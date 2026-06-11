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রোহিত-বাদশার পর কাদের টার্গেটে গুরু রান্ধাওয়া ? জিম লক্ষ্য করে চলল গুলি

গুরু রান্ধাওয়ার জিম লক্ষ্য করে গুলি চালায় দুষ্কৃতিরা ৷ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ৷

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গুরু রান্ধাওয়ার জিম লক্ষ্য করে চলল গুলি (গেটি)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 11, 2026 at 1:05 PM IST

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হায়দরাবাদ, 11 জুন: সলমন খান ঘনিষ্ঠ হওয়ায় কারণেই কি এবার মাশুল গুনতে হল পাঞ্জাবি গায়ক গুরু রান্ধাওয়াকে? খবর, বৃহস্পতিবার সকালে দিল্লিতে গুরু রান্ধাওয়ার জিমে হামলা চালায় দুই দুষ্কৃতি ৷ পশ্চিম বিহার পূর্ব থানা এলাকার পুষ্কর এনক্লেভে '24 এইচএস ফিটনেস' জিমের বাইরে এই ঘটনা ঘটে।

জানা গিয়েছে, জিমে যখন লোকজন শরীরচর্চা করছিলেন, তখন মোটরসাইকেলে চড়ে আসা দুই অজ্ঞাতপরিচয় হামলাকারী জিমটিকে লক্ষ্য করে হামলা চালায়। কাপড়ে মুখ ঢাকা হামলাকারীরা জিমের কাঁচের অংশে বেশ কয়েক রাউন্ড গুলি চালিয়ে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। সৌভাগ্যবশত, এই ঘটনায় কেউ আহত হননি। তবে, এই ঘটনায় ভেতরে থাকা লোকজন আতঙ্কিত হয়ে পড়েন ৷ ভয়ে শুরু করেন দৌড়াদুড়ি ৷ যে কারণে পদপৃষ্টের মতো অবস্থা তৈরি হয় ৷

জিমে গুলি চালানোর খবর পেয়ে দিল্লি পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং স্থানীয় পুলিশ দল অবিলম্বে ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। এরপরেই ঘটনাস্থল ঘিরে ফেরে পুলিশ ৷ অপরাধ ও ফরেনসিক দল ঘটনাস্থল থেকে প্রমাণ ও ব্যবহৃত গুলির খোল উদ্ধার করেছে। দিল্লি পুলিশের মতে, জিমের মালিক রান্ধাওয়া এর আগে কোনও তোলাবাজি বা হুমকি ফোন পেয়েছিলেন কিনা তা জানতে তার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হচ্ছে।

ডিসিপি আউটার হরেশ্বর স্বামীর মতে, পশ্চিম বিহার পূর্ব থানায় পুষ্কর এনক্লেভের 24 এইচএস ফিটনেস জিমের বাইরে গুলি চালানোর বিষয়ে একটি পিসিআর কল আসে। এই ঘটনায়, দুই বাইক আরোহী জিমের কাঁচ লক্ষ্য করে বেশ কয়েক রাউন্ড গুলি চালায়। এতে কেউ আহত হননি। যথাযথ আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। অভিযুক্তদের শনাক্ত ও গ্রেফতার করার জন্য বিশেষ দল গঠন করা হয়েছে। হামলাকারীদের শনাক্ত করতে পুলিশ জিম এবং আশেপাশের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখছে।

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TAGGED:

FIRING ON GURU RANDHAWA GYM DELHI
GURU RANDHAWA NEWS
গুরু রান্ধাওয়া
LAWRENCE BISHNOI GANG
FIRING OUTSIDE GURU RANDHAWA GYM

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