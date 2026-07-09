FIFA World Cup Final: কোন তারকারা মাতাবেন মঞ্চ, প্রকাশ্যে তালিকা
19 জুলাই ফিফা বিশ্বকাপের ফাইনাল ৷ এইদিন কোন তারকাদের পারফর্ম করতে দেখা যাবে ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনো সেই তালিকা প্রকাশ্যে এনেছেন ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 9, 2026 at 10:22 AM IST
নিউইয়র্ক (আমেরিকা), 9 জুলাই: আর মাত্র বাকি 10 দিন ৷ তারপরেই পরিষ্কার হয়ে যাবে, চার বছর পর এবার ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ (FIFA World Cup Final) কে নিয়ে যাবে ঘরে ৷ বিশ্বকাপ উদ্বোধনের মতোই ফাইনালের দিনও বসবে তারকাদের হাট ৷ ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনো (President Gianni Infantino) প্রথমবারের মতো আয়োজিত ফিফা বিশ্বকাপ ফাইনালের হাফ-টাইম শো-এর পূর্ণাঙ্গ শিল্পীদের তালিকা ইতিমধ্যেই প্রকাশ করেছেন। তিনি নিশ্চিত করেছেন যে, 19 জুলাই হতে চলা এই ঐতিহাসিক আয়োজনে দেখা যাবে একাধিক আন্তর্জাতিক তারকাদের ৷
নিউ ইয়র্ক নিউ জার্সি স্টেডিয়ামে (মেটলাইফ স্টেডিয়াম) 2026 ফিফা বিশ্বকাপের ফাইনাল চলাকালীন বিরতিতে 11 মিনিটের জমকালো বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে। ফিফা জানিয়েছে, 'গ্লোবাল সিটিজেন'-এর সহযোগিতায় কোল্ডপ্লে ব্যান্ডের ক্রিস মার্টিন এই শো-এর আয়োজন বা কিউরেশনের দায়িত্বে রয়েছেন ৷ এটা 'ফিফা গ্লোবাল সিটিজেন এডুকেশন ফান্ড'-এর সহায়তায় কাজ করবে।
ফুটবলের সবচেয়ে বড় মঞ্চে ফুটবল ও সঙ্গীতের এক অনন্য মেলবন্ধন হিসেবে ফিফা এই অনুষ্ঠানটিকে এক মাইলফলক ঘটনা হিসেবে তুলে ধরছে। যেখানে পারফর্ম করতে দেখা যাবে ম্যাডোনা, শাকিরা এবং বিটিএস-এর মতো তারকাদের ৷ সঙ্গে থাকছেন জাস্টিন বিবারও ৷ হাফ-টাইম শো-তে বার্না বয়, প্রখ্যাত কন্ডাক্টর গুস্তাভো দুদামেল এবং কোল্ডপ্লের সঙ্গে পিএস22 কোরাস (PS22 Chorus)-এর পরিবেশনাও থাকবে।
ফিফার মতে, এই পরিবেশনা কেবল বিনোদনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না; বরং এটি 'ফিফা গ্লোবাল সিটিজেন এডুকেশন ফান্ড'-কে সহায়তা করার মাধ্যমে বিশ্বজুড়ে শিশুদের জন্য মানসম্মত শিক্ষা ও ফুটবলের সুযোগ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে কাজ করবে। সোশাল মিডিয়ায় প্রকাশিত এক আনুষ্ঠানিক বিবৃতিতে ইনফান্তিনো এই আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য তুলে ধরে বলেন, "বিশ্বের প্রয়োজনের কথা যখন আসে, তখন শিক্ষার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আর কিছু নেই ৷ 19 জুলাই নিউ ইয়র্ক নিউ জার্সি স্টেডিয়ামে ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফুটবল ম্যাচের জন্য যখন বিশ্ব একত্রিত হবে, তখন কোল্ডপ্লের ক্রিস মার্টিনের আয়োজনে এই অভূতপূর্ব অনুষ্ঠান ফুটবল, সঙ্গীত এবং আমাদের যৌথ মূল্যবোধকে উদযাপন করবে ৷ এমন এক উত্তরাধিকার সৃষ্টি করবে যা খেলার শেষ বাঁশির পরেও টিকে থাকবে।"
ইনফান্তিনো আরও বলেন যে, এই শিল্পী ও পারফর্মাররা "বিশ্বজুড়ে কোটি কোটি মানুষের কাছে ঐক্য ও আশার এক শক্তিশালী বার্তা পৌঁছে দিতে" সহায়তা করবেন। 2026 ফিফা বিশ্বকাপ যখন নকআউট পর্যায়ে প্রবেশ করছে এবং টুর্নামেন্টের কোয়ার্টার ফাইনালে আটটি দল টিকে আছে, ঠিক তখনই এই ঘোষণা প্রকাশ্যে এসেছে ৷
বাকি থাকা দলগুলোর মধ্যে রয়েছে আগের চ্যাম্পিয়ন দল আর্জেন্টিনা, ফ্রান্স, স্পেন ও ইংল্যান্ড ৷ পাশাপাশি রয়েছে মরক্কো, বেলজিয়াম, নরওয়ে ও সুইজারল্যান্ড—যারা এখনও তাদের প্রথম বিশ্বকাপ শিরোপার সন্ধানে রয়েছে। টুর্নামেন্টের শুরুর দিকে, তিনটি দেশের যৌথ আয়োজনে অনুষ্ঠিত প্রথম পুরুষদের বিশ্বকাপকে কেন্দ্র করে ফিফা মেক্সিকো, কানাডা ও আমেরিকায় তিনটি উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। এই আয়োজনগুলোতে শাকিরা, বার্না বয়, আন্দ্রেয়া বোচেলি, জে বালভিন, কেটি পেরি, লিসা, আনিত্তা এবং রেমা-র মতো শিল্পীরা সঙ্গীত পরিবেশনায় অংশ নিয়েছিলেন।