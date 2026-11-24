'ভালো গান তৈরির স্বপ্নই বরাবর দেখেছি', 'রামায়ণ: পার্ট 1'-এ কাজের অভিজ্ঞতা কেমন বাংলার অর্ণবের ?
Arnab Dutta Interview:কোন্নগর থেকে মুম্বইয়ের সঙ্গীত জগৎ,‘রামায়ণ’-এর মতো মহাকাব্যিক ছবির সঙ্গে যুক্ত হওয়ার অনুভূতি-সব কিছু নিয়েই ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি নবনীতা দত্তগুপ্তর সঙ্গে আড্ডায় অর্ণব দত্ত৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 24, 2026 at 3:54 PM IST
কলকাতা, 24 নভেম্বর: 'রামায়ণ: পার্ট 1'-এর সঙ্গীত পরিচালনায় রয়েছেন এআর রহমান ও হ্যান্স জ়িমারের মতো আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্নরা। এঁদের পাশেই জায়গা করে নিয়েছে বঙ্গতনয় অর্ণব দত্তর সুর। ছবিটি মুক্তির পর বৃহস্পতিবার আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর কম্পোজ করা 'অবধ কে রাম চলে' শীর্ষক গানটি। দীর্ঘ তিন বছর ধরে গানটির সুর তৈরির কাজ করেছেন তিনি। কেমন ছিল সেই জার্নি, ইটিভি ভারতের সঙ্গে অকপট অর্ণব ৷
ইটিভি ভারত: 'রামায়ণ: পার্ট 1'-এ সুরকার হিসেবে আত্মপ্রকাশ হল আপনার। কেমন ছিল যাত্রাপথটা?
অর্ণব: আমার প্রথম ব্রেক এসেছিল হিন্দি ছবিতেই। ছবির নাম '1921'। সেই ছবিতে আমার গাওয়া তিনটি গান-'সুনলেজারা', 'ইয়ারা' এবং 'কুছ ইস্তারা'-2018 সালে বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল। তার পরের বছর 'রসগোল্লা' ছবির গান 'টাপুর টুপুর' আসে। ওই গানটিও সকলের ভালো লাগে। আমি এনএবিসি অ্যাওয়ার্ডও পাই। তবে তার পর দীর্ঘদিন সেভাবে কোনও কাজ ছিল না। একজন শিল্পীর যাত্রাপথে ওঠাপড়া থাকেই। আমার ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে।
ইটিভি ভারত: 'রামায়ণ'-এ কাজের সুযোগ কীভাবে এল?
অর্ণব: বিষয়টা আলাদা করে কোনও কাজের সুযোগ পাওয়ার মতো নয়। প্রায় 14 বছর ধরে আমি মুম্বইয়ে রয়েছি। এই দীর্ঘ সময়ে অনেকের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ হয়েছে। 'রামায়ণ'-এর সঙ্গে যাঁরা যুক্ত, তাঁদের সঙ্গেও আমার আগে থেকে কাজের সম্পর্ক ছিল। ফলে তাঁরা জানতেন আমি কী ধরনের কাজ করি। সেই সূত্রেই আমাকে একটি ড্রাফট দেওয়া হয়। সেটি নিয়ে কাজ করতে বলা হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত আমি কাজটা করি।
ইটিভি ভারত: বলিউডে কাজ করার স্বপ্ন কি বরাবরই ছিল?
অর্ণব: আমি 2012 সালে পাকাপাকিভাবে মুম্বই চলে আসি। 2015 সাল থেকেই বলিউডের বিভিন্ন প্রজেক্টে আমার গান প্রকাশিত হচ্ছে। ছবিতে প্রথম কাজ 2018 সালে '1921'-এর মাধ্যমে। সেই ছবির তিনটি গানই জনপ্রিয় হয়। তার পরেও ছোটখাটো বেশ কিছু ছবিতে কাজ করেছি। কোনও না কোনও গান প্রকাশিত হয়েছে। আমি কাজ চালিয়ে গিয়েছি। 'টাপুর টুপুর'-এর পর থেকে বাংলা ছবিতেও একটা ধারাবাহিকতা তৈরি হয়। বিশেষ করে 'বহুরূপী'র পর পরপর কাজ এসেছে। তবে আমার স্বপ্ন বরাবরই ছিল ভালো গান তৈরি করা। নির্দিষ্ট কোনও ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করার স্বপ্ন দেখিনি।
ইটিভি ভারত: কোন্নগর থেকে মুম্বইয়ের সঙ্গীত জগৎ-এই দীর্ঘ সফরে কখনও কি মনে হয়েছে, আর পারব না?
অর্ণব: না, আর পারব না, এমনটা কখনও ভাবিনি। তবে এমন পরিস্থিতি অনেকবার এসেছে, যখন মনে হয়েছে, এর পর কী করব? সেটা স্বাভাবিক। কারণ, আমি এমন একটি পারিবারিক পরিমণ্ডল থেকে এসেছি, যেখানে আর্থিক বাধা একটা বড় বিষয় ছিল। ফলে নানা সময়ে আর্থিক প্রতিকূলতার মুখোমুখি হতে হয়েছে। কিন্তু হাল ছেড়ে দেওয়ার কথা ভাবিনি। বরং পরবর্তী পদক্ষেপ কী হবে, সেটাই ভেবেছি।
ইটিভি ভারত: 'অবধ কে রাম চলে' গানটির সুর তৈরির সময় আপনার মাথায় প্রথম কী ভাবনা এসেছিল?
অর্ণব: সত্যি বলতে, প্রথমে বিশেষ কোনও ভাবনা মাথায় আসেনি। সেই সময় আমি নিজেও কিছুটা আর্থিক কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলাম। আমার কাছে শুধু রামের একটি বর্ণনা ছিল। ছোটবেলা থেকে রামকে নিয়ে আমাদের মনে যে ধরনের অনুভূতি তৈরি হয়েছে, সেই আবেগটাই আমার কম্পোজিশনে উঠে এসেছে। আলাদা করে কিছু ভাবার চেষ্টা করিনি।
ইটিভি ভারত: 'রামায়ণ'-এর মতো পৌরাণিক মহাকাব্যকে কেন্দ্র করে তৈরি ছবির সঙ্গীত পরিচালনা করা নিঃসন্দেহে বড় দায়িত্ব। এই কাজের ক্ষেত্রে আপনার সঙ্গীত ভাবনায় কী ধরনের পরিবর্তন আনতে হয়েছিল?
অর্ণব: আলাদা করে কোনও পরিবর্তন আনতে হয়নি। আমি সাধারণত যে ধরনের সঙ্গীত ভাবনা নিয়ে কাজ করি, তার মধ্যেই একটা নির্দিষ্ট আবহ তৈরি হয়। এই কাজের ক্ষেত্রেও সেই আবহটাই তৈরি হয়েছিল। মনের মধ্যে যে ভাবনাটা এসেছিল, সেটাই কম্পোজ়িশনে উঠে এসেছে।
ইটিভি ভারত: গানটিতে কণ্ঠ দিয়েছেন অভয় যোধপুরকর। তাঁর সঙ্গে কাজের অভিজ্ঞতা কেমন? সুর তৈরির সময় কি তাঁর কণ্ঠের কথা মাথায় রেখেছিলেন?
অর্ণব: প্রথমত, কোনও ইন্ডাস্ট্রিতেই নির্দিষ্ট কোনও গায়ককে মাথায় রেখে গান তৈরি করার ঘটনা খুব বেশি ঘটে না। অরিজিৎ সিংয়ের ক্ষেত্রে হয়তো বিষয়টা আলাদা। বেশিরভাগ গানই একাধিক শিল্পীকে দিয়ে গাওয়ানো হয়। এই গানটি শেষ পর্যন্ত আমার ভার্সন হিসেবেও ছিল। অভয় খুব ভালো গায়ক। তিনি তামিল ভার্সন 'মঙ্গলরঙ'ও গেয়েছেন। শুনতে খুব ভালো লাগছে।
ইটিভি ভারত: গানটির সুর তৈরির ক্ষেত্রে ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীত, লোকসঙ্গীত কিংবা আধুনিক সঙ্গীতের কোনও বিশেষ প্রভাব রয়েছে?
অর্ণব: গানটিকে আধুনিক আঙ্গিকেই পরিবেশন করতে হয়েছে। তবে এর মূল অবয়বের মধ্যে ভারতীয় লোকসঙ্গীতের প্রভাব রয়েছে। পাশাপাশি ভৈরবী, কিরওয়ানি এবং চারুকেশির প্রাধান্য রয়েছে। সব মিলিয়ে গানটিকে একটি মিশ্র রাগের প্রয়োগ বলা যেতে পারে।
ইটিভি ভারত: নমিত মালহোত্রার মতো প্রযোজকের এত বড় প্রজেক্টে কাজ করতে গিয়ে কোনও বিশেষ চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়েছে?
অর্ণব: কাজ করতে গিয়ে নেতিবাচক কোনও চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হয়নি। বরং ইতিবাচক দিক থেকে একটা চ্যালেঞ্জ ছিল। এমন কিছু তৈরি করার চেষ্টা ছিল, যা দীর্ঘদিন মানুষের মনে থেকে যাবে। ভালো এবং দীর্ঘস্থায়ী কিছু তৈরি করার সুযোগটাই আমার কাছে সবচেয়ে বড় বিষয় ছিল।
ইটিভি ভারত: বাংলা সিনেমায় 2019 সাল থেকে একাধিক জনপ্রিয় গানে কাজ করেছেন। টলিউডের অভিজ্ঞতা কি বলিউডে কাজ করার ক্ষেত্রে আপনাকে সাহায্য করেছে?
অর্ণব: আসলে আমার কাজের শুরুই বলিউড থেকে। 2015 সাল থেকেই হিন্দি প্রজেক্টে কাজ করছি। প্রথম কাজ ছিল বলিউডের 'লাভ বাইটস'-এর টাইটেল ট্র্যাক। 2017 সাল থেকে বিক্রম ভাট স্যারের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। তাঁর 'মায়া' সিরিজ়ে চারটি গান করি। 'মেরে খুদা', 'সুন জ়ারা' গানগুলি এখনও জনপ্রিয়। 'টুইস্টেড' সিরিজ়ে 'হামনাভা' গানটিও বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল। এর পর '1921'-এর গানগুলি আসে। আসলে প্রতিটি কাজের অভিজ্ঞতাই আমাকে সমৃদ্ধ করেছে। প্রতিটি কাজ থেকে নতুন কিছু শিখেছি। সেই অভিজ্ঞতা আমাকে প্রতিনিয়ত আপডেট করেছে, আমার ভাবনাচিন্তাতেও পরিবর্তন এনেছে।
ইটিভি ভারত: আপনার এই সাফল্যে কোন্নগরের স্থানীয় মানুষের প্রতিক্রিয়া কেমন?
অর্ণব: স্থানীয় মানুষের প্রতিক্রিয়া এখনও খুব ইতিবাচক। সকলেই ভীষণ আনন্দিত। বিষয়টা একটা আবেগের জায়গায় পৌঁছে গিয়েছে। আমি বিশ্বাস করি, অনেক মানুষ যে স্বপ্নটা দেখেছিলেন, আমি তার একটা রূপ দিতে পেরেছি। যাঁরা একসময় ভেবেছিলেন, আমি এমন কিছু করতে পারব, তাঁদের প্রত্যাশারই যেন প্রতিফলন ঘটেছে এই সাফল্যে। তাঁদের উষ্ণ প্রতিক্রিয়ায় আমি সত্যিই ধন্য। আমার মাধ্যমে তাঁরা নিজেদের স্বপ্নপূরণ দেখছেন। তাই এই সাফল্য শুধু আমার নয়, তাঁদেরও।
ইটিভি ভারত: একজন প্লেব্যাক গায়ক এবং একজন সুরকার-এই দুই পরিচয়ের মধ্যে কোনটিতে নিজেকে বেশি স্বচ্ছন্দ মনে করেন?
অর্ণব: গায়ক হিসেবে। কারণ, আমার শুরুটাই গান দিয়ে। আমি গাইতে চাই। একজন মিউজ়িক ডিরেক্টর আমাকে বলবেন, কীভাবে গাইতে হবে, সেটাই আমার ভালো লাগে। নিজেকে প্রথমে একজন গায়ক বলতেই বেশি স্বচ্ছন্দ বোধ করি। আমার মনে হয়, একজন মিউজ়িক ডিরেক্টরের কাজ একজন গায়কের তুলনায় অনেক বেশি কঠিন। নতুন কিছু তৈরি করতে অনেক পরিশ্রম করতে হয়। তার জন্য নিজেকে অনেকটা খালি রাখতে হয়। আমি ভালো গান গাইতে চাই। আর কম্পোজ়িশন আমার প্যাশন।
ইটিভি ভারত: ভবিষ্যতে বলিউডের কোনও বিশেষ পরিচালক বা সঙ্গীত পরিচালকের সঙ্গে কাজ করার স্বপ্ন রয়েছে?
অর্ণব: আলাদা করে কোনও নির্দিষ্ট পরিচালক বা সঙ্গীত পরিচালকের সঙ্গে কাজ করার স্বপ্ন দেখিনি। আমি সবসময় ভালো কাজের স্বপ্ন দেখি। এমন একটা পরিবেশ এবং এমন কিছু মানুষের সঙ্গে কাজ করতে চাই, যাঁদের চিন্তাভাবনা দূরদর্শী। বড় কাজ করতে চাই। এমন কিছু তৈরি করতে চাই, যা মানুষের মনে দীর্ঘদিন থেকে যাবে।