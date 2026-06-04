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গোবিন্দা-চাঙ্কিকে এনেছিলেন সিনেদুনিয়ায়, প্রয়াত প্রযোজক-পরিচালক পহেলাজ নিহালানি

নিহালানি হিন্দি বিনোদন জগতে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ছিলেন ৷ তিনি 'আঁখেঁ' 'আন্দাজ' 'তলাশ' 'রঙ্গীলা রাজা' এবং 'জুলি 2'-সহ একাধিক হিট সিনেমা প্রযোজনা করেছেন ৷

Filmmaker and director Pahlaj Nihalani passes away
প্রয়াত প্রযোজক-পরিচালক পহেলাজ নিহালানি (আইএএনএস)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 4, 2026 at 11:55 AM IST

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Updated : June 4, 2026 at 12:12 PM IST

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হায়দরাবাদ, 4 জুন: বিনোদন জগতে ফের শোকের ছায়া ৷ প্রয়াত স্বনামধন্য প্রযোজক-পরিচালক পহেলাজ নিহালানি ৷ মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল 76 ৷ প্রযোজক পহেলাজ নিহালানির হাত ধরেই দর্শকরা পেয়েছেন হিরো নম্বর 1 গোবিন্দাকে ৷ পাশাপাশি, অভিনেতা চাঙ্কি পাণ্ডেরও সিনে দুনিয়ায় অভিষেক ঘটে নিহালানির সিনেমার মধ্য দিয়েই ৷ প্রখ্যাত প্রযোজক-পরিচালকের মৃত্যুতে শোকের ছায়া বিনোদন জগতে ৷ জানা গিয়েছে, তিনি বেশ কিছুদিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন এবং লিভার-সংক্রান্ত স্বাস্থ্য সমস্যায় ভুগছিলেন।

তিনি তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ফিল্ম সার্টিফিকেশন (CBFC)-এর প্রাক্তন চেয়ারম্যান ছিলেন। 2009 সালে পদত্যাগ করার আগ পর্যন্ত, তিনি ২৯ বছর ধরে 'অ্যাসোসিয়েশন অফ পিকচার্স অ্যান্ড টিভি প্রোগ্রাম প্রডিউসার্স'-এর সভাপতি হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছিলেন। নিহালানি হিন্দি বিনোদন জগতে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ছিলেন ৷ তিনি 'আঁখেঁ' 'আন্দাজ' 'তলাশ' 'রঙ্গীলা রাজা' এবং 'জুলি 2'-সহ একাধিক হিট সিনেমা প্রযোজনা করেছেন ৷

মূলত, নিহালানি 1982 সালে তাঁর প্রথম সিনেমা 'হাথকড়ি' প্রযোজনা করেন। তাঁর দ্বিতীয় সিনেমা ছিল 1985 সালের 'আঁধি-তুফান'। 1986 সালে মুক্তিপ্রাপ্ত তাঁর তৃতীয় প্রযোজিত সিনেমা ছিল 'ইলজাম' ৷ এই সিনেমা বিনোদন জগতে বিশেষভাবে উল্লেখ্যযোগ্য কারণ এই ছবিটির মাধ্যমেই অভিনেতা গোবিন্দর সিনে পর্দায় অভিষেক ঘটে।

1987 সালে মুক্তিপ্রাপ্ত 'আগ হি আগ'-এর মাধ্যমে অভিনেতা চাঙ্কি পান্ডেরও অভিষেক হয়। এরপর তিনি 1987 সালে 'গুনাহোঁ কা ফয়সলা' এবং 1988 সালে 'পাপ কি দুনিয়া' সিনেমা প্রযোজনা করেন। 1989 সালে মুক্তি পায় 'মিট্টি অউর সোনা' ছবিটি, যেখানে অভিনয় করেছিলেন চাঙ্কি পান্ডে এবং নীলম কোঠারি। এছাড়া তিনি 'শোলা অউর শবনম' এবং 'আঁখেঁ'-এর মতো সিনেমাও প্রযোজনা করেছেন। 2008 সালে মুক্তিপ্রাপ্ত 'হাল্লা বোল' সিনেমায় অতিথি চরিত্রে (cameo) অভিনয় করেন। 2012 সালে তিনি তাঁর প্রথম সিনেমা 'অবতার' পরিচালনা করেন ৷ যেখানে প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন গোবিন্দ।

পাশাপাশি, 2014 সালের সাধারণ নির্বাচনের আগে, নরেন্দ্র মোদির সমর্থনে তিনি 'হর হর মোদি ঘর ঘর মোদি' নামে একটি ইউটিউব ভিডিয়ো তৈরি করেছিলেন। অন্যদিকে, 2015 সালের 19 জানুয়ারি তিনি সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ফিল্ম সার্টিফিকেশন (CBFC)-এর চেয়ারপারসনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

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Last Updated : June 4, 2026 at 12:12 PM IST

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