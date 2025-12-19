ফেডারেশনের 'উৎকর্ষ সম্মান' পুরস্কার যাঁরা পেলেন সবাই কি যোগ্য?

ETV Bharat / entertainment

কলকাতা, 19 ডিসেম্বর: ফেডারেশনের উৎকর্ষ সম্মান নিয়ে কতটা খুশি টেকনিশিয়ানরা? উঠে আসছে মিশ্র প্রতিক্রিয়া। প্রশ্ন উঠেছে বিচারকদের বিচার নিয়ে, সম্মানিত হয়েও প্রচারের আলোয় আসা হয় না- এই নিয়েও জমেছে ক্ষোভের মেঘ। একইসঙ্গে এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাচ্ছেন অনেক টেকনিশিয়ানরা।

সিনিয়ররা কিংবা কিছু বিভাগের কলাকুশলীরা বিভিন্ন পুরস্কার বিতরণী মঞ্চে সম্মানিত হলেও অন্যরা থাকেন সেই আড়ালেই। অথচ তাঁদের অবদানও কম নয় এই বিনোদন দুনিয়ায়। একজন পরিচালক একজন অভিনেতার যতখানি গুরুত্ব ঠিক ততখানি বা তার থেকেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ একজন আর্ট ডিরেক্টর, একজন লাইটম্যান, একজন ফাইট আর্টিস্ট কিংবা একজন স্টান্টম্যানের। ফাইট আর্টিস্ট জীবনের ঝুঁকি নিয়ে হিরো কিংবা ভিলেনের হয়ে লড়ে যান, তাঁকে চেনে ক'জন? এহেন মানুষগুলিকেই এবার সম্মান জানালো ফেডারেশন। ইটিভি ভারত যোগাযোগ করে কয়েকজন কলাকুশলীর সঙ্গে। জেনে নেয় তাঁদের মনের কথা। উঠে এল মিশ্র প্রতিক্রিয়া।

প্রখ্যাত শিল্প নির্দেশক পার্থ মজুমদার বলেন, "খুব সুন্দর একটা উদ্যোগ নিয়েছে ফেডারেশন। আমি দীর্ঘদিন মেম্বার ছিলাম ফেডারেশনের। আর্ট ডিরেক্টর গিল্ডের অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি ছিলাম। সেই সময় এরকম একটা প্রস্তাব আমরা রেখেছিলাম। তখন আমাদের ফেডারেশনের সেই সামর্থ্য ছিল না। তবে, এবার সেটা হল। আমরা সবাই খুশি। আমাদের সিনিয়রদের সম্মান জানানোর জন্য টেলি অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ড আছে। কিন্তু আমাদের পরবর্তী যাঁরা আছেন তাঁদেরও স্বীকৃতি প্রাপ্য। তাঁদের কথা ফেডারেশন ভাবায় আমরা সবাই খুশি।"

তিনি এই প্রসঙ্গে আরও বলেন, "উৎকর্ষ সম্মান অনুষ্ঠানে যেসব কলাকুশলীকে পুরস্কার বিতরণ করা হয়েছে তা কোন মানের উপরে ভিত্তি করে আমার জানা নেই। তবে কিছু ক্ষেত্রে এই বিচার আমার ভালো লাগেনি। এটা ছিল 2024 সালের অ্যাওয়ার্ড সেরিমনি। একজন আর্ট ডিরেক্টর হিসেবে আমি বলতে পারি 'জগদ্ধাত্রী' নামের সিরিয়ালটি তিন বছর ধরে চলেছে। 45 বার বেঙ্গল টপার হয়েছে। তাতে এই ধারাবাহিকের অ্যাসিস্ট্যান্ট আর্ট ডিরেক্টরের তো সম্মানটা পাওয়া উচিত ছিল। একটা সিরিয়াল তো এমনি এমনি বেঙ্গল টপার হয় না। তার সবটা ভালো নিয়েই বেঙ্গল টপার হয়। আর্ট ডিরেক্টর তার শিল্পীসত্তা কাজে লাগিয়ে একটা সেট বানান। তা হলে ওই মানুষটা কেন পাবেন না পুরস্কার? এগুলোর দিকে একটু নজর রাখলে বিচারটা ঠিক মতো হবে। চাইব প্রকৃত মেধা যেন সম্মান পায়।"

এই প্রসঙ্গে তিনি আরও একটি দিক তুলে ধরেন। বলেন, "কাছের লোক বলে তাঁকে পুরস্কারটা পাইয়ে দিলাম এটা যেন না হয় কখনও। টেলি অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ডে আমরা এহেন ঘটনা দেখতে পাই। সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি যেন আমাদের এই ফেডারেশনের উৎকর্ষ সম্মানে না ঘটে। তা হলে তাদের সঙ্গে আমাদের সংগঠনের কোনও পার্থক্য থাকবে না। সেদিনের অনুষ্ঠানটা দুর্দান্ত ছিল। ফেডারেশনকে মানুষ অন্যভাবে জানল, চিনল।"

তাঁর কথায়, "একজন আর্ট ডিরেক্টর সবার আগে আর সবার শেষে কল টাইম পান। তিনি সেট রেডি করার পর কাজ শুরু হয়। কাজ শেষ হলে তাঁকেই সব গুটিয়ে নিতে হয়। একটা 100 ফুট/60 ফুটের জায়গার মধ্যে আমাদের কত কি করতে হয়। হাসপাতাল, থানা, বিয়ে বাড়ি, পার্টি, পুজো সবকিছু ওখানেই সেট করতে হয় আমাদের। আমরা আড়ালেই থাকি। আমাদের নাম সামনে আসে না। তবে, আমি ব্রাত্য বসুর 'ডিকশনারি', 'হুব্বা' ছবিতে কাজ করেছি। উনি পোস্টারে সবার আগে আমার নাম রেখেছেন। এটা বড় সম্মানের একজন শিল্প নির্দেশকের কাছে।"

ফাইট মাস্টার চিত্ত কবিরাজ বলেন, "এতদিন যাঁরা অক্লান্ত পরিশ্রম করেও স্বীকৃতি পাননি তাঁরা স্বীকৃতি পেলেন। খুশি হওয়ার মতোই একটা উদ্যোগ ছিল ফেডারেশনের। কিন্তু পুরোপুরি খুশি হওয়ার সুযোগ পাচ্ছি কই? যাঁরা পুরস্কার পেলাম তাঁরা সবাই কি এর যোগ্য? সিলেকশন কমিটিতে কারা ছিলেন জানি না। কিসের নিরিখে বিচার হল জানা দরকার। কেউ কেউ গিল্ডের 2 বছরের সদস্য হয়ে দুটো কাজ করে সম্মানিত হলেন। আর কেউ 40 বছর সদস্য হয়ে 1000টা ছবিতে কাজ করেও সম্মান পেলেন না। এটা কেমন বিচার হল?

তিনি আরও বলেন, "যিনি হয়ত 'খাদান'-এ কাজই করেননি তিনি প্রাইজ পেয়ে গেলেন! এটা অবাক কাণ্ড না? যে গায়ে আগুন লাগিয়ে দৌড়াচ্ছে তাঁর বেশি কৃতিত্ব নাকি আমি একজন ফাইট আর্টিস্ট হয়ে টাওয়ারে মারামারি করছি আমার বেশি কৃতিত্ব? নিশ্চয়ই যে আগুন গায়ে লাগিয়ে দৌড়াচ্ছে তার বেশি ক্রেডিট এক্ষেত্রে? সেখানে আমাকে প্রাইজ দেওয়া তো ঠিক নয়। এরকমই কিছু জিনিস ঘটেছে সেদিন। আমাদের প্রায় গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব লেগে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। এই দিকটায় আরেকটু যত্ন নিলে ভালো হত। তবে, এই উদ্যোগ চিরকাল জারি থাকলে ভালো লাগবে। সবাই কাজের উৎসাহ পাবে। ফেডারেশনের এই ভাবনা এবং উদ্যোগকে আমি সাধুবাদ জানাই।"

প্রখ্যাত সাউন্ড রেকর্ডিস্ট শম্ভু দাসের কণ্ঠে অবশ্য অন্য রকমের অভিযোগ। তিনি বলেন, "নিঃসন্দেহে ভালো উদ্যোগ ছিল ফেডারেশনের। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ যথাযোগ্য কাজের সম্মান পাই, পুরস্কার পাই নানা জায়গায়। কেউ আবার ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ডও পাই, কেউ টেলি অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ড পাই। কিন্তু যাঁরা এ সব পান না তাঁদের হাতে সম্মান তুলে দিল ফেডারেশন। তাঁদের কথা ভাবছে ফেডারেশন। এই উদ্যোগ আরও আগে নেওয়া উচিত ছিল বলছিলেন বুম্বা দা, দেব, জুন। আমার ব্যক্তিগতভাবে খারাপ লাগছে যে যাঁরা সেদিন পুরস্কার পেলেন তাঁদের নিয়ে দু'কলম লিখল না কোনও প্রচার মাধ্যম।"

সাউন্ড রেকর্ডিস্ট শম্ভু দাসের কথায়, "তাঁরা ছাড়া সিনেমা, সিরিয়াল, সিরিজ হবে? তাঁদের মধ্যে কেউ মেক আপ করে, কেউ চুল বাঁধে, কেউ সবাইকে জল দেয়, কেউ লাইট করে, কেউ ট্রলি টানে। তাঁদের কথা জানা আর জানানোর দরকার নেই কারওর? আমাদের অনেকের বাড়ির লোকেরা তো জানেই না আমরা কী করি। শুধু টাকা নিয়ে গেলে দেখতে পায় যে রোজগার করে আনছি। সেটা তো সব না।" তিনি আরও বলেন, "ফেডারেশন প্রবীণদেরও সম্মানিত করল, যা প্রশংসার দাবি রাখে। যাঁরা এখন আর কাজ করতে পারছেন না তাঁদের হাতে কিছু অর্থ তুলে দিল ফেডারেশন। এতে তাঁদের কিছুটা হলেও তো উপকার হবে। এবারে যে সব টেকনিশিয়ান পুরস্কার পেলেন পরেরবার হয়ত অন্যরা পাবেন। যোগ্যরাই পুরষ্কৃত হবেন এই আশাই রাখি।"

এই মুহূর্তে 'পরশুরাম' ধারাবাহিকের পরিচালক রূপম বাগ বলেন, "আমরা যাঁরা সিনিয়র তাঁরা নানা পুরস্কার পাই। যাঁরা পান না তাঁদের জন্য স্বরূপ দা'র নেওয়া এই উদ্যোগ নিঃসন্দেহে ভালো উদ্যোগ। আমি আপ্লুত, আনন্দিত। এতে জুনিয়ররাও খুশি হবেন। তাঁরা কাজের প্রতি আরও উৎসাহ পাবেন। তাঁরাও মনে করবেন এতদিন ধরে যা করে চলেছি তার জন্য লোকে আমাকে চিনল।" জানতে চাওয়া হয় যোগ্য ব্যক্তিরাই সেদিন পুরস্কার পেলেন বলে মনে করেন? তিনি বলেন, "যাঁরা বিচারের দায়িত্বে ছিলেন আশা করি তাঁরা বিচক্ষণ। তাই তাঁরা যাঁদেরকে নির্বাচিত করেছেন তাঁরা নিশ্চয়ই পুরস্কারের যোগ্য।" এই বিষয়ে ফেডারেশন সভাপতি স্বরূপ বিশ্বাসের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তাঁর তরফে কোনও সাড়া মেলেনি।

প্রসঙ্গত, ফেডারেশনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়েছে 'ফেডারেশন উৎকর্ষ সম্মান'। 2024- সালের কাজের নিরিখে চলচ্চিত্র বিভাগে 26টি পুরস্কার 26 জন সর্বস্তরের কলাকুশলীর হাতে তুলে দেওয়া হয়। একইভাবে টেলিভিশন এবং ওটিটি বিভাগে 26টি পুরস্কার 26 জন কলাকুশলীর হাতে তুলে দেওয়া হয়। সব মিলিয়ে 52 জন পুরস্কার পান। স্বাভাবিকভাবেই খুশির হাওয়া বাংলা বিনোদন জগতে। যাঁরা ক্যামেরার পিছনে থেকে অক্লান্ত পরিশ্রম করে একটা সিনেমা, সিরিয়াল, সিরিজকে দর্শকের কাছে তুলে দিতে সাহায্য করেন তাঁদের বেশিরভাগকেই চেনে না কেউ। এবার তাঁরাও এলেন প্রচারের আলোয়, পেলেন সম্মান ৷

