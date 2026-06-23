ওটিটি-তে কেন এগিয়ে মহিলা কেন্দ্রিক সিনেমা-সিরিজ ? প্রকাশ্যে চাঞ্চল্যকর তথ্য

ওটিটি-তে কেন এগিয়ে মহিলা কেন্দ্রিক সিনেমা-সিরিজ ? প্রকাশ্যে চাঞ্চল্যকর তথ্য
ট্রেন্ড ওটিটি-তে নারী-প্রধান সিরিজগুলো বেশি সাড়া জাগাচ্ছে, এবং পুরুষ-প্রধান শোগুলোর তুলনায় এগুলোর জনপ্রিয়তা প্রায় ৪৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 23, 2026 at 1:01 PM IST
হায়দরাবাদ, 23 জুন: হিন্দি ওটিটি প্ল্যাটফর্মে দীর্ঘদিন ধরে পুরুষ-প্রধান গল্পের আধিপত্যে ছিল। ক্রাইম, অ্যাকশন, থ্রিলার এবং রাজনৈতিক ড্রামার মতো বেশিরভাগ জনপ্রিয় শো-তেই পুরুষ চরিত্রকে প্রধান ভূমিকায় দেখা গিয়েছে। তবে, এখন দর্শকদের পছন্দ বদলাতে শুরু করেছে বলে মনে হচ্ছে। নতুন এক প্রতিবেদন তথা সমীক্ষা থেকে জানা গিয়েছে, সংখ্যায় কম হওয়া সত্ত্বেও, নারী-প্রধান হিন্দি ওয়েব সিরিজগুলো দর্শকদের মধ্যে বেশি সাড়া ফেলছে। প্রতিবেদন অনুসারে, এই ধরনের সিরিজগুলো শুধু বেশি সাড়াই ফেলছে না, বরং ওটিটি প্ল্যাটফর্মে কনটেন্টের চাহিদার পরিবর্তনেরও ইঙ্গিত দিচ্ছে।ওরম্যাক্স মিডিয়ার একটি নতুন প্রতিবেদন অনুসারে, পুরুষ-প্রধান শোগুলোর চেয়ে নারী-প্রধান হিন্দি ওয়েব সিরিজগুলো বেশি সাড়া ও দর্শকের মনোযোগ আকর্ষণ করছে।
কী বলা হয়েছে প্রতিবেদনটিতে ?
2025 সালের জানুয়ারি থেকে 2026 সালের মে মাসের মধ্যে মুক্তি পাওয়া সবচেয়ে বেশি দেখা 50টি নন-ফ্র্যাঞ্চাইজ হিন্দি ফিকশন ওয়েব সিরিজের একটি বিশ্লেষণ থেকে এই তথ্য উঠে এসেছে। প্রতিবেদন অনুসারে, এই 50টি সিরিজের মধ্যে 28টি ছিল পুরুষ-কেন্দ্রিক, 10টি ছিল নারী-কেন্দ্রিক এবং 12টিতে পুরুষ ও নারী উভয় চরিত্রই ছিল। সংখ্যায় কম হওয়া সত্ত্বেও, নারীকেন্দ্রিক ধারাবাহিকগুলোই দর্শকদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সাড়া জাগিয়েছিল।
প্রতিবেদন অনুসারে, পুরুষ-প্রধান সিরিজগুলোর গড় সর্বোচ্চ আলোচনা স্কোর ছিল 9.6.৬, যেখানে নারী-প্রধান সিরিজগুলোর গড় স্কোর ছিল 14.1। পুরুষ-প্রধান শোগুলোর তুলনায় প্রায় 47 শতাংশ বেশি। এই পরিসংখ্যানে বেশ কয়েকটি নারী-প্রধান সিরিজের অবদান রয়েছে, যার মধ্যে আছে 'মিসেস দেশপান্ডে', 'ডাব্বা কার্টেল', 'মান্ডলা মার্ডারস', 'দলদল', 'চিরাইয়া' এবং 'সার্চ: দ্য নয়না মার্ডার কেস'-এর মতো সিরিজ-সিনেমা ৷
নারী-প্রধান শোগুলো কেন সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় হচ্ছে ?
1. কম সংখ্যক দর্শকের কারণে স্বতন্ত্রতা
গত কয়েক বছর ধরে, বেশিরভাগ ওয়েব সিরিজ পুরুষ চরিত্রকে কেন্দ্র করে নির্মিত হয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে, নারী প্রধান চরিত্রের গল্প দর্শকদের কাছে নতুন এবং ভিন্ন মনে হয়। বিশেষ করে ক্রাইম এবং থ্রিলারের মতো ঘরানায়, নারী-কেন্দ্রিক গল্পগুলো সতেজ অনুভূতি দেয়, যা সেগুলোকে সহজেই আলোচনার বিষয় করে তোলে।
2. শুধু একটা গল্প নয়, সামাজিক সমস্যার ঝলক
প্রতিবেদন অনুসারে, নারী-প্রধান সিরিজগুলো প্রায়শই শুধুমাত্র বিনোদনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। এগুলো নারী পরিচয়, স্বাধীনতা, নিরাপত্তা, সম্পর্ক এবং সামাজিক প্রত্যাশার মতো বিষয়গুলোও তুলে ধরে। উদাহরণস্বরূপ, 'খৌফ' শুধুমাত্র একটি হরর সিরিজ হিসেবে আলোচিত হয়নি। শো-টি নিয়ে বেশিরভাগ আলোচনা কেন্দ্রীভূত ছিল কীভাবে একজন নারীর দৃষ্টিকোণ থেকে ভয় এবং অসহায়বোধকে তুলে ধরেছে তা নিয়ে। একইভাবে, ‘চিরাইয়া’ গার্হস্থ্য সহিংসতা, সম্মতি, দাম্পত্য নির্যাতন এবং ব্যক্তিগত মর্যাদার মতো বিষয়গুলো তুলে ধরেছে। এটি দর্শকদের শুধু গল্পের সঙ্গেই নয়, বরং আরও অনেক কিছুর সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে সাহায্য করেছে।
3. ওটিটি এখন আর একা দেখার বিষয় নয়
প্রায়শই, ওটিটি কনটেন্ট মোবাইল ফোন বা ল্যাপটপে একা দেখা হতো। তবে, কানেক্টেড টিভির কারণে, ওয়েব সিরিজ এখন পরিবার ও বন্ধুদের সঙ্গে টিভির পর্দায় দেখা যাচ্ছে ৷ ওরম্যাক্সের মতে, এই ধরনের সিরিজগুলো প্রায়শই বিভিন্ন ধরনের দর্শকদের কাছে আকর্ষণীয় হয় ৷ যার ফলে সমাজের সকল স্তরের মানুষের সঙ্গে এগুলো দেখা ও আলোচনা করা সহজ হয়ে যায়। যত বেশি মানুষ একসঙ্গে একটি শো দেখে, ততই এটার প্রচার করার বা সেই বিষয় নিয়ে কথা বলার সম্ভাবনা বাড়ে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, নারীকেন্দ্রিক গল্পগুলো শুধু নারীদের কাছেই আকর্ষণীয় নয়। এই গল্পগুলোর অনেকগুলোই সমাজের সকল স্তরের মানুষ দেখছেন, যার ফলে আলোচনা এবং প্রচার আরও বাড়ছে।
4. নারী প্রধান চরিত্র শক্তিশালী বিপণন কৌশল
ওটিটি প্ল্যাটফর্মগুলো প্রতি মাসে অসংখ্য নতুন সিরিজ প্রকাশ করে, যার বেশিরভাগই দর্শকদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে ব্যর্থ হয়। একটি নারী প্রধান গল্প কোনও শো-কে ভিড়ের মধ্যে স্বতন্ত্র করে তুলতে সাহায্য করে। এতে যদি সুপরিচিত অভিনেতারাও থাকেন, তবে এর প্রভাব আরও বৃদ্ধি পায় ৷ প্রতিবেদন অনুযায়ী মাধুরী দীক্ষিত, শাবানা আজমি এবং কঙ্কনা সেন শর্মার মতো অভিনেত্রীদের অভিনীত সিরিজ-সিনেমা তার সবচেয়ে বড় উদাহরণ ৷ যেখানে তারকাখ্যাতি এবং নারী-কেন্দ্রিক গল্প দর্শকদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে।
ওটিটি প্ল্যাটফর্মগুলোর জন্য বার্তা
ওরম্যাক্স মিডিয়ার মতে, প্রতিটি নারী-প্রধান সিরিজই যে সফল হবে, তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। তবে, প্রতিবেদনটিতে এও ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে দর্শকরা এখন নতুন এবং ভিন্নধর্মী গল্পকে বেশি প্রাধান্য দিচ্ছে। ওটিটি প্ল্যাটফর্মগুলোর জন্য সবচেয়ে বড় শিক্ষা হল, সাফল্য কেবল পুরুষ বা নারী প্রধান চরিত্র বেছে নেওয়ার মধ্যেই সীমিত না রেখে এমন গল্প সামনে আনুক যা দর্শকদের নতুন এবং ভিন্ন অভিজ্ঞতা দেয়।