ETV Bharat / entertainment

টেকনিশিয়ানদের মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য শুরু ফেডারেশনের মানবিক উদ্যোগ

দাসানি 2-তে 'পরশুরাম' এবং 'প্রফেসর বিদ্যা ব্যানার্জি' ধারাবাহিকের সেট থেকে শুরু হল এই মানবিক উদ্যোগ।

federation-of-cine-technicians-and-workers-of-eastern-india-starts-mental-health-check-up-for-tollywood-artists
শুরু ফেডারেশনের মানবিক উদ্যোগ (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 10, 2025 at 8:01 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 10 ডিসেম্বর: ফেডারেশনের মানবিক উদ্যোগের আজ প্রথম দিন। দাসানি 2-তে 'পরশুরাম' এবং 'প্রফেসর বিদ্যা ব্যানার্জি' ধারাবাহিকের সেট থেকে শুরু হল এই মানবিক উদ্যোগ। এই দুই ধারাবাহিকের কলাকুশলীদের মনের কথা শুনলেন ইন্সটিটিউট অফ সাইকায়াট্রির মনোরোগ বিশেষজ্ঞরা। হাজির ছিলেন ফেডারেশন সভাপতি স্বরূপ বিশ্বাস, প্রযোজক নিসপাল সিং রানে, প্রযোজক সৃজিত রায়, জয় চন্দ্র চন্দ্র-সহ আরও অনেকে।

গত 4 ডিসেম্বর ফেডারেশন তাদের এই নয়া উদ্যোগের কথা সামনে আনে। জানানো হয় কলাকুশলীদের মনের খেয়াল রাখবে ফেডারেশন। কোনও কলাকুশলী মানসিকভাবে অবসাদ বোধ করলে মেইল বা হেল্পলাইনের মাধ্যমে জানাতে পারবেন ফেডারেশনকে নিজের অসুবিধার কথা। 4 ডিসেম্বর জানানো হয় আগামী সাতদিনের মধ্যে এই উদ্যোগ চালু হবে। কথা রেখেছে ফেডারেশন। ছয় দিনের মাথায় চালু হল মানবিক উদ্যোগ।

স্বরূপ বিশ্বাসের কথায়, "কলাকুশলীরা একটা ভালো কাজ দর্শকের সামনে তুলে ধরতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাজ করেন। অনেক স্ট্রেস যায় তাঁদের। শারীরিক ও মানসিক ধকল সামলাতে না পেরে অনেকেই অবসাদে ভোগেন। তাঁদের কথা ভাবতে চাই আমরা। ইন্ডাস্ট্রির ভালোর জন্যই এই উদ্যোগ। ওঁরা সুস্থভাবে কাজ করতে পারলে আখেরে ইন্ডাস্ট্রিরই ভালো হবে। আমরা প্রেস কনফারেন্সে বলেছিলাম সেদিন থেকে সাতদিনের মধ্যে আমরা কাজ শুরু করব। আজ ছয়দিনের মাথায় শুরু করতে পারলাম।"

পরিচালক-প্রযোজক সৃজিত রায় বলেন, "পারফর্মারদের মানসিক সমস্যা হয় নানা কারণে। কাজের চাপ থাকা, কাজ না থাকা এরকম আরও নানা কারণে। ক্রিকেট টিমে সাইকোলজিস্ট থাকেন। যে কোনও পারফর্মারেরই কখনও না কখনও সাইকোলজিস্টের পরামর্শ নেওয়া উচিত। অবসাদের কবলে পড়ে আমাদের দুজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ডিওপি নিজেদের জীবন শেষ করে দিয়েছেন। এটা চলতে পারে না। ফেডারেশনের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই। ফেডারেশনের সব উদ্যোগের মধ্যে এটা সেরা।"

অভিনেত্রী জিনা তরফদার বলেন, "এই উদ্যোগে ভীষণ খুশি আমি। আমরা অনেক কথাই চেপে রাখি মনের মধ্যে। বলতে পারি না কারওকে। কষ্ট পাই, অবসাদে ভুগি। এবার থেকে আর তা হবে না।" মাসে তিনদিন নানা স্টুডিওতে বসবেন মনোরোগ বিশেষজ্ঞরা। শুনবেন তাঁদের মানসিক সমস্যার কথা। পরবর্তী সময়ে এই ব্যাপারে চিকিৎসার জন্য তাঁরা পিজি হাসপাতালের ডাক্তারদের কাছ থেকে পাবেন বিনামূল্যে সহায়তা।

TAGGED:

SWARUP BISWAS
TOLLYWOOD
MENTAL HEALTH OF TOLLYWOOD CELEB
ফেডারেশন মানসিক স্বাস্থ্য
FEDERATION ON MENTAL HEALTH CHECKUP

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.