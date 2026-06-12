FIFA World Cup: 'বাবা নামই রেখে ফেলছিল জিদান'- বিশ্বকাপ নিয়ে আবেগী পূষন্, কী বললেন লোকনাথ ?

FIFA World Cup: 'বাবা নামই রেখে ফেলছিল জিদান'- বিশ্বকাপ নিয়ে আবেগী পূষন্, কী বললেন লোকনাথ ?
লোকনাথের মতে, খেলা নিয়ে একটু গণ্ডগোল, চিৎকার চেঁচামেচি না হলে জমে না ঠিক। পূষনে্র কথায়, মেসি, নেইমার, রোনাল্ডোর শেষ বিশ্বকাপ ৷ প্রাণ ভরে দেখার ইচ্ছা৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 12, 2026 at 5:17 PM IST
কলকাতা, 12 জুন: শুরু হয়ে গিয়েছে বিশ্বের বৃহত্তম স্পোর্টস টুর্নামেন্ট, ফুটবল বিশ্বকাপ (FIFA World Cup 2026 )। 2026 সালের ফিফা বিশ্বকাপকে কেন্দ্র করে গোটা বিশ্ব আজ ফুটবল জ্বরে আক্রান্ত। দিনে কাজ সেরে ঘুম এবং রাত জুড়ে রোনাল্ডো আর মেসি, আপাতত এই রুটিনেই বাঁধা পড়েছে বিশ্ববাসী।
ফুটবল বিশ্বকাপ শুধু একটি ক্রীড়া প্রতিযোগিতা নয়, এটি বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ সাংস্কৃতিক উৎসবও। মাঠের লড়াইয়ের পাশাপাশি বিশ্বকাপের উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে বিনোদন জগতেও। অভিনেতা, অভিনেত্রী, গায়ক, পরিচালক থেকে শুরু করে বিভিন্ন ক্ষেত্রের তারকারাও নিজেদের পছন্দের দল নিয়ে সরব হন। কেউ ছোটবেলা থেকে ব্রাজিলের সমর্থক, কেউ আবার আর্জেন্টিনার জার্সি গায়ে চাপিয়ে খেলা দেখেন। অনেকেই নির্দিষ্ট কোনও খেলোয়াড়ের ভক্ত। লিওনেল মেসি, কিলিয়ান এমবাপে, জুড বেলিংহ্যাম কিংবা ভিনিসিয়ুস জুনিয়রের খেলা নিয়ে তাঁদের উৎসাহ সাধারণ দর্শকদের মতোই।
Edin Džeko in 2014 🇧🇦🌟#FIFAWorldCup pic.twitter.com/4W9CWigXcr— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 12, 2026
বিশ্বকাপ ঘিরে সেলেবদের স্মৃতিও কম নয়। কারও কাছে এটি পরিবারের সঙ্গে খেলা দেখার স্মৃতি, কারও কাছে বন্ধুদের সঙ্গে রাত জেগে ম্যাচ উপভোগ করার গল্প। সামাজিক মাধ্যমেও বিশ্বকাপের সময় তাঁদের পোস্ট, ভবিষ্যদ্বাণী এবং প্রতিক্রিয়া বিশেষভাবে নজর কাড়ে। শুটিংয়ের টাইট শিডিউল সামলেও খেলা দেখেন না এমন তারকাও কমই আছেন। ইটিভি ভারতের কাছে নিজেদের ফুটবল ম্যানিয়ার কথা উজাড় করে দিলেন এই সময়ের দু'জন ব্যস্ত অভিনেতা লোকনাথ দে এবং পূষন্ দাশগুপ্ত।
অভিনেতা লোকনাথ দে বলেন, "খেলা তো দেখবই। ব্রাজিল আমার দল। তার জন্য তো শুভকামনা আছেই। আর আর্জেন্টিনাও আমার প্রিয় দল। আসলে সব দলই প্রিয় দল। আমাদের থেকে এরা এত এগিয়ে যে কাকে ছেড়ে কাকে দেখি। একটা দেশ যাদের নাকি দেড় লাখ জনসংখ্যা তারাও বিশ্বকাপ খেলছে। ফলে, আমাদের হাঁ করে মুগ্ধ হয়ে দেখতে হয় ৷ সব দলই প্রিয় দল। তবে, ওই একটু আলাদা করে কাউকে ভালোবাসতে হয়, সমর্থন করতে হয়। না হলে খেলা দেখাটা জমে না। খেলা নিয়ে পাড়ায় একটু গণ্ডগোল হবে না, চিৎকার চেঁচামেচি না হলে জমে না ঠিক। তাই ব্রাজিলের পক্ষ ছোট থেকেই নিয়েছি। বাড়ি গিয়ে খেলা দেখব, ঝগড়া হবে, আড্ডা হবে।"
Some fan support for Son. 🇰🇷✨#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 12, 2026
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লোকনাথ আরও বলেন, "ছোট থেকে ক্রিকেট, ফুটবল, টেবিল টেনিস সব খেলেছি। আমি খেপুড়ে ছিলাম। কী করে যে অভিনয়ে চলে এলাম কে জানে। আমার ক্রিকেটার হওয়ারই কথা ছিল। খেপ খেলেছি প্রচুর। কিন্তু এখন সব ছেড়েছুড়ে অভিনয়ের খেলাতে মেতে উঠেছি। খেলা চলছে।"
অভিনেতা পূষন্ দাশগুপ্ত বলেন, "এক্সাইটমেন্ট তুঙ্গে। পাড়ার বন্ধু, স্কুলের বন্ধু, কলেজের বন্ধু- সকলের সঙ্গেই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে খেলা দেখা চলছে। সকাল, রাত, সন্ধে শুধু ফুটবল নিয়েই আলোচনা চলছে এখন। আমি আর্জেন্টিনার সাপোর্টার। খুব ছোটবেলা থেকে মেসি নামটা শুনছি৷ সে তখন উঠতি খেলোয়াড়। এরপর ধীরে ধীরে তাঁর শিখরে ওঠাটা চোখের সামনে দেখলাম। আমাদের জেনারেশন মেসি, নেইমার, রোনাল্ডোকে দেখে বড় হয়েছে। এবার তাঁদের শেষ বিশ্বকাপ। সেখান থেকে খুব ইমোশনাল একটা ব্যাপার আমার কাছে। পরেরবার এঁরা আর খেলবেন না বিশ্বকাপ। তাই প্রাণ ভরে দেখার ইচ্ছা আছে।"
পূষন্ ছোটবেলার স্মৃতিতে ডুব দিয়ে বলেন, "অনেক স্মৃতি আছে ছোটবেলার। গোল হলেই বাবা চিৎকার করে উঠত। আর মা রেগে যেত। বাবা আমাকে জোর করে জাগিয়ে রেখে খেলা দেখাতো। ফ্রান্সের জিদান যেবার হেডার দিয়েছিলেন আবার ইটালির কাছে হেরে গিয়েছিল তাঁর দল সেবার, বাবা প্রায় কেঁদেই ফেলেছিল। বাবা জিদানের এমন ফ্যান যে আমার নামও জিদান রেখে দিচ্ছিল এক প্রকার।" পূষন্ বাংলার ফুটবলও দেখেন বলে জানালেন। তাঁর দল ইস্টবেঙ্গল।