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FIFA World Cup 2026: উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মঞ্চ মাতাবেন কোন তারকারা ?

মেক্সিকো ও দক্ষিণ আফ্রিকার মধ্যকার উদ্বোধনী ম্যাচের আগে 11 জুন মেক্সিকো সিটিতে ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপের সূচনা হবে। কখন-কোথায় কীভাবে দেখবেন বিশ্বসেরা তারকাদের পারফর্ম্যান্স ?

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উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মঞ্চ মাতাবেন কোন তারকারা ? (গেটি/আইএএনএস)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 11, 2026 at 11:37 AM IST

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লস অ্যাঞ্জেলেস (আমেরিকা), 11 জুন: ফিফা বিশ্বকাপের (FIFA World Cup 2026) কাউন্টডাউন শেষ ৷ তিনটি দেশ জুড়ে এক জমকালো আয়োজনের মধ্য দিয়ে ফুটবলের এই বৃহত্তম টুর্নামেন্ট শুরু হচ্ছে বৃহস্পতিবার। সংবাদ সংস্থা এএনআইয়ের তথ্য অনুযায়ী, ফিফা বিশ্বকাপের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো এই টুর্নামেন্টে তিনটি পৃথক উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। উদ্বোধনী পর্বের ম্যাচগুলো শুরুর আগে মেক্সিকো সিটি, টরন্টো এবং লস অ্যাঞ্জেলেসে উৎসবমুখর আয়োজন অনুষ্ঠিত হবে। মেক্সিকো ও দক্ষিণ আফ্রিকার মধ্যকার উদ্বোধনী ম্যাচের আগে 11 জুন মেক্সিকো সিটিতে ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপের সূচনা হবে।

কোন কোন তারকা থাকছেন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ?

বিশ্ব বিখ্যাত সঙ্গীত তারকা শাকিরা (Shakira) ও বার্না বয় (Burna Boy) ফিফা বিশ্বকাপের আনুষ্ঠানিক গান 'দাই দাই' (Dai Dai) পরিবেশনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ হিসেবে মঞ্চ মাতাবেন। শাকিরা ও বার্না বয়ের পাশাপাশি মেক্সিকো সিটিতে আরও বিশিষ্ট শিল্পীদের পারফর্ম করার কথা রয়েছে ৷ তালিকায় রয়েছেন, আলেহান্দ্রো ফার্নান্দেজ, বেলিন্ডা, ড্যানি ওশান, জে বালভিন, লিলা ডাউনস, লস অ্যাঞ্জেলেস আজুলেস, মানা এবং টাইলা।

টরন্টোর অনুষ্ঠানে কানাডীয় শিল্পীদের এক শক্তিশালী দল অংশ নেবে ৷ যার মধ্যে রয়েছেন অ্যালানিস মরিসেট, অ্যালেসিয়া কারা, আলিয়ানা, জেসি রেইয়েজ, মাইকেল বুবলে, সঞ্জয়, ভেজড্রিম, উইলিয়াম প্রিন্স ও ভারত থেকে নোরা ফাতেহি।এদিকে, লস অ্যাঞ্জেলেস বিভিন্ন দেশের শিল্পীদের স্বাগত জানাতে প্রস্তুত কেটি পেরি, ফিউচার, আনিত্তা, লিসা, রেমা এবং টাইলা ৷ এরা সকলেই নাচে-গানে মঞ্চ মাতাতে থাকছেন বলে জানা গিয়েছে।

কখন-কোথায় সম্প্রচার অনুষ্ঠানের ?

জানা গিয়েছে, খেলাটি শুরু হওয়ার কথা রয়েছে ইটি (ET) সময় অনুযায়ী বিকেল 3টের সময় ৷(পিটি/PT সময় অনুযায়ী দুপুর 12টায়)। বিশ্বজুড়ে ফুটবলপ্রেমীরা অনুষ্ঠানের সরাসরি সম্প্রচার দেখতে পাবেন 'ফক্স' (Fox) ও 'এফএস1' (FS1)-এ ৷ স্প্যানিশ ভাষায় এর সম্প্রচার দেখা যাবে 'তেলেমুন্দো' (Telemundo)-তে ৷

ম্যাচ ও উদ্বোধনী অনুষ্ঠানগুলো টিউবি (Tubi), ফক্স ওয়ান (FOX One) এবং ফক্স স্পোর্টস অ্যাপের মাধ্যমেও সম্প্রচার করা হবে। 12 জুন আরও দুটি উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ওয়ার্ল্ড কাপ উদযাপনের কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে। বসনিয়া-হার্জেগোভিনার বিপক্ষে কানাডার ম্যাচের আগে টরন্টোতে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে ৷ অন্যদিকে, প্যারাগুয়ের বিপক্ষে আমেরিকার উদ্বোধনী ম্যাচের আগে লস অ্যাঞ্জেলেসেও এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে।

টরন্টোর অনুষ্ঠান শুরু হবে বিকেল 3টের সময় (ইটি) নির্ধারিত খেলা শুরুর 90 মিনিট আগে ৷ অন্যদিকে লস অ্যাঞ্জেলেসের অনুষ্ঠান হবে রাত 9টায় (ইটি) খেলা শুরুর আগে। মেক্সিকো সিটির উদ্বোধনী আয়োজনে দেশটির সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য তুলে ধরা হবে বলে আশা করা হচ্ছে। ফিফার তথ্য অনুযায়ী, গান-নাচ এবং শৈল্পিক পরিবেশনার মধ্য দিয়ে মেক্সিকান সংস্কৃতিকে কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে আসা হবে, যেখানে আধুনিক লোকশিল্পীদের পাশাপাশি স্থানীয় ও আদিবাসী শিল্পীরাও অংশ নেবেন বলে জানা গিয়েছে।

ফিফা ফাইনালেও থাকছে বিশেষ চমক

মজার বিষয়, শুধুমাত্র উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মাধ্যমেই এই ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ উদযাপনের সমাপ্তি ঘটবে না। 19 জুলাই নিউ ইয়র্ক-নিউ জার্সি স্টেডিয়ামে হবে ফিফা বিশ্বকাপ ফাইনাল ৷ সেখানেও ফের একবার পপ তারকা শাকিরাকে দেখা যাবে দর্শকদের মন জয় করতে ৷ পাশাপাশি থাকবেন, ম্যাডোনা ও বিটিএস (BTS) ৷ টুর্নামেন্টের হাফ-টাইম শো-তে প্রধান শিল্পী হিসেবে পারফর্ম করবেন তারকা শিল্পীরা। ফাইনালের হাফটাইম বিনোদন কোল্ডপ্লে ফ্রন্টম্যান ক্রিস মার্টিন দ্বারা কিউরেট করা হয়েছে ৷ এটি ফিফা গ্লোবাল সিটিজেন এডুকেশন ফান্ডকে সমর্থন করবে ৷ খবর, বিশ্বজুড়ে শিশুদের জন্য শিক্ষা এবং ফুটবলের সুযোগ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে ।

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TAGGED:

FIFA WORLD CUP OPENING CEREMONY
SHAKIRA PERFORMS AT FIFA WORLD CUP
ফিফা বিশ্বকাপ 2026
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