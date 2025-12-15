ETV Bharat / entertainment

'ফেডারেশন উৎকর্ষ সম্মান' উদ্যোগে আপ্লুত দেব-কৌশিক-প্রসেনজিতেরা, কী বললেন সভাপতি?

নিজেকে টেকনিশিয়ানদের 'ভাই' বলে পরিচয় দেন দেব। পাভেলের মতে 'ফেডারেশন উৎকর্ষ সম্মান' টেকনিশিয়ানদের জন্য রেড কার্পেট। উপস্থিত সকলেই এই উদ্যোগে আপ্লুত।

federation-of-cine-technicians-and-workers-of-eastern-india-organise-federation-utkarsh-samman-2025
'ফেডারেশন উৎকর্ষ সম্মান' অনুষ্ঠান (ইটিভি ভারত)
Published : December 15, 2025 at 10:04 AM IST

কলকাতা, 15 ডিসেম্বর: যাঁদের কর্মদক্ষতায়, পরিশ্রমে, অনিন্দ্য চিন্তাভাবনায় নিত্যনতুন অনবদ্য সব সৃষ্টি উপহার পায় দর্শক, টলি পাড়ার সেই সব কলাকুশলীকে সম্মানিত করল 'ফেডারেশন অফ সিনে টেকনিশিয়ানস অ্যান্ড ওয়ার্কার্স অফ ইস্টার্ন ইন্ডিয়া' (Federation of Cine Technicians and Workers of Eastern India)। ভারতবর্ষের বুকে এই প্রথম এহেন সম্মানে ভূষিত হলেন সিনেমা, সিরিয়াল এবং ওটিটির কলাকুশলীরা। 56 বছরের ইতিহাসে এই প্রথম টলিপাড়ায় এহেন উদ্যোগ। আর তাতে বেজায় আপ্লুত কলাকুশলী থেকে শুরু করে অভিনেতা অভিনেত্রীরা।

চলচ্চিত্র বিভাগে 26টি পুরস্কার 26 জন সর্বস্তরের কলাকুশলীর হাতে তুলে দেওয়া হল। একইভাবে টেলিভিশন এবং ওটিটি বিভাগে 26টি পুরস্কার 26 জন কলাকুশলীর হাতে তুলে দেওয়া হয় রবিবার সন্ধ্যায়। শুধু তাই নয়, এদিন বর্ষীয়ান টেকনিশিয়ানদের হাতেও তুলে দেওয়া হয় পুরস্কার। এক সময়ে তাঁদের কারিকুরিতেই তৈরি হয়েছে একাধিক জনপ্রিয় সিনেমা-সিরিয়াল।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই ছিল গণেশ বন্দনা। উদীয়মান শিল্পীদের নৃত্য পরিবেশনা ছিল প্রশংসনীয়। এদিন সলিল চৌধুরী, ধর্মেন্দ্রকে শ্রদ্ধা জানানো হয় নৃত্য পরিবেশনার মাধ্যমে। প্রসেনজিৎ, দেব, জিৎ, অঙ্কুশদের নানা সময়ের জনপ্রিয় হিট গানের সঙ্গে নৃত্য পরিবেশনা সকলের নজর কেড়ে নেয়। হাজির ছিলেন প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, দেব, সৃজিত মুখোপাধ্যায়, টোটা রায়চৌধুরী, ইন্দ্রদীপ দাশগুপ্ত, শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, জুন মালিয়া, নীলাঞ্জনা শর্মা, জয়দীপ মুখোপাধ্যায়, শুভ্রজিৎ মিত্র, সোমনাথ কুণ্ডু, আনন্দ আঢ্য, অঙ্কুশ হাজরা, ঐন্দ্রিলা সেন, নিসপাল সিং-সহ বিনোদন দুনিয়ার তাবড় তাবড় মানুষজনেরা।

ফেডারেশন সভাপতি স্বরূপ বিশ্বাস বলেন, "প্রত্যেক টেকনিশিয়ান ও তাঁদের পরিবারের লোকজনেরাও এসেছেন। আজ কাদের আমরা সম্মানিত করলাম? যাঁদের ছাড়া সিনেমা, সিরিয়াল, সিরিজ কিছুই তৈরি হতে পারে না। তাঁদের হাতে 'উৎকর্ষ সম্মান' তুলে দিতে পেরে নিজেদের ধন্য মনে করছি। এবার তো আপনারা ট্রেলার দেখলেন। আসল সিনেমা পরের বার দেখবেন।"

ফেডারেশনের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়ে প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় বলেন, "এই উদ্যোগ অনেক আগেই নেওয়া উচিত ছিল। টেকনিশিয়ানদের ছাড়া কোনও কাজ হতে পারে না। লাইটম্যান থেকে আমাদের সেটে যে জল দেয়, খাবার দেয় সকলের সঙ্গে আমাদের আত্মিক সম্পর্ক। আমার কেরিয়ারের 45 বছর হতে চলল। কত টেকনিশিয়ানের সঙ্গে কাজ করেছি। তাঁরা আজ প্রবীণ। কেউ আমাকে বুম্বা বাবু বলে, কেউ আবার বাবু বলে আজও স্নেহ করেন। তাঁরা আমাকে 'ছোট্ট জিজ্ঞাসা' থেকে পেয়েছেন। তাঁদের অনেকের ছেলেমেয়েরা এখন টেকনিশিয়ান হিসেবে কাজ করে। আমি ফেডারেশনের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাবো। এই উদ্যোগ যেন না থামে।"

কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, "বিদেশে সিনেমা দেখতে এসে শেষ অবধি বসে থাকে মানুষ। সব নাম দেখানো শেষ হলে তাঁরা সিট ছেড়ে ওঠেন। এখানে চিত্রটা আলাদা। আর আজকাল তো মেগা সিরিয়ালেও নাম দেখানো হয় না। আশা করব ফেডারেশন এদিকে নজর দেবে।" দেবের কথায়, "ফেডারেশনের এই উদ্যোগ ভারতবর্ষে প্রথম। এই উদ্যোগে দেশকে পথ দেখাচ্ছে বাংলা। টেকনিশিয়ানরা আমাদের পথ চলার আসল মেরুদণ্ড। দেব মঞ্চে ওঠার সময়ে কেউ তাঁকে খোকা কেউ প্রধান বলে ডাকতে থাকেন। দেবের কাছে জানতে চাওয়া হয় তাঁর কোন নামটা বেশি পছন্দ? দেব বলেন, "আমি ওঁদের ভাই। আমাকে ভাই ডাকলেই আমি খুশি হব।"

এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান পরিচালক জয়দীপ মুখোপাধ্যায়, জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত রূপটান শিল্পী সোমনাথ কুণ্ডু, টোটা রায়চৌধুরী, শুভ্রজিৎ মিত্ররা। সকলেরই কামনা এই উদ্যোগ যেন প্রতি বছর নেওয়া হয়, থেমে না যায়।

