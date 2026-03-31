আজ আমাদের নয় তাঁদের উত্তর দেওয়ার পালা- কার দিকে আঙুল ফেডারেশন সভাপতির? কী বললেন লীনা ?

আজ আমাদের নয় তাঁদের উত্তর দেওয়ার পালা- কার দিকে আঙুল ফেডারেশন সভাপতির? কী বললেন লীনা ?
রাহুলের অকাল প্রয়াণে নিরাপত্তা নিয়ে কী বললেন স্বরূপ-লীনা ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 31, 2026 at 12:47 PM IST
কলকাতা, 31 মার্চ: পেরিয়ে গেল দুটি দিন। নেই রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়। একটাই প্রশ্ন মুখে মুখে ফিরছে শুরুর দিন থেকে, অভিনেতা, টেকনিশিয়ানদের তা হলে নিরাপত্তা কোথায়? নিরাপত্তায় গাফিলতির কারণেই অকালে ঝরে গেল একটা তাজা প্রাণ।
ফেডারেশন সভাপতি এদিন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধিকে বলেন, "আজ আমি ফেডারেশন সভাপতি হিসেবে নয়, একজন গুণী শিল্পীর অনুরাগী হিসেবে আমরা এখানে এসেছি। হয়তো ওঁর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় খুব ভালো ছিল না। হাই, হ্যালোর সম্পর্কই ছিল। কিন্তু ইন্ডাস্ট্রির অত্যন্ত একজন গুণী শিল্পী রাহুল। সিনেমা, সিরিয়ালে দাপিয়ে কাজ করেছেন। তাঁর 'সহজ কথা' আমি মাঝেমাঝে রাতে দেখতাম। অসাধারণ উপস্থাপনা। এমন এক শিল্পীকে আমরা হারালাম আমাদের নিজেদের গাফিলতির জন্য।"
স্বরূপ বিশ্বাস আরও বলেন, "আমরা যখন ফেডারেশন থেকে বারবার বলি, চিৎকার করি নিরাপত্তার কী ব্যবস্থা আছে তা জানার জন্য, তখন আমাদের নিয়ে সমালোচনা হয় যে ফেডারেশন শুধু বাধা দেয় সবকিছুতে। কিন্তু আজ তো প্রমাণিত হয়ে গেল যে ফেডারেশন কেন বলত। আজ যে কলাকুশলী ভাইয়েরা নিজেদের জীবন বিপন্ন করে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন শিল্পীকে বাঁচাতে, তাঁরাও যদি তলিয়ে যেত? তা হলে কতগুলো প্রাণ যেত? আমাদের ন্যূনতম ব্যবস্থাপনা থাকবে না অভিনেতা, কলাকুশলীদের জন্য?সেটা এতটাই খরচাবহুল? এর উত্তর ওঁদের দিতে হবে। এতদিন আমরা চিৎকার করেছি, আপনারা আমাদের সমালোচনা করেছেন। আজ আপনাদের উত্তর দেওয়ার পালা। সামাজিক মাধ্যমে আমাদের বাপ-বাপান্ত করা হয়েছে। আমাদের বিরুদ্ধে লেখালিখি হয়েছে, লেখানো হয়েছে, তাঁদের আজ উত্তর দেওয়ার পালা।"
ইন্ডাস্ট্রির অন্দরে আজ শুধু একটাই প্রশ্ন নিরাপত্তা কোথায়? অভিনেতা-কলাকুশলীদের জীবন কি এতটাই ঠুনকো? রাহুলের গাড়ির চালক সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, "দাদা সাঁতার জানতেন, কিন্তু হঠাৎ আসা জোয়ারের তীব্রতা আর জলের অতল গভীরতা তিনি আন্দাজ করতে পারেননি। দাদাকে বাঁচাতে 6-7 জন টেকনিশিয়ান নিজের জীবন বাজি রেখে সমুদ্রের উত্তাল ঢেউয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন। শ্বেতা কোনওক্রমে পাড়ের কাছে চলে আসায় প্রাণে বেঁচে যান। কিন্তু দাদার ক্ষেত্রে অনেকটাই দেরি হয়ে গিয়েছিল। তাই আজ দাদা আর নেই।"
এই দুর্ঘটনার কারণ হিসেবে বারবার আঙুল উঠছে শুটিং ইউনিটের নিরাপত্তার দিকে। রাহুলের গাড়ির চালক সাফ জানিয়েছেন, শুটিং সেটে কোনও চিকিৎসক বা লাইফ-সেভারের ব্যবস্থা ছিল না। জানা গিয়েছে, প্রশাসনের বিনা অনুমতিতেই ওই বিপজ্জনক এলাকায় শুটিং চলছিল, যেখানে চোরাবালির হাতছানি প্রতিপদে। যখন রাহুলকে জল থেকে তোলা হয়, তখন প্রাথমিক চিকিৎসা হিসেবে তাঁর পেট চেপে জল বের করার চেষ্টা করা হলেও সেই মুহূর্তে কোনো পেশাদার চিকিৎসা সহায়ক উপস্থিত ছিলেন না। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথেই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন অভিনেতা।
প্রাথমিক ময়নাতদন্তের রিপোর্ট অনুযায়ী, জলে ডুবে যাওয়ার সময় রাহুল প্রচণ্ড আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। তাঁর ফুসফুসে প্রচুর পরিমাণে নোনা জল এবং বালি ঢুকে পড়ে। বালির স্তূপ ও জলের চাপে ফুসফুসটি স্বাভাবিকের তুলনায় ফুলে প্রায় দ্বিগুণ হয়ে যায়। শুধু ফুসফুস নয়, তাঁর শ্বাসনালী এবং খাদ্যনালীতেও বালি পাওয়া গিয়েছে। বিশেষজ্ঞদের দাবি, এই ধরনের উপসর্গ তখনই দেখা দেয় যখন কেউ দীর্ঘক্ষণ জলের নিচে বাঁচার জন্য আপ্রাণ সংগ্রাম করেন।
ইটিভি ভারত যোগাযোগ করে 'ভোলে বাবা পার করে গা'র লেখিকা তথা প্রযোজক লীনা গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে। তিনি বলেন, "এই ব্যাপারে আমি কিছু বলব না ৷ আমি তো সত্যিই স্পটে ছিলাম না ৷ আমার সবটা শুনে শুনে বলা ৷ আমি যতবার যা বলছি সেই কথাটা আর কেউ ব্যবহার করছে না ৷ আমি সত্তর জনের কাছ থেকে যে কথা পেয়েছি তাও আবার তা ফোনে ফোনে, কেননা ওরা তখনও ফেরেনি, সেই ভিত্তিতে কোনও কথা বলা যায় না ৷ ফুটেজ আছে ৷ তদন্ত চলছে ৷ পুলিশ সবটাই জানে ৷ সুতরাং, আমার মনে হয় না তদন্ত চলাকালীন আমার এই ব্যাপারে কোনও কথা বলা উচিত।"
অন্যদিকে, নিরপেক্ষভাবে পুলিশি তদন্তের আর্জি জানিয়েছেন রুদ্রনীল ঘোষ, সুদীপ্তা চক্রবর্তী, রূপাঞ্জনা মিত্র, চাঁদনি সাহা সহ আরও অনেকে। রুদ্রনীলের অভিযোগ সবকিছুর বাজেট আছে। কিন্তু অভিনেতা-টেকনিশিয়ানদের জীবনের জন্য কোনও বাজেট নেই এই ইন্ডাস্ট্রিতে।