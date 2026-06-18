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FIFA WORLD CUP 2026: মেসি-রোনাল্ডোর অনুরাগী ? ফুটবল ভালোবাসলে এই সিনেমা অবশ্যই দেখুন

ভারতীয় বিনোদন জগতে শুধু হকি বা ক্রিকেট নয়, সিনে পর্দায় জায়গা করে নিয়েছে ফুটবলের মতো খেলাও ৷

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ফুটবল ভালোবাসলে এই সিনেমা অবশ্যই দেখুন (পোস্টার)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 18, 2026 at 4:51 PM IST

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হায়দরাবাদ, 18 জুন: বর্তমানে ঘরে ঘরে ফিফা জ্বর ৷ সকাল হোক রাত, ঘরের ড্রেসিং রুম হোক বা চায়ের দোকানে আড্ডা, সকলের মুখে এখন শুধু ফিফা বিশ্বকাপ ৷ ফিফা বিশ্বকাপ 2026, শুরু হয়েছে 11 জুন থেকে ৷ চলবে 19 জুলাই পর্যন্ত ৷ এই টুর্নামেন্ট তিন দেশ দ্বারা যৌথভাবে আয়োজিত প্রথম ফিফা বিশ্বকাপ ৷ এতে 48টি দল অংশ নিয়েছে, যা আগের 32-দলের ফরম্যাট থেকে বেশি। এবার, বিশ্বের এক নম্বর ফুটবলার লিওনেল মেসি প্রথম ম্যাচেই হ্যাটট্রিক করে ময়দানে ঝড় তুলেছে ৷ আপনি যদি মেসি এবং রোনাল্ডোর অনুরাগী হয়ে থাকেন বা ফুটবল দেখতে পছন্দ করেন, তাহলে অবশ্যই ফুটবলকেন্দ্রিক ভারতীয় এই সিনেমা দেখতে পারেন ৷

বিগিল

তামিল সুপারস্টার থালাপথি বিজয় অভিনীত 'বিগিল' ৷ সিনেমার কাহিনী মাইকেলকে (থালাপথি বিজয়) কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে, যিনি একজন প্রাক্তন ফুটবল খেলোয়াড়। বন্ধুর মৃত্যুর পর তিনি মাদক ও হিংসাত্মক জগতে জড়িয়ে পড়েন ৷ যখন একটি মহিলা ফুটবল দলকে বাঁচানোর এবং একটি টুর্নামেন্ট পরিচালনা করার সুযোগ পান, তখন তিনি এক নতুন পথে পা বাড়ান। তিনি তার অতীতের মুখোমুখি হন, বাবার স্বপ্ন পূরণ করেন এবং দলকে জয়ের দিকে নিয়ে যান। একই সঙ্গে তাকে এক জটিল ব্যক্তিগত প্রতিশোধ ও দুর্নীতির মোকাবেলা করতে হয়। 2019 সালে মুক্তিপ্রাপ্ত 'বিগিল' সিনেমাটি পরিচালনা করেছেন 'মাস্টার' ও 'জওয়ান'-এর পরিচালক অ্যাটলি। অ্যামাজন প্রাইম, সান নেক্সট-এর মতো ওটিটি-তে এই সিনেমা দেখে নিতে পারেন ৷

তু হ্যায় মেরা সানডে

'তু হ্যায় মেরা সানডে' মিলিন্দ ধামি পরিচালিত জীবনধর্মী সিনেমা যা মুক্তি পায় 2016 সালে ৷ বরুণ সোবতি, শাহানা গোস্বামী এবং অবিনাশ তিওয়ারি অভিনীত এই সিনেমা মুম্বইয়ের পাঁচ বন্ধুর গল্প বলে, যারা প্রতি রবিবার ফুটবল খেলার জন্য একটি জায়গা খুঁজে পায় ৷ এরপর তাদের জীবনে নানা ঘটতে থাকে, যা নিয়ে এগিয়েছে গল্প ৷ এটা হালকা মেজাজের কমেডি-ড্রামা যা দৈনন্দিন জীবনের কোলাহল থেকে মুক্তি পাওয়ার গল্প বলে ৷ নেটফ্লিক্স ও হটস্টারের মতো প্ল্যাটফর্মে দেখতে পাবেন এই সিনেমা ৷

ঝুন্ড

ফুটবলের জগতেও নজর কাড়েন অমিতাভ বচ্চন। 2022 সালে মুক্তিপ্রাপ্ত অমিতাভ বচ্চন অভিনীত 'ঝুন্ড' বস্তির শিশুদের ফুটবলের জগতের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে, তাদের জন্য এক নতুন সুযোগ তৈরি করে দেয়। নাগরাজ মঞ্জুলে পরিচালিত 'ঝুন্ড' ছবিটি সমালোচক এবং আমির খানসহ অনেক তারকার কাছ থেকে ব্যাপক প্রশংসা লাভ করে। আপনি যদি ফুটবলের অনুরাগী হন, তবে এই ছবিটি আপনার অবশ্যই দেখা উচিত।

ময়দান

এই স্পোর্টস বায়োপিকে মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন অজয় দেবগণ ৷ সত্য ঘটনা অবলম্বনে তৈরি এই সিনেমা ৷ জানা যায়, এই সিনেমা তৈরি করতে প্রায় পাঁচ বছর সময় লেগেছিল। 'ময়দান' হল ভারতে ফুটবল কোচিংয়ের পথিকৃৎ সৈয়দ আব্দুল রহিম স্যারের এক বায়োপিক। এই ঐতিহাসিক বায়োপিকটিতে কিংবদন্তি ভারতীয় কোচ সৈয়দ আব্দুল রহিম স্যারের সময়কাল এবং ভারতীয় ফুটবলের স্বর্ণযুগ (1952-1962) তুলে ধরা হয়েছে। পরিচালনা করেছেন অমিত শর্মা।

ধন ধনা ধন গোল

দ্য কাশ্মীর ফাইলস’-এর পরিচালক বিবেক অগ্নিহোত্রী পরিচালিত ‘ধন ধনা ধন গোল’ এক অসাধারণ সিনেমা। 2007 সালে মুক্তিপ্রাপ্ত এই ছবিতে প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেন জন আব্রাহাম, আরশাদ ওয়ারসি, বিপাশা বসু এবং বোমান ইরানি। ছবির গল্পটি লন্ডনের একটি ভারতীয় ফুটবল ক্লাবকে কেন্দ্র করে নির্মিত। ছবিটি একাধারে বিনোদনমূলক এবং গভীর আবেগঘন ৷ এর গানগুলো আজও অনুরাগীদের আবেগতাড়িত করে ৷

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TAGGED:

FIFA WORLD CUP
MESSI AND RONALDO
MOVIES BASED ON FOOTBALL
ফিফা ওয়ার্ল্ডকাপ ফুটবল সিনেমা
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