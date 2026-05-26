বলিউডে ব্যানড রণবীর ! 'ডন 3' বিতর্কে 'ধুরন্ধর' অভিনেতার কী প্রতিক্রিয়া ?

ফারহান খানের 'ডন 3' ছবির কারণে ফেডারেশন অফ ওয়েস্টার্ন ইন্ডিয়া সিনে এমপ্লয়িজ বলিউড অভিনেতা রণবীর সিংকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। কী প্রতিক্রিয়া রণবীরের তরফে ?

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 26, 2026 at 10:54 AM IST

হায়দরাবাদ, 26 মে: ফারহান আখতারের (Farhan Akhtar) ছবি 'ডন ৩' (Farhan Akhtar) থেকে রণবীর সিংয়ের (Ranveer Singh) হঠাৎ করেই সরে দাঁড়ানোর বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিয়েছে ফেডারেশন অফ ওয়েস্টার্ন ইন্ডিয়া সিনে এমপ্লয়িজ । ফেডারেশন অফ ওয়েস্টার্ন ইন্ডিয়া সিনে এমপ্লয়িজ এক সংবাদ সম্মেলনে ঘোষণা করেছে যে, 'ডন 3' বিতর্কের কারণে তারা রণবীর সিংকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। সোমবার, 25 মে, প্রধান উপদেষ্টা অশোক পণ্ডিত, সভাপতি বীরেন্দ্র নাথ তিওয়ারি এবং সাধারণ সম্পাদক অশোক দুবে ফেডারেশন অফ ওয়েস্টার্ন ইন্ডিয়া সিনে এমপ্লয়িজের এই সিদ্ধান্ত সম্পর্কে সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলেন।

ব্যানড রণবীর সিং !

ফেডারেশনের প্রধান উপদেষ্টা অশোক পণ্ডিত জানান যে, ফারহান আখতার এবং রীতেশ সিধওয়ানি ইন্ডিয়ান ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ডিরেক্টরস অ্যাসোসিয়েশনে রণবীর সিংয়ের বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। রীতেশ সিধওয়ানি ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের সঙ্গে দেখা করেন ৷ ফারহান আখতার ভিডিয়ো কলের মাধ্যমে বৈঠকে যোগ দেন। তারা ফেডারেশনকে 'ডন 3' ঘিরে চলমান বিতর্ক এবং শুটিং শুরু হওয়ার মাত্র তিন সপ্তাহ আগে রণবীরের প্রকল্প ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্তের বিষয় সম্পর্কে জানান ৷

অশোক জানান যে তিনি রণবীরকে তিনবার ব্যক্তিগতভাবে দেখা করতে বলেছিলেন ৷ কিন্তু তিনি কোনও সাড়া দেননি। পরে, যখন সংবাদ সম্মেলনের ঘোষণা করা হয়, তখন অভিনেতা তাঁকে একটি ইমেল পাঠিয়ে জানান যে বিষয়টি তাঁর এক্তিয়ারভুক্ত নয়। অশোক আরও নিশ্চিত করেছেন যে ফারহানের প্রযোজনা সংস্থা, এক্সেল এন্টারটেইনমেন্ট, রণবীরের কাছে 45 কোটি টাকা ক্ষতিপূরণেরও দাবি করেছে। ফেডারেশনের সভাপতি বিএন. তিওয়ারি সংবাদমাধ্যমে জানান যে কমিটির তরফে থেকে রণবীর সিংয়ের বিরুদ্ধে এক অসহযোগিতা নির্দেশ জারি করা হয়েছে। এখন থেকে স্পট বয়, পরিচালক, ক্যামেরাম্যান বা লাইটম্যান, কেউই রণবীরের সঙ্গে কাজ করবেন না।

ফারহান আখতারের ছবি 'ডন 3'-এ রণবীরের প্রধান চরিত্রে অভিনয় করার কথা ছিল। তবে, সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুসারে, শুটিং শুরু হওয়ার মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে অভিনেতা ছবিটি থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নেন। ফারহান এবং তাঁর ব্যবসায়িক অংশীদার রীতেশ সিধওয়ানি এরপর ফেডারেশনের কাছে অভিযোগ জানান ৷

'ধুরন্ধর' অভিনেতার মুখপাত্রের প্রতিক্রিয়া

মঙ্গলবারই অভিনেতাকে সাদা রঙের কুর্তা-পাজামা ও নেহেরু জ্যাকেটে মুম্বই বিমানবন্দরে দেখা গিয়েছে ৷ এই বিতর্কের মাঝেই তিনি পাপারাৎজিদের সামনে দিয়ে বেরিয়ে যান ৷ তবে, অভিনেতার এই বিষয়ে কী প্রতিক্রিয়া তা জানিয়েছেন রণবীরের স্পোকপার্সন তথা মুখপাত্র ৷

তিনি বলেন, "রণবীর সিং সিনেমা জগৎ এবং 'ডন' ফ্র্যাঞ্চাইজির সঙ্গে যুক্ত সকলের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করেন। 'ডন 3'-কে ঘিরে সাম্প্রতিক ঘটনাবলি জুড়ে তিনি সচেতনভাবে নীরব থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ৷ কারণ তিনি বিশ্বাস করেন যে পেশাগত আলোচনা এবং ব্যক্তিগত সম্পর্ক মর্যাদা, পরিপক্কতা এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধার সঙ্গেই সবচেয়ে ভালোভাবে সামলানো যায়।" বিবৃতিতে আরও বলা হয়, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন জল্পনা সামনে এলেও, রণবীর কখনও প্রকাশ্যে প্রতিক্রিয়া জানানো বা এ বিষয়ে কোনও মন্তব্য করাকে প্রয়োজনীয় মনে করেননি। তাঁর মনোযোগ দৃঢ়ভাবে তাঁর কাজ এবং সামনের প্রতিশ্রুতিগুলোর ওপরই রয়েছে।

মুখপাত্র আরও যোগ করেন যে, 'ডন ৩' বিতর্কে অভিনেতা "সংযম" অবলম্বন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তিনি এই বিতর্কে জড়িত সকলের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও সদিচ্ছা পোষণ করেন এবং আন্তরিকভাবে ফ্র্যাঞ্চাইজিটির অব্যাহত সাফল্য কামনা করেন। অভিনেতার মুখপাত্রের শেয়ার করা বিবৃতিতে বলা হয়, "এই ধরনের মুহূর্তে সংযম এবং মর্যাদা বেছে নেওয়াটা সবসময়ই তাঁর একটি সচেতন সিদ্ধান্ত ছিল এবং তিনি এই একই অবস্থান বজায় রাখবেন।" উল্লেখ্য, রণবীরের বিরুদ্ধে অসহযোগিতার নির্দেশটি এমন এক সময়ে এসেছে যখন তিনি তাঁর 'ধুরন্ধর' ফ্র্যাঞ্চাইজির ব্লকবাস্টার সাফল্যের মাধ্যমে কেরিয়ারের মধ্য গগনে জ্বলজ্বল করছেন ৷

