাথায় ওড়না, নাকে নোলক ও হাতে আলতা ৷ সাবেকিয়ানার ছোঁয়ায় ঘরের লক্ষ্মীকে সাজিয়ে তাঁর প্রথম ঝলক ইতিমধ্যেই সামাজিক মাধ্যমে ভাগ করে নিয়েছেন অভিনেত্রী । শনিবার রাতেই অনুরাগীদের সামনে এসেছে দেবীর সেই সাজ ।
অপরাজিতার কাছে লক্ষ্মীপুজো শুধুই নিয়মরক্ষার উৎসব নয়, বরং গভীর আবেগের জায়গা । প্রতি বছর নিজের হাতে প্রতিমা সাজানো থেকে শুরু করে দেবীর চোখ আঁকা-সবটাই করেন তিনি । এবছরও অন্যথা হয়নি । শনিবার থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছিল পুজোর প্রস্তুতি । শুদ্ধ বস্ত্র পরে সন্ধে জুড়ে নিজের হাতে যত্ন করে ঘরের লক্ষ্মীকে সাজিয়ে তুলেছেন অভিনেত্রী ।
দেবীর সাজের পাশাপাশি ভোগের আয়োজনেও কোনও খামতি রাখেন না অপরাজিতা । লুচি, পাঁচরকমের ভাজা, খিচুড়ি, লাবড়া, পাঁচমিশালি তরকারি, চাটনি থেকে পায়েস-প্রতি বছরের মতো এবারও থাকছে নানা পদের আয়োজন । ঘরের লক্ষ্মীকে নিজের হাতে সাজানো এবং তাঁকে নানা পদে ভোগ নিবেদন করা, এই দুইয়ের মধ্য দিয়েই যেন পুজোর আনন্দকে আরও বিশেষ করে তোলেন অভিনেত্রী ।
লক্ষ্মীপুজোর দিন নিজেও সাজেন রীতিমতো রাজরানির মতো । নিজের পছন্দমতো সাজগোজ করে মায়ের আরাধনায় বসেন ইন্ডাস্ট্রির 'অপাদি' । একসময় তাঁর ইচ্ছে ছিল, শ্বশুরবাড়ি যদি মনের মতো হয়, তবে সেখানে নিজের মতো করে গুছিয়ে লক্ষ্মীপুজোর আয়োজন করবেন । সেই ইচ্ছেই আজ বাস্তব । নিজের হাতে সাজানো প্রতিমা, সাবেকি আচার-অনুষ্ঠান এবং ঘরোয়া আয়োজন-সব মিলিয়ে অপরাজিতার বাড়ির লক্ষ্মীপুজো এখন অনেকের কাছেই বিশেষ আকর্ষণের । এবছরও ঘরের লক্ষ্মীর নতুন সাজে ধরা পড়ল সেই আন্তরিকতা ও উৎসবের আবহ । এবার অপেক্ষা শুধু লক্ষ্মীপুজো শুরুর ৷